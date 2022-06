Dịch sốt xuất huyết đang tăng nhanh ở TPHCM, Đồng Nai và Bình Thuận

Theo số liệu mới nhất do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho truyền thông trong nước hay trong ngày 8/6. trong năm tháng đầu năm 2022, TPHCM ghi nhận 11.722 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 7.039 ca so với năm 2021. Trong đó ca số xuất huyết nặng tăng hơn bảy lần so với cùng kỳ năm ngoái, đã có bảy ca tử vong.

Số ca bệnh sốt xuất huyết tiếp tục tăng cao ở hầu hết các quận huyện, thành phố Thủ Đức. Những phường xã có số ca bệnh tăng cao trong tháng 5 và 6 là phường 5 (quận 8); phường Tân Thới Nhất (quận 12) và xã Phước Vĩnh An (huyện Củ Chi).

Sốt xuất huyết cũng lan ra các tỉnh thành khác khi trong ngày 8/6 Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết đã có bốn ca tử vong vì bệnh sốt xuất huyết.

Cũng theo Sở Y tế Đồng Nai, tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận hơn 4.300 ca mắc sốt xuất huyết. Gần 70% bệnh nhân mắc sốt xuất huyết là trẻ em dưới 15 tuổi, có nhiều trường hợp trở nặng khi nhập viện.

Số ca mắc sốt xuất huyết tại tỉnh Bình Thuận cũng đang gia tăng. Tính đến cuối tháng 5/2022, Sở Y tế Bình Thuận cho biết có 25 ca mắc sốt xuất huyết nặng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, trong tháng 4 và tháng 5/2022 có khoảng 50 bệnh nhân nhập viện do mắc sốt xuất huyết. Trong đó có nhiều trẻ em.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận cho biết thời tiết diễn biến bất thường, mưa nhiều đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát sinh lăng quăng, muỗi, tăng nguy cơ lây lan bệnh sốt xuất huyết. Ngoài ra do năm 2022 rơi đúng vào chu kỳ ba năm của loại dịch bệnh truyền nhiễm theo mùa này nên nguy cơ bùng phát bệnh trên diện rộng là rất cao.

Cùng với bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng, trong 5 tháng đầu năm 2022, Sở Y tế TPHCM cho biết bệnh tây chân miệng cũng đang có dấu hiệu tăng với 4.768 trường hợp mắc bệnh.