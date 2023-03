Cựu tổng thống Donald Trump kêu gọi quần chúng phản đối việc ông sẽ bị bắt giữ?

New York: Trong hôm thứ bảy ngày 18 tháng 3, cựu tổng thống Donald Trump nói là ông ta sẽ bị bắt giữ vào ngày thứ ba 21 tháng 3, và kêu gọi những người ủng hộ ông, phản đối việc bắt giữ này.

Hiện nay có một đại bồi thẩm đoàn trong một phiên tòa đang diễn ra ở thành phố New York và bồi thẩm đoàn này có nhiệm vụ điều tra về việc ông Trump đã trả tiền cho một phụ nữ đã có những liên hệ tình dục với ông ta từ trước, để người này im tiếng không tiết lộ chuyện này ra ngoài.

Cũng trong ngày thứ bảy, cựu tổng thống Trump cũng gửi email đến những người ủng hộ ông, quyên tiền cho chi phí tòa án.

Đồng thời cũng trong ngày thứ bảy, những giới chức lãnh đạo của đảng Cộng Hòa cũng lên tiếng phản đối việc sẽ bắt giữ cựu tổng thống Trump.

Ông Kevin McCarthy, chủ tịch hạ viện Hoa Kỳ đã twitt là chuyện cũ lại xảy ra khi một công tố viện của đảng Dân chủ đã lạm dụng quyền lực để trả thù cựu tổng thống Trump.

Tuy nhiên theo những tin tức báo chí thì dường như đại bồi thẩm đoàn trong phiên tòa ở New York, vẫn chưa bỏ phiếu quyết định buộc tội cựu tổng thống Trump.

Nhưng những tin tức đó vẫn không ngăn việc cựu tổng thống Trump, yêu cầu người ủng hộ ông lên tiếng phản đối.

Các giới chức an ninh ở thành phố New York cũng đang chuẩn bị đối phó với những chao đảo, biến động có thể xảy ra ở thành phố New York, nếu một khi cựu tổng thống Trump bị bắt giữ?

Nếu chuyện bắt giữ cựu tổng thống Trump xảy ra, thì đây là lần đầu tiên một cựu tổng thống Mỹ phải ra tòa.

Cựu tổng thống Trump năm nay 76 tuổi, đã bị hàng loạt những cuộc điều tra về tài chánh, thuế má, chính trị cũng như những chuyện đời tư.

Trong những tuần qua, đại bồi thẩm đoàn ở thành phố New York đã nghe lời cung khai của nhiều nhân chứng, gồm cả luật sư Michael Cohen, cựu luật sư riêng của ông Trump, về việc vào năm 2016, ông luật sư này đã trả tiền để bịt miệng hai phụ nữ có những liên hệ tình dục với ông Trump vào thời điểm 10 năm trước đó.

Theo lời khai của luật sư Cohen,thì ông ta thay mặt ông Trump trả $280,000 cho bà Daniels và người mẫu Playboy Karen McDougal, để hai người này không lên tiếng, khi ông Trump ra tranh cử chức tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2016.

Theo nhận định của nhà tỷ phú Elon Musk, chủ nhân của công ty làm xe hơi Tesla thì nếu cựu tổng thống Trump bị bắt giữ, thì đó sẽ là một điều hay cho người cựu tổng thống này, vì nhờ thế, ông ta sẽ thắng lớn trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2024?