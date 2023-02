Cư dân ở vùng đại thủ phủ Toronto và vùng Đại Tây Dương, trong cái lạnh chết người

Toronto:Trong những ngày cuối tuần từ ngày thứ sáu 3 tháng 2, kéo dài đến ngày chúa nhật 5 tháng 2, một trận bão gió thổi từ Bắc Cực xuống, đã đem cái lạnh lẽo chưa từng có trong mùa đông năm nay, cho vùng đại thủ phủ Toronto và cho các tỉnh bang trong vùng Đại Tây Dương.

Nhiệt độ trong ngày thứ sáu 3 tháng 2, ở trong thành phố Toronto xuống đến trừ 17 độ C và nếu cộng thêm cái lạnh của sức gió, đã khiến người ta cảm thấy là nhiệt độ ở mức trừ 23 độ C, và nhiều nơi nhiệt độ cộng cái lạnh của sức gió xuống đến mức trừ 30 độ C.

Theo các giới chức y tế thì với người ta chỉ có thể chịu đựng được nhiệt độ trừ 30 độ C ở ngoài trời, trong vòng 10 phút, trước khi người này bị mất thân nhiệt ( hypothermia), da thịt bị đông cứng và có thể chết, như trường hợp đã xảy ra cho nhiều người ở thành phố Buffalo, tiểu bang New York trong tháng giêng vừa qua.

Các giới chức y tế cũng khuyến cáo những người phải ra ngoài đường, hay phải làm việc ngoài đường, thì nên mặc ấm, mặc nhiều lớp quần áo và lớp quần áo ngoài cùng phải ngăn được gió.

Các giới chức thẩm quyền thành phố Toronto cũng khuyến cáo cư dân không nên để cho chó mèo nuôi trong nhà, chạy ra ngoài sân trong những ngày có bão gió.

Cũng theo tin tức của sở khí tượng Canada thì tring hai ngày thứ sáu 3 tháng 2 và thứ bảy 4 tháng 2, cư dân các tỉnh bang ở vùng Đại Tây Dương sẽ phải hứng chịu những ngày lạnh lẽo nhất trong mùa đông, trong vòng nhiều năm qua.

Nhiệt độ ở nhiều nơi trong vùng Đại Tây Dương đã xuống đến trừ 30 độ C cộng thêm cái lạnh của các trận gió với vận tốc 80 cây số một giờ, đã gây những nguy hiểm chết người trong hai ngày thứ sáu và thứ bảy.

Theo tin của sở khí tượng Canada thì nhiệt độ cộng thêm cái lạnh của sức gió ở nhiều nơi trong tỉnh bang Nova Sccotia xuống đến mức trừ 35 độ C cho đến trừ 40 độ C, nhiệt độ ở tỉnh bang Prince Edward Island xuống đến mức từ trừ 40 độ C đến trừ 45 độ C, trong khi nhiệt độ ở phía bắc của tỉnh bang New Brunswick xuống đến mức thấp kỷ lục là trừ 50 độ C.

Ở nhiệt độ trừ 50 độ C, người ta chỉ có thể chịu đựng được 5 phút trước khi có những nguy hiểm đến cái chết cóng.

Nhiệt độ của thành phố Halifax,tỉnh bang Nova Scotia xuống đến trừ 35 độ C , 20 năm trước vào năm 2004.