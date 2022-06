Cuộc khủng hoảng tiền điện tử gia tăng cường độ

New York: Trong hôm chúa nhật ngày 19 tháng 6, trị giá của đồng điện tử Bitcoin đã xuống đến mức $17,749 một đồng, trước khi gia tăng lên trở lại ở mức trên 19 ngàn Mỹ kim một đồng.

Theo nhận định của các chuyên gia tài chánh thì việc trị giá của đồng bitcoin tù mức gần $69,000 một đồng trong tháng 11 năm ngoái 2021, xuống dưới mức $20,000 như hiện nay cho thấy có sự khủng hoảng nghiêm trọng của việc đầu tư vào hệ thống tiền ảo.

Trị giá của đồng bitcoin đã sút giảm trên 70 phần trăm kể từ khi lên đến mức giá cao nhất $69,000.

Hàng loạt những khó khăn đã xảy ra cho việc đầu tư vào tiền ảo, kể từ khi quỹ Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ cho gia tăng nhanh chóng mức lãi suất căn bản.

Trong hôm thứ bảy ngày 18 tháng 6, hệ thống tiền ảo Babel Finance ở Hồng Kông tạm ngưng không cho những nhà đầu tư đã bỏ tiền vào, không lấy được tiền ra vì hệ thống này không có đủ tiền tarng trải cho những người muốn rút tiền ra.

Trong tuần qua hệ thống trao đổi tiền ảo Celsius cũng tạm ngưng không cho khách hàng rút tiền ra khỏi hệ thống này.

Các công ty tiền ảo như Coinbase Global Inc, Gemini và Blockfi đã cho hàng ngàn nhân viên nghỉ việc.

Theo những ước tính của công ty đầu tư CoinMarketCap thì trị giá của thị trường tiền điện tử đã sút giảm từ mức trên 3 ngàn tỷ Mỹ kim xuống còn có 900 tỷ Mỹ kim: một sự sút giảm to lớn trong một thời gian ngắn.

Các chuyên gia tài chánh cũng nói là 45 phần trăm những nhà đầu tư vào tiền ảo đã lỗ vốn, vì không bán ra kịp lúc.

Một quỹ đầu tư chuyên về tiền ảo: the Three Arrows Capital với số tiền mà các nhà đầu tư bỏ vào lên đến 10 tỷ Mỹ kim, cũng đang trên đà phải khai phá sản.

Việc đầu tư vào tiền ảo nguy hiểm hơn việc đầu tư vào chứng khoán, vì không có luật lệ rõ ràng và không có các cách bảo hiểm cho những nhà đầu tư như trường hợp đầu tư vào chứng khoán.