Đã có trên 50 ngàn người Canadians chết vì covid

Ottawa: Theo những tin tức vừa loan báo, thì tính đến ngày thứ hai 23 tháng 1 năm 2023, số người Canadians chết vì bị nhiễm covid lên đến 50,135 người, kể từ khi có đại dịch cách đây 3 năm, theo như những công bố của bộ y tế Canada.

Tại Hoa Kỳ thì số người Mỹ chết vì covid lên đến 1.1 triệu người.

Tỉnh bang Quebec là tỉnh bang có nhiều người chết vì covid nhất ở Canada, với số người chết là 17,865 người.

Tỉnh bang Ontario đứng hàng thứ nhì với số người chết vì covid là 15,786 người, trong khi số người chết vì covid ở tỉnh bang Alberta là 5,470 người.

Sau 3 năm có đại dịch covid, và tuy có những nỗ lực của chính quyền các cấp trong việc chủng ngừa covid cho cư dân, hiện nay hàng ngày vẫn có chừng 40 người Canadians chết vì covid.

Điều này cho thấy là đại dịch covid vẫn chưa hết hẳn.

Con số 40 người chết hàng ngày vì covid là con số được bộ y tế Canada công bố, nhưng số người Canadians chết vì covid hàng ngày chắc chắn còn cao hơn con số 40 người, vì hiện nay chính quyền liên bang đã hủy bỏ việc thử nghiệm, và nhiều người chết vì covid, nhưng thân nhân hay các nhân viên y tế tưởng lầm là chết vì nguyên do khác?

Theo tổ chức y tế thế giới WHO thì tính đến nay, số người chết vì covid trên thế giới là 6.2 triệu người.

Tuy nhiên con số người chết thực sự vì covid hay những biến chứng liên quan đến covid, có thể lên đến 14.9 triệu người?

Vào ngày thứ sáu 20 tháng 1 vừa qua, có 4,400 người bị nhiễm covid và phải nằm điều trị ở các bệnh viện Canada, và trong số này có 240 bệnh nhân phải nằm trong khu cấp cứu.

Cũng theo tổ chức y tế thế giới WHO, thì hiện nay có một loài biến thể omicron mới có tên là XBB.1.5 và là một loại biến thể rất hay lây.