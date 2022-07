New York: Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ năm 14 tháng 7 thì thêm một công ty đầu tư vào tiền ảo hay tiền điện tử đã phải xin khai chống bị xiết nợ: Chapter 11 và đó là công ty Celsius.

Hàng loạt các công ty đầu tư tiền ảo vừa phải khai chống bị xiết nợ hay khai phá sản trong những tháng qua, cho thấy là nền kỹ nghệ đầu tư vào tiền ảo đã bị sụp đổ tan tành: trị giá của nền kỹ nghệ tiền ảo đã từ 2,900 tỷ Mỹ kim xuống còn 870 tỷ Mỹ kim vào tháng 7 năm nay 2022.

Trị giá của đồng tiền ảo chính là đồng Bitcoin đã lên đến mức cao nhất là 69 ngàn Mỹ kim trong năm 2021 và xuống còn ở mức 20 ngàn Mỹ kim trong những ngày qua: sút giảm 70 phần trăm trị giá.

Các công ty tiền ảo cũng như những quỹ đầu tư chuyên về tiền ảo đã bị sụp đổ như là Voyager, Terraform Labs, Three Arrows Capital..

Trong tháng 6 vừa qua và trước khi xin khai chống bị xiết nợ, công ty Celsius mà trụ sở ở tiểu bang New Jersey đã “đóng băng” các trương mục, không cho khách hàng lấy tiền ra.

Công ty Celsius có 1.7 triệu khách hàng với số tiền đầu tư mà công ty này quản trị lên đến 12 tỷ Mỹ kim.