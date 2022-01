Cuốn phim Người Dơi vừa thâu về trên 1 tỷ Mỹ kim

New York: Số tiền bán vé thâu được từ cuốn phim Spider Man: No Way Home lên đến 1.05 tỷ Mỹ kim, tại các rạp xi nê trên toàn thế giới, tính đến ngày thứ hai 27 tháng chạp.

Và đây là cuốn phim đầu tiên trong thời đại dịch, mà số tiền thâu vào trên 1 tỷ Mỹ kim.

Cuốn phim cuối cùng mà số thương vụ thâu vào trến tỷ Mỹ kim là cuốn phim Star Wars: The Rise of Skywalker được trình chiếu vào năm 2019.

Cuốn phim Người Dơi này do hai hãng phim Sony và Disney hợp tác sản xuất và số tiền thâu vào đã làm mọi người kinh ngạc.

Thật thế trong thời đại dịch, các rạp xi nê đã bị đóng cửa nhiều tháng trời, nhưng một khi có những nới lỏng của chính quyền, thì dân nghiền xi nê đã đổ xô đi xem phim này trên toàn thế giới.