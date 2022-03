Dân biểu Kevin Vương muốn gia nhập đảng Tự Do trở lại.

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 18 tháng 3, dân biểu liên bang gốc Việt, Kevin Vương muốn quay trở lại đảng Tự Do, sau khi ông bị đảng này trục xuất ngay sau khi đắc cử dân biểu, vì những tai tiếng về việc xâm phạm tình dục.

Có một phụ nữ đã tố cáo là ông Vương đã xâm phạm tình dục từ nhiều năm trước, nhưng vụ thưa kiện đã được dàn xếp giữa hai bên, và không phải đưa ra tòa.

Việc thưa kiện này ông Vương đã không cho các giới chức của đảng Tự Do biết và vì thế khi họ biết, thì ông Vương đã bị trục xuất ra khỏi đảng Tự Do, và hiện là dân biểu độc lập duy nhất ở quốc hội Canada.

Dân biểu Vương đã giải thích là sở dĩ ông ta không từ chức dân biểu, ngay sau khi có những tin tức lọt ra về vụ kiện, vì nếu từ chức là nhận là ông ta có lỗi.

Dân biểu Vương cũng cho biết là vụ kiện ông ta xâm phạm tình dục là một chuyện tưởng tượng nhằm hạ uy tín của ông.

Dân biểu Vương cũng muốn xin trở lại là thành viên của đảng Tự Do liên bang.

Dân biểu Kevin Vương năm nay 32 tuổi, là một sĩ quan hải quân trừ bị.

Ông tốt nghiệp cao học luật ở trường đại học Toronto và đã ra tarnh cử cho đảng Tự Do ở khu vực Spadina- Fort York trong thành phố Toronto trong cuộc bầu cử dân biểu năm 2021.