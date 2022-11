Cựu tổng thống Donald Trump ra tranh cử chức tổng thống Hoa Kỳ

Mar a Lago, Florida: Trong ngày thứ ba 15 tháng 11, tại khu biệt thự Mar a Lago ở tiểu bang Florida, và trước hàng ngàn những người ủng hộ, cựu tổng thống Trump đã long trọng tuyên bố là ông sẽ ra tranh chức tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2024-2028.

Trong buổi khai trương, cựu tổng thống Trump nói là không thể để cho tổng thống Biden và đảng Dân Chủ nắm quyền thêm 4 năm nữa và ông sẽ tìm cách đưa nước Mỹ trở lại thời thịnh vượng, nếu thắng cử: Make American Great Again (MAGA).

Trong số những người ủng hộ đến tham dự cuộc vận động khai trương ở khu biệt thự Mar a Lago, người ta còn thấy một số phụ nữ Việt Nam mặc áo dài đỏ cũng trong buổi lễ.

Tổng thống Trump cũng đã chứng tỏ là ông sẽ là một ứng cử viên tổng thống duy nhất của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử diễn ra năm 2024.

Tuy nhiên qua những tin tức vừa công bố thì có những rạn nứt trong nội bộ đảng Cộng Hòa.

Trong cuộc nói chuyện với khán giả trong chương trình “Meet at the Town Hall” của đài truyền hình CNN,hôm thứ tư 16 tháng 11, cựu phó tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence đã nói là ông không ủng hộ cựu tổng thống Trump và nghĩ là có nhiều ứng cử viên khác có khả năng hơn.

Kết quả cuộc bầu cử quốc hội Hoa Kỳ ‘giữa kỳ” cũng cho thấy số người ủng hộ cựu tổng thống Trump và đảng Cộng Hòa sút giảm: một số lớn những ứng cử viên được cựu tổng thống Trump chọn, đã thất cử như trường hợp ứng cử viên bác sĩ Oz trong cuộc bầu thượng nghị sĩ tiểu bang Pennsylvania, như là sự thất bại của ứng cử viên Kari Lake trong cuộc bầu cử thống đốc tiểu bang Arizona.

Nhà tỷ phú Rupert Murdoch, chủ nhân của tờ New York Post, từng là người ủng hộ nhiệt thành cựu tổng thống Trump, đã cho biết là ông ta sẽ không ủng hộ ông Trump trongh cuộc tranh cử 2024. Nhà tỷ phú này hiện quay sang ủng hộ thống đốc tiểu bang Florida, Ron De Santis.

Hai nhà tỷ phú khác đã từng ủng hộ ông Trump trước đây, cũng vừa tuyên bố không ủng hộ ông Trump trong cuộc tranh cử chức tổng thống Mỹ sắp đến là nhà tỷ phú Stephen Scharzman, chủ nhân của công ty đầu Blacstone và ông Ronald Lauder, chủ nhân của công ty mỹ phẩm Esteé Lauder.

Theo lời ông tỷ phú Schwarzman thì”Nước Mỹ sẽ khá hơn khi những nhà lãnh đạo tương lai bắt nguồn từ thế hệ hôm nay và tương lai, chứ không từ thế hệ đã qua.”

Ông Schwarzman cũng nói là “Đã đến lúc đảng Cộng hòa cần một thế hệ lãnh đạo mới và ông dự định ủng hộ một trong số những người này trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống.”

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 có thể sẽ diễn ra trở lại giữa hai ứng cử viên của đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa: tổng thống Biden vào năm 2024 sẽ 82 tuổi trong khi cựu tổng thống Trump sẽ ở tuổi 78.