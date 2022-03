Cuộc xâm lăng Ukraine sẽ làm cho nền kinh tế Nga thụt lùi 15 năm

New York: Theo bản tường trình của viện tài chánh quốc tế, the Institute of International Finance, phổ biến hôm thứ sáu ngày 25 tháng 3, thì cuộc xâm lăng của quân Nga vào Ukraine đã đưa Nga trở lại tình tfạng kinh tế lạc hậu của xứ này cách đây 15 năm.

Theo bản nghiên cứu của viện tài chánh quốc tế thì vì cuộc xâm lăng vào Ukraine và bị thế giới trừng phạt, nền kinh tế của nước Nga trong năm nay sẽ giảm 15 phần trăm và sẽ giảm thêm 3 phần trăm trong năm tới 2023.

Theo hai kinh tế gia Benjamin Hilgenstock và Elina Ribakova của viện tài chánh quốc tế thì với những sút giảm kinh tế trong 2 năm, sẽ khiến nền kinh tế xứ Nga sẽ trở lại thời của 15 năm trước.

Putin đem quân vào xâm chiến Ukraine đã bị thế giới đưa ra hàng loạt những trừng phạt tài chánh, khiến đồng rúp sút giảm giá, các công ty ngoại quốc rút khỏi Nga.

Nền kỹ nghệ cao kỹ của Nga sẽ không phát triển vì thiếu phụ tùng, không được nhập cãng từ nước ngoài và những tài năng của nước Nga sẽ bỏ xứ ra đi.