Cựu tổng thống Trump bị buộc 34 tội trạng tại tòa án ở New York

New York: Trong phiên tòa diễn ra vào ngày thứ ba 4 tháng 4 tại vùng Manhattan, thành phố New York, cựu tổng thống Donald Trump đã không nhận 34 tội trạng đã cáo buộc cho ông.

Những tội này có liên quan đến việc ông Trump đã sắp xếp để trả tiền cho một phụ nữ, mà theo những tố cáo là có ăn nằm với ông, để người phụ nữ này không lên tiếng tố cáo vào năm 2016, năm mà ông Trump ra tranh cử chức tổng thống Hoa Kỳ.

Ông Trump và các luật sư của ông đã đến tòa án vào lúc 2 giờ 30 chiều và sau khi không nhận tội, ông đã được phép ra về sau khi bị lấy dấu tay, vào khoảng 1 tiếng đồng hồ sau đó.

Ông Trump đã từ cao ốc Trump Tower đến tòa án trong một đoàn xe hộ tống 8 chiếc.

Cựu tổng thống Trump trong thời còn làm tổng thống đã bị hạ viện Hoa Kỳ buộc tội 2 lần, nhưng thượng viện Hoa Kỳ với đa số là các thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa đã không buộc tội ông.

Ông Trump là cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị buộc hình tội.

Theo nhận định của nhiều bình luận gia thời cuộc thì việc buộc tội ông Trump, lại giúp ông ta thêm những lợi thế hơn trong việc ông ta ra tranh cử chức ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa vào năm 2024: số người ủng hộ ông gia tăng so với số người ủng hộ thống đốc DeSantis của tiểu bang Florida.

Đồng thời ông Trump cũng nhận được trên 8 triệu Mỹ kim của những người ủng hộ ông.

Ngay sau khi rời khỏi tòa án, ông Trump đã bay về lại biệt thự Mar a Lago ở thành phố Palm Beach và sẽ mở cuộc họp báo với khoảng 500 quan khách được mời.

Theo các chuyên gia luật pháp thì nếu ông Trump bị tòa án xác nhận tội trạng, ông ta vẫn có quyền ứng cử chức tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2024.

Đã có những cuộc ẩu đả giữa những người ủng hộ ông Trump và những người chống đối ông trước cửa tòa án, nhưng không ai bị bắt giữ.

Phiên tòa kế tiếp xử tội ông Trump sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 12 năm nay 2023.

Sau phiên tòa ông Alvin Braggs, biện lý vùng Manhattan nói là “Theo luật của Tiểu bang New York, việc làm giả hồ sơ kinh doanh với ý định lừa đảo và ý định che giấu một tội phạm khác là một trọng tội”

Ông biện lý cũng nhấn mạnh là

“Cho dù người đó là ai, chúng tôi không thể và sẽ không bình thường hóa hành vi phạm tội nghiêm trọng đó”