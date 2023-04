Cuộc khủng hoảng ở hệ thống ngân hàng Mỹ còn tiếp diễn với khách hàng rút tiền hàng loạt ra khỏi ngân hàng First Republic.

San Francisco: Giá cổ phiếu của ngân hàng First Republic trên thị trường chứng khoán New York, tiếp tục sút giảm thêm 25 phần trăm trong hôm thứ tư ngày 26 tháng 4 và ỏ mức $6 một cổ phiếu.

Giá cổ phiếu của ngân hàng First Republic đã từ ở mức $171 một cổ phiếu vào những ngày đầu năm nay 2023, xuống còn $6, và sút giảm trên 90 phần trăm.

Các nhà đầu tư đã ào ào bán tống bán tháo cổ phiếu của ngân hàng First Republic này sau khi có những thông báo là trong vòng nhiều tuần qua, số tiền rút khỏi các trương mục của ngân hàng này lên đế trên 100 tỷ Mỹ kim. Tổng số tiền mà các khách hàng ký thác vào ngân hàng First Republic trong ngày đầu năm nay 2023 là 180 tỷ Mỹ kim.

Các nhà đầu tư lo sợ là ngân hàng First Republic sẽ phải đóng cửa như trường hợp đã xảy ra cho các ngân hàng Silicon Valley Bank và Signature Bank.

Cả ba ngân hàng vừa kể đều có trụ sở chính ở tiểu bang California và khách hàng của các ngân hàng này phần lớn là những người làm việc cho các công ty cao kỹ: mức lãi suất gia tăng cao trong khi có hàng trăm ngàn người làm việc cho các công ty cao kỹ bị cho nghỉ việc, đã gây những khó khăn cho các ngân hàng trong việc kiếm thêm lợi nhuận.

Tuy hai ngân hàng Silicon Valley và Signature đã bị chính quyền liên bang nắm quyền kiểm soát, nhưng tiền ký thác trong các trương mục của các ngân hàng này không bị mất mát.

Như thế hệ thống ngân hàng ở Mỹ vẫn còn những chao đảo cũng vì quỹ dự trữ liên bang Hoa Kỳ cho gia tăng mức lãi suất căn bản quá cao và quá nhanh, để ngăn ngừa sự gia tăng của mức lạm phát.

Cũng theo những tin tức vừa loan báo, ngân hàng First Republic đang tìm một ngân hàng hay nhiều ngân hàng Mỹ khác, bỏ tiền hỗ trợ cho việc duy trì sự hiện hữu của ngân hàng này. Nếu không có những trợ giúp, thì ngân hàng First Republic có thể bị cơ quan tài chánh của chính quyền liên bang đứng ra nắm quyền kiểm soát như trường hợp cũa ngân hàng Silicon Valley.

Những người thiệt hại nặng nề nhất trong vụ khủng hoảng hệ thống ngân hàng Mỹ, là những nhà đầu tư, bỏ tiền mua cổ phiếu của các ngân hàng không đứng vững này.