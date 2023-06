Di dân từ thành phố New York ào ạt về sinh sống ở Miami.

Miami: Một bản tường trình của tổ chức nghiên cứu Smart Asset, phổ biến trong hôm thứ sáu ngày 9 tháng 6 cho thấy là những người có lương cao, nếu di chuyển từ thành phố New York xuống Miami,sẽ bớt phải trả tiền thuế lợi tức cũng như các thuế má khác.

Theo bản tường trình này, thì một người nếu có số lương 650 ngàn Mỹ Kim và di chuyển từ New York về Miami, thì hàng năm sẽ bớt phải trả 195 ngàn Mỹ Kim tiền thuế và chi phí sinh sống.

Chi phí sinh sống ỡ vùng Manhattan, thành phố New York, cao nhất Hoa Kỳ. Tiền mướn một căn chúng cư ở thành phố New York có thể lên đến trên 4 ngàn Mỹ Kim một tháng.

Một điểm lợi khác cho những người sống ở tiểu bang Florida là nơi này không đánh thuế lợi tức cấp tiểu bang, và cư dân chỉ phải trả tiền thuế lợi tức liên bang.

Trong khi những người có lợi tức cao ở thành phố Miami phải đóng thuế lợi tức ở tỷ lệ từ 27 phần trăm cho đến 35 phần trăm, so với mức thuế phải đóng cho những người cùng có số lương ngang hàng, là 36 phần trăm lên đến 45 phần trăm.

Với những người New Yorkers có số lương $150,000 và nếu người này di chuyển về Miami, thì người này sẽ bớt không phải đóng thuế số tiền $48,695.

Tiền chi phí về nhà cửa cũng tốn kém nhiều cho những người sống ở New York.

Theo các chuyên gia địa ốc, thì giá trung bình một căn nhà ở Manhattan là $1.6 triệu, so với $666,000 ở thành phố Miami.

Cũng theo các thống kê vừa phổ biến, thì số cư dân ở tiểu bang Florida đã gia tăng cao, do sự di chuyển của những người sống ở các vùng đông bắc và nam của Hoa Kỳ.

Trong vòng từ tháng 4 năm 2020 cho đến tháng 7 năm 2022, tiểu bang Florida nhận thêm 707 ngàn cư dân mới.

Trong cùng 1 thời gian vừa kể, các tiểu bang New York và California đã mất đi tổng cộng trên 1 triệu dân.