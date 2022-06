Đại dịch covid xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán?

London, Anh quốc: Báo Daily Mail trong hôm thứ bảy ngày 18 tháng 6, đã đăng 1 bản tin nóng cho là ông tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới WHO nhận là con vi rút corona gây đại dịch, đã xuất phát từ phòng thí nghiệm vi rút ở Vũ Hán.

Theo báo Daiy Mail thì trong một cuộc trò chuyện riêng với một nhân viên cao cấp của khối Liên Hiệp Âu Châu, tiến sĩ Tedros Adhanom, tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới WHO tin là vi rút corona đã thoát ra ngoài gây đại dịch, từ phòng thí nghiệm sinh học ở Vũ Hán.

Tuy nhiên trước công chúng, tiến sĩ Tedros Adhanon đã nói là người ta vẫn chưa biết nguồn gây trận đại dịch covid.

Trận đại dịch diễn ra vào cuối năm 2019 đã khiến trên 18 triệu người trên thế giới chết vì covid.

Cũng theo báo Daily Mail thì các cơ quan tình báo tây phương trước đó đã tỏ vẻ lo ngại khi viện vi sinh Vũ Hán đã thử nghiệm và thay đổi những nguồn vi rút corona đến từ loài dơi sống xa Vũ Hán cả ngàn dặm đường.

Tổ chức y tế thế giới WHO đã gửi chuyên viên qua Vũ Hán điều tra, tìmn nguồn gây trận đại dịch, nhưng chính quyền Trung quốc từ chối không cung cấp những dữ kiện và khiến cuộc điều tra không thành công.

Tưởng cũng nên nói thêm tiến sĩ Tedros là người duy nhất không có bằng bác sĩ, nhưng đã được bầu lên làm tổng giám đốc cơ quan y tế WHO, nhờ sự ủng hộ của Trung quốc trong cuộc chọn lựa xảy ra từ nhiều năm trước thời đại dịch.

Ông Mike Pompeo, cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ trước đây đã dựa vào những nguồn tin tình báo Mỹ, nói là có những nhân viên của viện vi sinh Vũ Hán bị đau nặng với những triệu chứng như bị covid vào mùa thu năm 2019, trước khi đại dịch covid bùng phát những tháng sau đó.