Để bắp chân thon gọn

Có thể kết hợp các bài tập dưới đây với chế độ ăn uống lành mạnh để có bắp chân thon gọn.

1.Đạp xe và chạy bộ

Đây còn là môn thể thao đơn giản, dễ tập và phù hợp với mọi lứa tuổi, có tác dụng tốt cho sức khỏe lẫn vóc dáng. Hai phương pháp này đem lại hiệu quả tốt trong việc giảm mỡ tích tụ bắp chân, kích thích hoạt động tim mạch và tăng cường trao đổi chất, nhờ đó thúc đẩy quá trình đốt mỡ thừa trên toàn cơ thể và nâng cao sức khỏe tổng thể.

2. Nhảy dây

Nếu bắp chân to do tích tụ nhiều mỡ, có thể nhảy dây để đốt cháy calorie. Nhảy dây là một bài tập đơn giản nhưng lại hết sức hiệu quả trong việc đốt mỡ thừa, tăng cường sức bền và sự dẻo dai của bắp thịt. Bài tập này đòi hỏi sự kết hợp của nhiều nhóm cơ cùng lúc, trong đó quan trọng nhất là cơ bắp chân và cơ đùi. Bắt đầu với 30 giây nhảy dây liên tục, sau đó tăng thời gian và tốc độ lên cao hơn. Khi nhảy, nên dùng mũi chân chạm đất thay vì cả bàn chân.

3. Kiễng chân

Bài tập này không cần tốn quá nhiều năng lượng như khi chạy bộ, đạp xe hay nhảy dây, nhưng lại tác động mạnh lên vùng cơ bắp chân, rất hiệu quả trong việc giúp bắp chân thon gọn lại. Có thể tranh thủ buổi sáng khi thức dậy, đứng kiễng chân trong lúc đánh răng hoặc đứng chờ thang máy… là điều không quá khó khăn hoặc mất thời gian.

4.Massage bắp chân

Là một biện pháp để làm giảm bắp chân dễ dàng nhất. Massage giúp chuyển hóa mô mỡ cứng tích tụ lâu năm ở bắp chân, từ đó tạo điều kiện đốt cháy và đào thải lượng mỡ thừa ra bên ngoài. Sử dụng dầu oliu hoặc dầu dừa để massage, dùng hai tay xoa bóp vào hai bên của bắp chân sẽ giúp cơ bắp được săn chắc và giảm thiểu cảm giác hay bị tê cứng.

5.Chế độ dinh dưỡng hợp lý

Việc ăn uống hằng ngày cũng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe và vóc dáng. Ăn nhiều đồ ngọt, thức ăn nhanh, đồ nhiều dầu mỡ sẽ dễ tăng cân, dẫn đến các số đo tăng lên nhất là vòng eo, mông, đùi và bắp chân. Do đó, cần phải có một chế độ dinh dưỡng hợp lý, khoa học để giúp bắp chân nhỏ lại một cách hiệu quả nhất, săn chắc.

Thu Vân

(Theo EH, PW)