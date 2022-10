Dân Mỹ mê bánh croissant

New York: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 18 tháng 10, thì cư dân thành phố New York là những người “hảo ngọt” và nhất là những đồ ngọt làm theo kiểu Pháp.

Mỗi buổi sáng người ta thấy hàng dài những người xếp hàng trước cửa một tiệm làm bánh Pháp có tên là Lafayette trong thành phố New York, để mua những cái bánh sừng bò croissant với giá $9.25 một cái.

Nhiều người phải xếp hàng 3 tiếng đồng hồ mới đến phiên, và chủ nhân của tiệm bánh giới hạn là một người chỉ được mua một cái bánh sừng bò khi đến phiên.

Cữa tiệm mở cửa hai lần 1 ngày: sáng vào lúc 8 giờ và sau khi bán hết thì đóng cửa và mở lại vào lúc 12 giờ trưa.

Bánh sừng bò của tiệm bánh Lafayette có tên là Suprême, đã trở nên nổi tiếng khi có khách hàng ăn bánh xong, đã đem giới thiệu lên mạng Tik Tok.

Một ngày tiệm bánh Lafayette làm được 240 cái bánh sừng bò và bán làm hai đợt : 120 cái vào lúc 8 giờ sáng và 120 cái khác vào lúc 12 giờ trưa.

Bánh sừng bò của tiệm này bán với hai loại bánh có hương vị khác nhau: một loại có sô cô la và loại kia thì có những hương vị thay đổi tùy theo tháng : những hương vị như pistachio, rose berry spritz, peach hay bí ngô.