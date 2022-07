Cư dân tiểu bang Texas được yêu cầu tiết kiệm nước vì sóng nóng và hạn hán đang diễn ra

Austin, Texas: Trong hôm thứ hai ngày 18 tháng 7, chính quyền tiểu bang Texas lên tiếng kêu gọi cư dân trong tiểu bang, nên tiết kiệm nước vì tình trạng hạn hán và những trận sóng nóng đang diễn ra, đã làm giảm số lượng nước dự trữ ở tiểu bang này.

Trong bản thông cáo của cơ quan đặc trách về nước ở phía bắc tiểu bang Texas, the North Texas Municipal Water District, đã yêu cầu khách hàng giảm việc dùng nước ngay lập tức, nhất là dùng nước để tưới vườn, tưới cỏ..

Cơ quan đặc trách việc cung cấp nước cho khoảng 2 triệu cư dân ở miền bắc Texas gồm cả những thành phố Plano và North Dallas..

Phần lớn tiểu bang Texas gồm cả các thành phố Plano, Dallas đang ở trong tình trạng hạn hán từ nhiều tháng qua.

Việc yêu cầu giảm lượng nước dùng xảy ra trong thời gian đang có những cơn sóng nóng hoành hoành không những ở Texas, mà còn ở Hoa Kỳ, Canada và Âu Châu.

Nhiệt độ trong ngày thứ hai 18 tháng 7 ở hai thành phố Dallas và Forth Worth đã lên đến 110 độ F (43.3 độ C).

Theo những tiên đoán của sở khí tượng Hoa Kỳ thì tình trạng hạn hán, sóng nóng.. sẽ kéo dài cho hết mùa hè năm nay ở nhiều tiểu bang Hoa Kỳ như Texas.

Không những chỉ có nước mà còn có điện: các giới chức hữu quyền ở tiểu bang Texas cũng kêu gọi cư dân trong tiểu bang tiết kiệm điện: thời tiết quá nóng và hệ thống máy điều hòa không khí đã được sử dụng tối đa.. trong những tháng qua.