Đàn ông Mỹ đi triệt sản sau khi Tối cao Pháp viện bỏ quyền phá thai

Sau khi Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đảo ngược quyền phá thai, Thomas Figueroa, 27 tuổi, quyết định đặt lịch hẹn thắt ống dẫn tinh.

Thomas Figueroa, chuyên viên công nghệ thông tin, không muốn có con và đã cân nhắc thắt ống dẫn tinh trong vài năm qua. Anh đã chứng kiến những người bạn cùng lớp mang thai từ khi còn học trung học.

Sau khi Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hôm 24/6 đảo ngược phán quyết “Roe kiện Wade”, tuyên bố phá thai không phải là quyền hợp hiến, Figueroa vội vàng lên lịch triệt sản. Anh đặt hẹn thắt ống dẫn tinh với bác sĩ Doug Stein, người được mệnh danh là ‘vua’ thực hiện phương pháp tiểu phẫu này.

Figueroa cho biết: “Tôi đã trì hoãn rất lâu. Về căn bản, phán quyết của Tối cao Pháp viện là yếu tố thúc đẩy quyết định của tôi”.

Figueroa không đơn độc. Sau phán quyết của Tối cao Pháp viện, làn sóng khuyến khích thắt ống dẫn tinh được chú ý. Bác sĩ Stein và nhiều người ủng hộ đã xuống đường, thăm các văn phòng yểm trợ gia đình, để khuyến khích mọi người thực hiện phương pháp này.

Thắt ống dẫn tinh là hình thức triệt sản vĩnh viễn. Theo Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia Mỹ (NCHS), vào năm 2002, lý do chính khiến các cặp vợ chồng thực hiện hình thức này là do họ đã có đủ con. Trong khi đó, năm 2011-2015, các nguyên nhân như lý do y tế hay gặp vấn đề với các hình thức tránh thai khác trở nên thường thấy hơn.

Các bác sĩ chia sẻ rằng yêu cầu thực hiện tiểu phẫu thắt ống dẫn tinh đã tăng vọt, trong đó nhu cầu này ở nam dưới 30 tuổi, chưa có con, ngày càng tăng.

Bác sĩ Stein cho biết ông hiện nhận 12-18 yêu cầu thắt ống dẫn tinh mỗi ngày, so với 4-5 yêu cầu một ngày trước khi tòa ra phán quyết. Lịch làm việc tháng 8 của bác sĩ Stein đã kín chỗ, khiến ông phải mở thêm ngày làm việc ngoài giờ để đáp ứng số bệnh nhân ghi tên gần đây.

Stein nói: “Nhiều người trong số họ đã cân nhắc thực hiện tiểu phẫu này trong một thời gian, phán quyết của Tòa thúc đẩy họ đi đến quyết định cuối cùng”.

John Curington, cộng sự với ông Stein, cho biết: “Ít nhất 60-70% bệnh nhân nhắc đến quyết định của Tòa Tối cao”.

Eric Nisi, 29 tuổi, là một trong những người như vậy. Anh và bạn gái Amanda Omelian, 33 tuổi, không muốn có con. Florida, nơi họ sinh sống, cấm phá thai sau 15 tuần. Omelian lo rằng tiểu bang này sẽ sớm hạn chế quyền tiếp cận biện pháp tránh thai.

Một số bác sĩ cho biết lượng yêu cầu thắt ống dẫn tinh đã tăng mạnh từ trước đó, kể từ khi dự thảo phán quyết của Tòa án bị rò rỉ hồi tháng 5. Bác sĩ Philip Werthman ở Los Angeles cho biết số ca cố vấn thắt ống dẫn tinh mà ông thực hiện tăng 300-400%. Trong khi đó, bác sĩ Esgar Guarin ở tiểu bang Iowa cũng ghi nhận lưu lượng truy cập trên trang web cung cấp thông tin về tiểu phẫu tăng 200-250%.

Marc Goldstein, bác sĩ kiêm giám đốc Trung tâm Y học Sinh sản, thuộc Trung tâm Y tế Weill Cornell ở New York, cho biết ông thường thấy số bệnh nhân nối lại ống dẫn tinh mỗi tuần nhiều gấp đôi so với thắt ống dẫn tinh. Ông nói: “Bây giờ thì ngược lại, quyết định của Tối cao Pháp viện khiến yêu cầu thắt ngày càng tăng”.