Công việc làm tốt nhất Mỹ: trả lương 120 ngàn Mỹ kim một năm mà không có nhiều lo lắng

New York: Như chúng ta cũng biết là hiện nay các công ty, các cơ sở thương mại ở Hoa Kỳ, đã gặp tình trạng là không đủ nhân viên làm việc.

Mới đây báo U.S. News Report đã thiết lập một danh sách những công ăn việc làm tốt nhất ở Mỹ trong năm nay 2023.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia tài chánh thì sau 2 năm đại dịch covid, những người Mỹ đã thay đổi công việc hàng loạt, tìm những công việc nhàn, bớt lo lắng và có thì giờ cho bản thân.

Với mức lạm phát ở Mỹ hiện nay là 7.1 phần trăm, những người Mỹ muốn kiếm những việc làm có lương cao hơn, để bù lại sự gia tăng của vật giá.

Theo bộ lao động Hoa Kỳ thì số người Mỹ bỏ công việc cũ, tìm những công việc mới nhiều tiền hơn đã lên đến 4 triệu người trong 18 tháng qua.

Trong khi số công việc làm chưa kiếm được người ở Mỹ vẫn ở mức 10.46 triệu công việc.

Theo báo U.S. News and Report thì công việc hàng đầu ở Mỹ hiện nay là công việc trong ngành điện toán: software develper, với số lương hàng năm trung bình là $121,000.

Người ta kể công việc tốt khi lương cao và không có nhiều lo lắng, bị suy thoái tâm thần.

Công việc tốt đứng hàng thứ nhì ở Mỹ là nghề y tá cao cấp( nurse practitioner) với số lương trung bình là $123,780.

Nghề tốt đứng hàng thứ ba là nghề quản trị y tế, medical and health service manager với số lương $101,340 và nghề đứng hàng thứ tư là nghề phụ tá bác sĩ với số lương $121,530.

Chúng ta thấy là bản xếp hạng này không căn cứ chỉ vào tiền lương mà thôi mà còn nhiều lãnh vực khác nữa như có thì giờ giải trí, không phải làm nhiều…