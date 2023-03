Do thái bị tố tấn công gây tê liệt phi trường Syria

Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria trích dẫn một nguồn tin quân sự cho hay “vào lúc 2 giờ 07 phút sáng 07/03, Israel đã thực hiện một cuộc không kích từ Địa Trung Hải… nhắm vào sân bay quốc tế ở Aleppo. Do bị thiệt hại vật chất, sân bay đã dừng hoạt động”. Chưa có báo cáo ngay lập tức về thương vong.

Tờ The Times of Israel dẫn lại thông tin từ báo chí Syria cho hay hệ thống phòng không của Syria đã được kích hoạt, nhưng không rõ liệu có đánh chặn được quả tên lửa nào hay không. Syria thường xuyên tuyên bố đánh chặn tên lửa của Israel, trong khi các nhà phân tích quân sự nghi ngờ các tuyên bố đó.

Không có bình luận nào từ Lực lượng Phòng vệ Israel, phù hợp với chính sách không bình luận chung về các cuộc không kích của nước này ở Syria.

Cuộc không kích gần nhất bị quy cho Israel là vào tháng trước, khi truyền thông nhà nước Syria đưa tin một cuộc không kích nhắm vào một khu dân cư ở thủ đô Damascus, khiến 5 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Năm ngoái, Israel đã tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào các sân bay của Syria để ngăn chặn việc Iran tăng cường sử dụng các đường tiếp tế trên không để vận chuyển vũ khí cho các đồng minh ở Syria và Lebanon.