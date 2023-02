ĐEM CON BỎ CHỢ: Chính quyền thành phố New York chở di dân bất hợp pháp đến biên giới Canada!

New York: Theo bản tin của báo Daily Mail phổ biến trong hôm thứ hai ngày 6 tháng 2, thì chính quyền thành phố New York đang có những nỗ lực chuyển những di dân bất hợp pháp đang sống trong thành phố này, đến biên giới Hoa Kỳ và Canada, để những di dân này có thể sang tỵ nạn bất hợp pháp ở Canada một cách dễ dàng.

Tưởng cũng nên nói thêm là hiện có một thỏa ước giữa Hoa Kỳ và Canada là những di dân bất hợp pháp, từ Hoa Kỳ qua Canada hay ngược lại bằng các cửa khẩu biên giới chính thức, sẽ bị trả ngược lại nơi mà người này bắt đầu đi.

thỏa ước này đã tạo 1 lỗ hổng cực kỳ khi những người di dân bất hợp pháp vào Canada qua ngõ Hoa Kỳ và không phải là cửa khẩu chính thức, thì Canada không có quyền gửi trả lại những người này qua Hoa Kỳ.

Tại biên giới giữa tỉnh bang Quebec và tiểu bang New York, có con đường nổi danh là con đường Roxham, mà những di dân bất hợp pháp có thể thong dong vượt biên giới, và ở bên kia Canada, cảnh sát Hoàng Gia RCMP chờ đợi với xe đưa những người tỵ nạn bất hợp pháp đến các trung tâm tạm trú.

Rất đông những người di dân bất hợp pháp đến Canada bằng ngõ tắt, qua con đường Roxham là những di dân giàu có đến từ các quốc gia Trung Đông, hay Á Châu. Những người này đi toàn gia đình theo chiếu khán du lịch đến Hoa Kỳ, nhưng khi đến phi trường New York, thì họ thuê xe taxi chở gia đình họ thẳng đến con đường Roxham.

Theo những thống kê thì trong vòng 11 tháng từ tháng giêng năm ngoái 2022 cho đến tháng 11, có 45,250 người đến Canada bất hợp pháp, qua con đường Roxham.

Hiện nay chính quyền thành phố New York, đã có những chương trình đưa những di dân bất hợp pháp đến biên giới, và chỉ cho họ cách qua xin tỵ nạn ở Canada.

Phần đông những di dân này là những di dân bất hợp pháp, đến các tiểu bang Texas và Florida qua ngã biên giới Mễ Tây Cơ.

Thống đốc của các tiểu bang này là những thống đốc thuộc đảng Cộng Hòa, đã cho chỡ những di dân này lên các tiểu bang mà thống đốc là những người thuộc đảng Dân Chủ như tiểu bang New York.

Theo những tin tức loan báo thì các vệ binh quốc gia trấn đóng ở tiểu bang New York, đã được lệnh cho vé xe bus chạy đến đường Roxham, để các di dân này có thể xin qua Canada tỵ nạn, đỡ được gánh nặng cho chính quyền Hoa kỳ.

Cho tới nay, người ta vẫn chưa thấy có những biện pháp nào để ngăn chận số lượng di dân bất hợp pháp vào Canada ngày một nhiều, qua con đường Roxham của chính quyền đảng Tự Do của thủ tướng Justin Trudeau?