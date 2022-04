Cư dân tỉnh bang Ontario có thể đánh bạc trên mạng

Toronto: Bắt đầu từ ngày thứ hai 4 tháng 4, cư dân ở tỉnh bang Ontario có thể đánh bạc trên các casino trên mạng internet, đánh cá cược các trận tranh tài thể thao cũng như các hoạt động cờ bạc khác.

Theo những công bố thì có đến 25 công ty đã ghi danh xin mở sòng bài trên mạng.

Việc đánh bài trên mạng đã có ở tỉnh bang Ontario nhưng qua những mạng ” chợ đen” hay những mạng internet mà trụ sở ở ngoài Canada và qua cơ quan đặc trách về cờ bạc và xổ số ở tỉnh bang, The Ontario Lottery and Gaming Corp.

Đây là lần đầu tiên mà các công ty sòng bài có thể danh chính ngôn thuận mở sòng đánh bạc trên mạng ở tỉnh bang Ontario.

Tuy nhiên việc chính quyền tỉnh bang Ontario cũng gây những lo ngại cho các sòng bài đang hoạt động, vì họ lo sợ là số khách đến các sòng bài sẽ giảm khi người ta có thể đáng bạc qua mạng tại gia.

Nhiều chuyên gia xã hội cũng lo ngại là gia tăng những phương tiện cho người ta đánh bài bạc, sẽ gây những hậu quả to lớn về xã hội như làm gia tăng số người sạt nghiệp vì cờ bạc cũng như làm gia tăng nạn trộm cắp.

Nhưng nếu không cho phép thì cũng không được: theo tin của đài CBC thì hiện nay cư dân tỉnh bang Ontario bỏ ra hàng năm 500 triệu dollars vào các dịch vụ cờ bạc trên mạng, qua các công ty cờ bạc có trụ sở ngoài tỉnh bang Ontario.

Thành ra việc cho phép này sẽ giúp chính quyền tỉnh bang thâu được thuế lợi tức từ các công ty cờ bạc đặt trụ sở ở trong tỉnh bang Ontario.

Nhưng khi có những sòng bài trên mạng, số người đi các sòng bài ở tỉnh bang Ontario sẽ giảm.

Theo nhận xét của đài CBC thì với việc cho mở các sòng bài trên mạng, các sòng bài hiện đang do chính quyền tỉnh bang Ontario quản trị sẽ mất đi một số thương vụ là 550 triệu dollars trong tổng số thương vụ 2.8 tỷ dollars mà các sòng bài của chính quyền tỉnh bang Ontario dự trù thâu được trong vòng 5 năm sắp tới.