Cuộc chiến ở Ukraine bước vào mùa đông và nguy cơ có nhiều cư dân bị chết cóng?

Kyiv: Trong hôm thứ tư ngày 23 tháng 11, các viên chức thẩm quyền của xứ Ukraine đã khuyến cáo cư dân trong thành phố Kherson, thành phố mà quân lực Ukraine mới tái chiếm, nên di tản sang một thành phố khác ở trong nội địa xứ Ukraine, vì hệ thống điện nước của thành phố Kherson đã bị hư hỏng nặng.

Mùa đông đã về và tuyết bắt đầu rơi, và tổ chức y tế thế giới WHO lo ngại là sẽ có rất nhiều cư dân Ukraine chết cóng, khi nhiệt độ xuống thấp.

Theo những tiên đoán của ông Sergey Kovalenko, chủ tịch điều hành của công ty điện DTEK Yasno thì cư dân xứ Ukraine sẽ phải sống trong tình trạng cúp điện thường xuyên từ nay cho đến tháng 3 năm tới 2023.

Cũng trong ngày thứ tư 23 tháng 11, tổng thống Zelensky của xứ Ukraine cũng cho biết là quân Nga đã bắn hỏa tiễn, pháo kích làm hư hại 50 phần trăm hệ thống điện lực của xứ này và tố cáo là Putin đang bị thua trên chiến trường, đã dùng vũ khí “cái lạnh của mùa đông” để nhắm vào cư dân Ukraine.

Cũng theo các bình luận gia thời cuộc thì Putin nhắm phá hủy các cơ sở hạ tầng, các hệ thống điện nước của Ukraine, với hy vọng sẽ đi đến một cuộc thương thuyết chấm dứt chiến tranh mà có lợi cho Putin?

Nhiệt độ bình thường trong mùa đông ở xứ Ukraine dưới zero độ C và nhiều lúc còn xuống đến trừ 20 độ C.