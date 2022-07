Cư dân trong Tiểu Saigon ở thành phố Oakland cầu cứu

Oakland, California: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 1 tháng 7, các nhà tiểu thương trong khu Tiểu Saigon ở thành phố Oakland, tiểu bang California, đã lên tiếng yêu cầu chính quyền trợ giúp, vì tình hình an ninh của khu vực này ngày một tồi tệ.

Trong vòng 2 năm qua và trong thời đại dịch, tình trạng kỳ thị chủng tộc những người Mỹ gốc Á Châu lan tràn, buộc chính quyền liên bang phải có những biện pháp ngăn chận.

Nhưng những biện pháp ngăn cản tình trạng kỳ thị dường như đã không giúp ngăn ngừa bớt những tệ trạng ở khu vực Tiểu Saigon trong thành phố Oakland.

Khoảng 20 nhà tiểu thương có cơ sở buôn bán trong khu vực Tiểu Saigon đã xin chính quyền trợ giúp trong việc bảo vệ an ninh.

Theo tiến sĩ Jennifer Kim Anh Trần, chủ tịch phòng thương mại của những thương gia gốc Việt trong thành phố Oakland nói là cộng đồng người Việt ở thành phố Oakland đã không có những đại diện dân cử trong lãnh vực chính trị hay học vấn, vì thế những nhà thương mại gốc Việt đang phải tổ chức để yêu cầu chính quyền trợ giúp.

Khu vực Tiểu Saigon chạy dài từ đường 2nd đến đường 14th , dọc theo đại lộ International và East 12th là một khu cộng đồng không có tiếng tăm, nhưng càng ngày càng có những trộm cắp, những tội ác bạo hành diễn ra.

Chính vì có quá nhiều tội ác bạo hành, mà khách hàng đã không dám lai vãng lại khu vực này trong những tháng gần đây.

Theo tiến sĩ Trần thì cộng đồng những người Việt trong khu Tiểu Saigon ở thành phố Oakland muốn có những bảo vệ của cảnh sát hữu hiệu và công bằng, như những cộng đồng người thiểu số khác trong thành phố Oakland. Đồng thời bà Trần cũng nói là cộng đồng người Việt muốn chính quyền và các công ty tư nhân, đầu tư xây dựng khu vực Tiểu Saigon như là một cộng đồng văn hóa đa dạng, cũng như ở các cộng đồng khác.

Hiển nhiên là các cơ quan an ninh trong thành phố Oakland đã không gửi đủ nhân viên đến bảo vệ an ninh cho khu vực Tiểu Saigon này.

Theo bà Lynn Trương, chủ nhân của một cửa tiệm trong khu vực Tiểu Saigon thì vì không có an ninh và không có khách hàng, nên các cửa tiệm trong khu vực này đều đóng cửa vào lúc 4 giờ chiều mỗi ngày.