Cựu tổng thống Trump sử dụng tu chính án thứ 5 khi bị ra thẩm vấn ở New York🤦‍♂️

New York: Trong ngày thứ tư 10 tháng 8, cựu tổng thống Donald Trump đã phải gặp các viên chức của bộ tư pháp tiểu bang New York, về những chuyện liên quan đến các giao dịch kinh doanh của ông tại tiểu bang này, trước khi ông đắc cử tổng thống vào năm 2016.

Trong cuộc thẩm vấn này, cựu tổng thống Trump đã sử dụng tu chính án thứ 5 của hiến pháp Hoa Kỳ, nghĩa là có quyền được yên lặng, để không trả lờ tất cả những câu hỏi của các nhân viên bộ tư pháp, trong hơn 3 tiếng đồng hồ.

Bộ tư pháp tiểu bang New York đã điều tra về những khuất tất nếu có của tổ chức tài chánh do cựu tổng thống Trump làm chủ.

Có những tố cáo cho là nhân viên của Trump Organization đã thổi phồng trị giá của các cơ sơ địa ốc của ông Trump, để có thể mượn tiền từ các nhà băng..

Cựu tổng thống Trump đã nói là

“ông từ chối trả lời các câu hỏi về các quyền và đặc quyền dành cho mọi công dân theo Hiến pháp Hoa Kỳ, ”

Tu chính án thứ năm của Hiến pháp Hoa Kỳ trao quyền giữ im lặng cho công dân Mỹ, khi bị thẩm vấn bởi các cơ quan chức năng để bảo vệ chống lại sự tự buộc tội.

Cuộc thẩm vấn cựu tổng thống Trump diễn ra hai ngày sau khi các nhân viên của FBI đã khám xét nhà nghỉ mát của cựu tổng thống Trump ở tiểu bang Florida.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, mà nhà của một cựu tổng thống Hoa Kỳ bị khám xét.

Theo các nhân chứng thì các nhân viên FBI đã mang ra khỏi nhà nghỉ mát của cựu tổng thống Trump nhiều thùng tài liệu.

Các cơ quan an ninh dường như đang điều tra việc thất thoát những tài liệu mật tại tòa Bạch Ốc, sau khi tổng thống Trump mãn nhiệm kỳ.