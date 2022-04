Đạo diễn Zack Snyder thực hiệnphim khoa học viễn tưởng ‘Rebel Moon’

Đạo diễn Zack Snyder thông báo trên trang Twitter cá nhân dự án khoa học viễn tưởng ‘Rebel Moon’ chính thức đi vào sản xuất.

Trên tài khoản Twitter cá nhân, đạo diễn Zack Snyder đăng những hình ảnh đầu tiên trên phim trường của dự án ‘Rebel Moon’ mà ông đảm nhận cả 4 vai trò đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất và quay phim. Đây là dự án trực tuyến mà ông thực hiện cho nền tảng xem phim Netflix.

Phim ‘Rebel Moon’ là dự án khoa học viễn tưởng được lấy cảm hứng từ nhà làm phim huyền thoại Nhật Bản Akira Kurosawa và series sử thi không gian trường thiên Star Wars. Phim kể về một đế chế yên bình trong vũ trụ bị xâm chiếm và hành trình mà họ vươn lên để lật đổ ách thống trị.

Đạo diễn Zack Snyder từng chia sẻ trên The Hollywood Reporter rằng dự án này được ông đặt nhiều tâm huyết vì tham vọng kể câu chuyện phiêu lưu ‘tầm cỡ’. Theo nguồn tin của Collider, ‘Rebel Moon’ được phát triển trong vòng một thập niên, qua nhiều lần thay đổi. Các nghệ sĩ góp mặt trong dự án gồm Djimon Hounsou và Sofia Boutella, nữ chính đảm nhận vai trò quan trọng trong cốt truyện.

Đạo diễn Zack Snyder tiếp tục hợp tác với Netflix qua dự án mới nhất này. Các dự án nổi bật trước đó mà ông thực hiện cho Netflik bao gồm ‘Army of the Dead’ (đạo diễn) và ‘Army of Thieves’ (vai trò nhà sản xuất). Năm 2021, ông ra mắt 3 phim, ngoài 2 phim kể trên là tác phẩm Justice League. Hiện ‘Rebel Moon’ chưa công bố ngày phát sóng.