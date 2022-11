Cư dân Canada không cần đi du lịch xa: hãy đến tỉnh bang Prince Edward Island.

New York: Đài truyền hình CBS Marketwatch trong ngày thứ sáu 4 tháng 11 đã giới thiệu một danh lam thắng cảnh của Canada cho những du khách người Mỹ muốn đi du lịch thế giới.

Vùng mà đài CBS giới thiệu là tỉnh bang Prince Edward Island.

Tỉnh bang Prince Edward Island là một quần đảo nằm ngoài khơi Đại Tây Dương, nối liền với tỉnh bang New Brunswick bằng cây cầu Confederation: cây cầu dài 12.9 cây số được khánh thành vào năm 1997 và là cây cầu dài nhất Canada, và cũng là cây cầu dài nhất thế giới ở trên mặt nước biển có những đông đá trong mùa đông.

Dân số tỉnh bang PEI chỉ vào khoảng 160 ngàn người tính vào năm 2019.

Tỉnh bang PEI là nơi có nhiều hải đăng nhất tính theo diện tích: cứ mỗi 35 dặm bờ biển lại có 1 hải đăng.

Thay vì đi những đảo Caribbean, người ta có thể đến nghỉ mát ở những bãi biển đẹp không thua gì các bãi biển vùng Caribbean.

Tỉnh bang PEI cũng có những món hải sản nổi danh, như tôm hùm mà nhất là món sò mussels.

Tỉnh bang PEI cũng là nơi có những món ăn được ưa chuộng như là seafood chowder bao gồm những loại cá ngon.

Đặc biệt là món khoai tây chiên ăn với cá ( fish and chips). Khoai tây PEI là thứ khoai tây ngon nhất thếgiới, và được lấy ngay từ vườn lên chiên ngay cho khách hàng thưởng thức.

Cuộc sống của ngườ dân ở tỉnh bang PEI không ồn ào náo nhiệt như ở các thành phố lớn, và giúp những du khách có những ngày nghỉ an bình hơn,

Tỉnh bang PEI có 800 cây số đường đi bộ trong rừng dọc theo bờ biển và là một trong những thu hút những du khách đến tỉnh bang này.

Những người Canadians muốn đi nghỉ mát, không cần đi đâu xa.