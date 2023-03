Cựu tổng thống Donald Trump bị buộc tội hình sự

New York: Trong hôm thứ năm ngày 30 tháng 3, đại bồi thẩm đoàn ở một phiên tòa diễn ra ở Manhattan, trong thành phố New York, đã bỏ phiếu truy tố cựu tổng thống Donald Trump ra tòa.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, mà một cựu tổng thống Mỹ bị buộc tội hình sự.

Theo bản cáo trạng thì vụ buộc tội này có liên quan đến việc cựu tổng thống Trump đã trả 130 ngàn Mỹ kim cho một nữ tài tử phim sex, Stormy Daniels vào năm 2016, để cô ta không công bố tin tức về việc làm tình giữa hai người, trong thời gian ông Trump ra ứng cử tổng thống.

Theo các nguồn tin thân cận thì cựu tổng thống Trump sẽ đến trình diện tại văn phòng biện lý quận Manhattan vào ngày thứ ba 4 tháng 4. Tại văn phòng công tố viện này, ông Trump sẽ bị chụp hình, lấy dấu tay như một bị cáo thường, và sau đó có thể được tạm tha chờ ngày ra tòa.

Cũng trong ngày thứ năm 30 tháng 3, cựu tổng thống Trump đã giận dữ nói là việc buộc tội ông là một cuộc đàn áp chính trị và can thiệp vào việc bầu cử tổng thống, lớn lao nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Ông Trump cũng nói là đảng Dân Chủ đã làm một điều không tưởng tượng được là buộc tội một người hoàn toàn vô tội.

Bản cáo trạng đánh dấu sự kết thúc của cuộc điều tra kéo dài 5 năm về số tiền trả cho một nữ tài tử phim khiêu dâm vào năm 2016, và đây là cách được cho là để mua chuộc sự im lặng của cô ta về chuyện ngoại tình.

Ông Alvin Bragg, chánh biện lý quận Manhattan nói là ông đã liên lạc với những luật sư của ông Trump, để đưa ông này đến trình diện văn phòng công tố quận Manhattan, và bản cáo trạng vẫn còn được niêm phong.

Nhiều chuyên gia thời cuộc cho là việc buộc tội ông Trump, có thể giúp cho ông ta thắng lớn trong cuộc tranh chức ứng cử viên tổng thống cho đảng Cộng Hòa trong những ngày sắp tới?

Cũng theo những nguồn tin báo chí loan báo trong ngày thứ năm 30 tháng 3, thì văn phòng biện lý quận Manhattan đang điều tra thêm về ông Trump có liên quan đến một vụ trả $150,000 cho một cựu người mẫu Playboy khác, cô Karen McDougal.

Cựu tổng thống Trump cũng lên tiếng vận động những người ủng hộ ông, ra phản đối việc buộc tội ông ta.

Trong khi đó các giới chức an ninh của thành phố New York đang chuẩn bị để đối phó với những cuộc biểu tình có thể gây bạo động diễn ra trong tuần sắp tới, khi ông Trump đến trình diện tại văn phòng biện lý quận Manhattan.