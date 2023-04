Cư dân tỉnh bang Ontario nên giặt quần áo, rửa chén bát vào ban đêm để tiết kiệm tiền điện

Toronto: Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ ba 11 tháng 4, ông Todd Smith, bộ trưởng năng lượng tỉnh bang Ontario nói là cư dân trong tỉnh bang Ontario có thể tiết kiệm tiền điện, nếu chịu chờ giặt quần áo hay rửa chén bằng máy trong thời gian từ 11 giờ đêm cho đến 7 giờ sáng hôm sau.

Theo ông bộ trưởng thì với mức tiền điện ‘ hết sức thấp” sẽ giúp cho cư dân tiết kiệm được khoảng $90 tiền điện một năm.

Những người có lợi là những người sử dụng máy sưởi hay máy điều hòa không khí bằng điện ban đêm, những người xạc bình điện xe chạy điện vào ban đêm, những người làm ca đêm, những người sử dụng máy giặt máy sấy quần áo, máy rửa chén vào ban đêm.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 5, cư dân là khách hàng của các công ty điện lực như Toronto Hydro, London Hydro, Wasaga Hydro.. có thể yêu cầu công ty điện cho họ chuyển qua các sử dụng điện theo cách “ultra low overnight rates”.

Các công ty điện lực của tỉnh bang Ontario sẽ phải cho khách hàng chuyển qua cách sử dụng điện “cực thấp’ trong vòng từ tháng 5 cho đến tháng 11 năm nay, nếu những khách hàng này muốn.

Hiện nay có những cách lựa chọn khác mà cư dân tỉnh bang Ontario có quyền chọn dựa theo thời gian sử dụng hay tổng số lượng điện xài trong 1 tháng.

ULTRA-LOW OVERNIGHT RATES

• Trong khoảng từ 11 p.m. đến 7 a.m.: 2.4 cents per kilowatt-hour

• Những ngày cuối tuần và ngày lễ từ 7 a.m. đến 11 p.m.: 7.4 cents per kilowatt-hour

• Mid-Peak (Ngày thường từ 7 a.m. đến 4 p.m., và từ 9 p.m. đến 11 p.m.): 10.2 cents per kilowatt-hour

• On-Peak (ngày thường từ 4 p.m.đến 9 p.m.): 24 cents per kilowatt-hour