Cuộc chạy việt dã phải hủy bỏ vì sóng nóng

Winnipeg: Cuộc chạy việt dã hàng năm diễn ra ở thành phố Winniphe, tỉnh bang Manitoba, đã bị hủy bỏ.

Theo những tin tức loan báo thì vào phút chót, các giới chức thẩm quyền của tổ chức The Manitoba Marathon đã hủy bỏ cuộc chạy marathon diễn ra trong ngày chúa nhật 19 tháng 6, ngày Lễ Cha, ở thành phố Winnipeg.

Cuộc chạy việt dã đã bị hủy bỏ vì theo những tin tức của sở khí tượng Canada, một trận sóng nóng diễn ra ở thành phố Winnipeg trong hôm chúa nhật.

Theo bản tin của sở khí tượng Canada thì nhiệt độ vào lúc 10 giờ sáng hôm chúa nhật ở thành phố Winnipeg vào khoảng 23 độ và cộng thêm sức nóng của độ ẩm,khiến nhiệt độ trong thành phố lên đến 35 độ C cho đến 40 độ C.

Quyết định hủy bỏ cuộc tranh tài diễn ra trong vòng 2 tiếng đồng hồ trước khi cuộc đua dự trù được khởi diễn.

Có khoảng 6 ngàn người đã ghi danh xin tham dự cuộc tranh tài này.

Theo bà Rachel Munday, giám đốc điều hành của tổ chức Manitoba Marathon thì tổ chức này muốn chắc chắn là những người tham dự an toàn ở điều kiện thời tiết thích hợp.

Những cơn sóng nóng đang diễn ra trên toàn thế giới, từ Ấn Độ qua đến Âu Châu và đến Canada và Hoa Kỳ.