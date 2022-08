Cực nóng sẽ tiếp tục kéo dài trong những năm sắp tới

Trong những tháng từ tháng 6 cho đến tháng 8 năm nay 2022, nhiều tiểu bang đã phải hứng chịu những ngày nóng bức hơn bình thường, so với mùa hè của những năm trước.

Theo kết quả những cuộc khảo cứu của tổ chức The First Street Foundation, tổ chức nghiên cứu về những thay đổi môi trường thì những trận sóng nóng sẽ còn ngày một khủng khiếp hơn.

Theo những nhà khảo cứu của tổ chức The First Street Foundation thì trong mùa hè năm tới, nhiệt độ ở nhiều tiểu bang còn nóng hơn năm nay: theo những ước lượng thì có khoảng 50 quận là nơi cư ngụ của 8 triệu dân, sẽ phải hứng chịu nhiệt độ trong mùa hè lên đến 125 độ F (51.6 độ C), và số người Mỹ phải hứng chịu nhiệt độ cực nóng trong mùa hè sẽ gia tăng lên đến 108 triệu người trong vòng 30 năm sắp tới.

Số ngày trong mùa hè có nhiệt độ cao sẽ gia tăng gấp đôi ở hai tiểu bang Texas và Florida trong những năm sắp tới.

Texas và Florida là hai tiểu bang có nhiều người di chuyển đến sinh sống trong những năm qua, và cư dân ở hai tiểu bang này sẽ phải di chuyển qua những tiểu bang khác trong những năm sắp tới để tránh cái nóng và những thiên tai bão lụt khác.

Cái nóng, nạn lụt và cháy rừng sẽ là mối nguy hiểm, nhất là những người có nhà trong những năm sắp tới.

Nhiều tiểu bang ở vùng trung tâm như là Arizona, Indiana, Wisconsin.. sẽ bị thiếu nước vì hạn hán.

Theo nhận định của các nhà khảo cứu thì chính phủ phải có biện pháp ngăn chận, khi một phần tư đất đai của nước Mỹ bị đưa vào vòng đai cực nóng (Extreme Heat Belt) với nhiệt độ trên 125 độ F.