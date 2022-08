Đoạn quảng cáo “Black Panther 2” đạt 172 triệu lượt xem trong 24 giờ

Đoạn quảng cáo của siêu phẩm “Black Panther: Wakanda Forever” đã thu hút 172 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên, trở thành một trong những đoạn giới thiệu của Vũ trụ Điện ảnh Marvel về một phim siêu anh hùng đạt số lượt xem cao nhất.

Một nguồn tin thân cận với Marvel đã xác nhận số lượng người xem với Variety. Lượng người xem đoạn quảng cáo “Black Panther: Wakanda Forever” cao gần gấp đôi so với 88 triệu lượt xem mà đoạn quảng cáo của “Black Panther” thu được vào năm 2017.

Đoạn quảng cáo cũng khiến cư dân mạng sôi sục, với các chủ đề liên quan đến Black Panther thu hút hơn 893.000 lượt đề cập. Chadwick Boseman, Namor, Shuri, T”Challa, Ryan Coogler và Angela Bassett đều trở thành chủ đề thịnh hành sau khi đoạn quảng cáo ra mắt. Hashtag #WakandaForever đã giữ vị trí số 1 trong hơn 5 giờ liên tiếp.

Với 172 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên, “Black Panther: Wakanda Forever” trở thành một trong những đoạn quảng cáo hàng đầu cho một phim của Marvel sau các đoạn quảng cáo của “Spider-Man: No Way Home” (đạt số lượt xem cao nhất từ ​​trước đến nay với 355,5 triệu lượt) và “Thor: Love and Thunder” (209 triệu lượt xem). Bốn đoạn quảng cáo Avengers cũng thu về số lượng lớn người xem: Avengers: Endgame (289 triệu lượt), đoạn quảng cáo chót của Avengers: Endgame (268 triệu lượt), Avengers: Infinity War (230 triệu lượt) và đoạn quảng cáo cuối của Avengers: Infinity (179 triệu lượt).

Cần lưu ý rằng không giống như nhiều phim Marvel nói trên, đoạn giới thiệu “Black Panther: Wakanda Forever” được tung ra vào khoảng 21: 20 tối 23/7 theo giờ ET. Đó không phải là khoảng thời gian mong muốn nhất để ra mắt vì hầu hết các đoạn quảng cáo đều phát hành buổi sáng các ngày trong tuần và tận dụng yếu tố xem trong ngày làm việc.