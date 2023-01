Danh sách 11 nạn nhân chết trong vụ thảm sát ở hội quán khiêu vũ Star Ballroom.

Monterey Park, California: Trong đêm giao thừa thứ bảy 21 tháng giêng, tay sát thủ Trần Hữu Cần, 72 tuổi, võ trang bằng súng ngắn bán tự động đã đến hội quán Star Ballroom ở thành phố Monterey Park, tiểu bang California, bắn chết 11 người và bắn bị thương 9 người khác.

Tay sát thủ Trần sau đó đã lái xe đến một hội quán khiêu vũ Lai Lai, cách hội quán Star Ballroom chừng 25 dặm, với mưu toan giết thêm người, nhưng tên sát nhân đã bị người cháu trai của chủ nhân hội quán tước súng.

Sau khi bị tước súng, kẻ sát nhân đã bị cảnh sát bao vây trong sáng hôm chúa nhật.

Bị bao vây, ông Trần đã tự tử chết.

Các viên chức an ninh vẫn tìm kiếm nguyên do khiến tay sát thủ họ Trần đã mang súng đi giết người, nhưng vì ông ta đã chết cho nên việc tìm hiểu nguyên do thêm khó khăn.

Có tin cho là ông Trần này đem súng đi tìm giết bà vợ cũ tên là Helen Lai năm nay 59 tuổi.

Bà Lai được chủ nhân hội quán khiêu vũ mời tham dự cuộc khiêu vũ đón giao thừa, trong khi ông Trần, từng dạy khiêu vũ trong hội quán, nhưng lại không được mời?

Sau đây là danh sách 11 nạn nhân bị giết tại hội quán khiêu vũ Star Ballroom:

Trong số 11 nạn nhân có ông Ming Ma,72 tuổi, là chủ nhân của hội quán Star Ballroom.

My Nhan, 65

Lilian Li, 63

Xiujuan Yu, 57

Muoi Ung, 67

Hong Jian, 62

Yu Kao, 72

Chia Yau, 76

Valentino Alvero, 68

Wen Yu, 64

Ming Ma, 72

Diana Tom, 70