Đạo diễn phim “Black Panther” bị nhầm là cướp ngân hàng

Trong lúc giao dịch tại ngân hàng, đạo diễn Ryan Coogler bị nhầm là kẻ cướp, bị cảnh sát trấn áp và còng tay.

Ngày 9/3, TMZ dẫn nội dung báo cáo của sở cảnh sát Atlanta tường trình về việc đạo diễn phim “Black Panther”, Ryan Coogler, bị bắt giữ do bị nhầm là kẻ cướp ngân hàng. Sự việc xảy ra vào tháng 1, khi nhà làm phim đang trong quá trình ghi hình “Black Panther: Wakanda Forever”, nhưng nay mới được tiết lộ.

Camera an ninh ghi được cảnh đạo diễn Ryan Coogler bước vào bên trong ngân hàng với trang phục gồm áo nỉ màu xanh lá cây, đầu đội mũ đen, mặt đeo khẩu trang và kính râm to bản. Coogler bước tới quầy giao dịch và chìa cho giao dịch viên một hóa đơn viết lời nhắn ở mặt sau.

Nội dung tin nhắn, theo dữ liệu của cảnh sát, viết: “Tôi muốn rút 12.000 Mỹ kim tiền mặt từ tài khoản của mình. Xin hãy kiểm tiền ở chỗ nào đó kín đáo. Tôi muốn được kín đáo”. Dòng chữ được Ryan Coogler viết bằng tay.

Nhân viên giao dịch đã phát thông báo khẩn cấp vì cho rằng đây là một vụ cướp ngân hàng. Khi cảnh sát ập đến, họ đã khống chế Coogler và hai người khác có mặt tại hiện trường, còng tay và dẫn đi.

Biên bản của cảnh sát cũng thuật lại việc khi nhân viên giao hàng tiến hành lệnh chuyển tiền trên máy vi tính, một thiết bị báo động đã được kích hoạt. Họ đã thông báo giới chức quản lý cao cấp về một vụ cướp ngân hàng đang xảy ra. Ngân hàng đã lập tức gọi cảnh sát để trình báo sự việc.

Sau khi điều tra, cảnh sát xác nhận đây chỉ là nhầm lẫn. Coogler và hai người còn lại lập tức được trả tự do. Đạo diễn “Black Panther” đã yêu cầu cơ quan chức năng cung cấp số hiệu của các cảnh sát có liên quan đến sự việc.

“Black Panther: Wakanda Forever” là phim siêu anh hùng thứ ba được Marvel Studios dự trù tung ra rạp ngày 11/11 trong năm nay sau “Doctor Strange and the Multiverse of Madness” (6/5), “Thor: Love and Thunder” (7/8). Dự án “Wakanda Forever” đã lăn bánh trở lại từ 17/1 sau thời gian dài trì hoãn vì nữ diễn viên chính Letitia Wright bị thương.