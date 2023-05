Dân biểu George Santos của đảng Cộng Hòa bị buộc 13 tội trạng gồm cả tội rửa tiền và lừa đảo.

New York: Trong hôm thứ tư ngày 10 tháng 5, dân biểu George Santos của đảng Cộng Hòa đã trình diện trước tòa án liên bang ở Long Island, và bị buộc 13 tội trạng gồm cả tội rửa tiền, lừa đảo, gian dối các nhà tài trợ khi ông ta ra tranh cử mới đây, và xin tiền trợ cấp đại dịch covid bất hợp pháp.

Ông dân biểu này sau đó đã được tại ngoại hầu tra, sau khi đóng tiền bảo đảm là nửa triệu Mỹ Kim.

Dân biểu Santos mới đắc cử vào hạ viện liên bang và đại diện cho cư dân thành phố New York, 4 tháng trước đây.

Trả lời các câu hỏi của các phóng viên báo chí tại tòa án, dân biểu Santos nói là ông ta sẽ không từ chức và sẽ ra tái tranh cử chức dân biểu này trong tương lai.

Với các tội trạng như lừa đảo, rửa tiền, ăn trộm tiền công quỹ và đưa ra những dữ kiện sai sự thật tại quốc hội Mỹ, và nếu bị xác nhận tội trạng, thì người dân biểu này có thể lãnh bản án 20 năm tù?

Tuyên bố với các phóng viên báo chí, dân biểu Santos nói là ông bắt đầu tự giải quyết những vu oan và tự bảo vệ. Ông Santos cũng nói việc truy tố ông là một cuộc truy lùng “phù thủy”.

Dân biểu Santos bị buộc phải đệ trình thẻ thông hành trong thời gian được tại ngoại hầu tra, nhưng vẫn có quyền đi lại trong nước Mỹ.

Theo bản cáo trạng thì dân biểu Santos quyên tiền của những nhà bảo trợ cho việc tranh cử chức dân biểu, nhưng ông lại dùng số tiền mà các nhà bảo trợ cho, vào những lợi ích cá nhân, như là mua quần áo hàng hiệu cho ông ta, trả nợ thẻ tín dụng và nợ mua xe.

Ông dân biểu này cũng làm đơn xin tiền trợ cấp trong thời có đại dịch covid, trong khi ông ta vẫn tiếp tục làm việc cho một công ty đầu tư ở thành phố New York.

Theo thượng nghị sĩ Mitt Romney, thì ông dân bỉiểu Santos này nên từ chức từ nhiều tháng trước, chứ không phải chờ đến bây giờ mà vẫn chưa chịu từ chức.