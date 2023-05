DiCaprio đóng vai kẻ sát nhân hàng loạt

Trailer mới của “Killers of the Flower Moon” tiết lộ nhân vật của DiCapro là kẻ giết người hàng loạt bị đặc vụ FBI truy nã.

Theo Screenrant, trailer được chiếu tại sự kiện Paramount CinemaCon còn tiết lộ một số chi tiết quan trọng trong tác phẩm của Martin Scorsese, lấy cảm hứng từ cuốn Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI do David Grann chấp bút. “Scorsese hứa hẹn kể cho khán giả nghe một câu chuyện mang tính lịch sử”, trang Variety bình luận.

Phim còn quy tụ dàn sao như Brendan Fraser – chủ nhân tượng vàng Oscar 2023 – trong vai luật sư W. S. Hamilton, Robert De Niro, Louis Cancelmi hay Lily Gladstone.

Leonardo DiCaprio bắt đầu sự nghiệp điện ảnh từ năm 1991 với vai diễn trong Critters 3 và gây được tiếng vang sau thành công của Titanic (1997) trong hình tượng chàng Jack si tình, hy sinh cho người mình yêu. Anh từng bốn lần được đề cử Oscar và giành chiến thắng vào năm 2016 khi đóng chính trong The Revenant.

Killers of the Flower Moon là tác phẩm thứ 27 của Scorsese và là phim có thời lượng dài thứ hai trong sự nghiệp của ông, sau The Irishman. Phim đánh dấu lần thứ bảy hợp tác giữa đạo diễn 80 tuổi với DiCaprio và lần thứ mười một làm việc cùng De Niro. Báo chí gọi cả hai là những diễn viên yêu thích của Scorsese.

Sau khi nhà sản xuất công bố thời lượng 3 giờ 26 phút, nhiều người cho rằng phim quá dài, đề nghị Scorsese chia nhỏ ra nhiều phần để có thời lượng hợp lý hơn.