Cuộc tình thời chiến xứ Ukraine

Kyiv: Trong hôm chúa nhật ngày 13 tháng 3, có một lễ cưới đơn giản diễn ra ở một bệnh viện trong thành phố Brovary, Ukraine, mà tân lang và tân giai nhân đều là binh sĩ trong quân lực Ukraine.

Tên tuổi của cặp vợ chồng mới cưới đã không được tiết lộ vì những lý do an ninh.

Theo những tin tức loan báo thì hai người này đã quen nhau từ năm 2015, khi có cuộc nổi dậy của những người thân Nga ở tỉnh Donbas, biên giới với nước Nga.

Sau 7 năm không liên lạc, hai người này đã gặp nhau khi cuộc xâm lăng của quân Nga bắt đầu.

Trong vòng 2 tuần qua, đã có 2 đám cưới thời chiến ở Ukraine giữa các quân nhân của quân lực Ukraine.

Tuần trước 1 đám cưới quân nhân diễn ra ở thành phố Kyiv, mà hai tân lang và tân giai nhân cũng mặc quân phục, trong khi ban hợp ca trong lễ cưới cũng là những quân nhân.

Trong đám cưới ở Kyiv, tân lang Lesya và tân giai nhân Valerity đã được thành hôn mà chủ hôn bởi ông Vitali Klitschko nguyên là một cựu vô địch quyền anh, trong khi các binh sĩ tham dự đã hô to những lời chúc tụng như là ” cuộc sống sẽ phải tiếp tục”.

Ngay sau khi lễ thành hôn chấm dứt, các binh sĩ tham dự nâng ly rượu chúc mừng và sau đó hai vợ chồng quân nhân mới cưới trỡ về vị trí chiến đấu.