Dân biểu Ted Hsu là ứng cử viên thứ nhì trong cuộc tranh chức thủ lãnh đảng Tự Do tỉnh bang Ontario

Kingston, Ontario: Theo những tin tức loan báo trong ngày chúa nhật 28 tháng 5, dân biểu Ted Hsu của tỉnh bang Ontario, đã chính thức ra tranh chức thủ lãnh đảng Tự Do tỉnh bang Ontario.

Ông đã công bố việc ra tranh cử ngay tại thành phố Kingston, là quê hương của ông, cùng với nhạc sĩ Rob Baker của ban nhạc nổi danh Tragical Hip, ban nhạc nổi tiếng của Canada xuất phát từ thành phố Kingston.

Dân biểu Hsu nói là ông ta ra tranh cử chức thủ lãnh đảng Tự Do, là muốn khởi đầu một bước tiến mới giữa đảng Tự Do và cử tri tỉnh bang, cũng như muốn giúp đảng Tự Do lấy lại những niểm tin của cư dân tỉnh bang.

Hiện nay đảng Tự Do tỉnh bang Ontario đã không còn thực lực mạnh mẽ như xưa.

Trong 124 ghế trong nghị viện tỉnh bang Ontario thì đảng Bảo Thủ Cấp Tiến của thủ hiến Doug Ford chiếm đa số ghế: 83 ghế.

Đảng Tân Dân Chủ đứng hàng thứ nhì với 31 ghế là đảng đối lập trong nghị viện tỉnh bang, trong khi đảng Tự Do chỉ có 8 ghế, không được công nhận là một đảng trong nghị viện.

Ông là ứng cử viên thứ nhì công bố việc ra tranh cử chức thủ lãnh, sau dân biểu liên bang Nathaniel Erskine Smith.

Theo những nguồn tin báo chí thì sẽ còn ít nhất hai ứng cử viên khác sẽ công bố việc ra tranh cử chức thủ lãnh đảng Tự Do tỉnh bang Ontario, và đó là bà Bonnie Crombie, thị trưởng thành phố Mississauga và dân biểu liên bang Yasir Naqvi.

Các thành viên của đảng Tự Do tỉnh bang Ontario sẽ đi bầu lại thủ lãnh của đảng này vào ngày 2 tháng 12 năm nay 2023, nhưng hạn chót để nộp đơn xin ra ứng cử là đầu tháng 9 năm nay.