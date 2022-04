‘Doctor Strange 2’ bị cấm chiếu tại Saudi Arabia

Sau “Etenals” và “West Side Story”, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (Doctor Strange 2) là tác phẩm tiếp theo từ Disney bị cấm chiếu tại Saudi Arabia.

Dù phim ‘Dr Strange 2’ với Benedict Cumberbatch thủ vai chính vẫn chưa phát hành và nội dung phim vẫn được Marvel Studios bảo mật kỹ càng, quyết định cấm của chính quyền Saudi Arabia được cho là xuất phát từ việc tác phẩm đề cập tới cộng đồng LGBTQ+. Theo nhiều nguồn tin từ Trung Đông, vấn đề của phim nằm ở nhân vật America Chavez (Xochitl Gomez). Theo nguyên tác truyện tranh, cô là một người đồng tính.

Tại vùng Vịnh, quan hệ đồng tính bị coi là bất hợp pháp. Do đó, mọi tác phẩm đề cập đến cộng đồng LGBTQ+, dù trực tiếp hay gián tiếp, đều khó vượt qua cửa kiểm duyệt để được phát hành tại thị trường này.

Ban đầu, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ dự trù phát hành tại vùng Vịnh từ 5/5. Tuy nhiên, thông tin về phim hiện đã bị gỡ khỏi website của các cụm rạp chiếu tại Saudi, Kuwait và Qatar. Rát có thể phim vẫn được phát hành tại Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) do vẫn còn tên trên hệ thống bán vé của khu vực này.

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ là tác phẩm tiếp theo của Vũ trụ Điện ảnh Marvel không được chào đón tại vùng Vịnh sau ‘Eternals’ (2021). Tác phẩm của đạo diễn Chloé Zhao bị cấm chiếu tại hầu hết quốc gia Trung Đông hồi tháng 11/2021 do có sự xuất hiện của một siêu anh hùng là người đồng tính nam.

Tại thời điểm đó, Disney đã nhận được yêu cầu biên tập lại nội dung phim từ các thị trường này nhưng từ chối thực hiện. Tuy nhiên, một bản phim ‘Eternals’ bị cắt sửa vẫn được chiếu tại UAE.

Hồi tháng 1, ‘West Side Story’ của đạo diễn Stephen Spielberg cũng bị rút khỏi lịch chiếu tại Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain, Oman và Kuwait. Nguyên nhân là bản chuyển thể điện ảnh đã xây dựng nhân vật Anybodys thành người chuyển giới. Vai diễn do Idris Menas, một người chuyển giới, đảm nhận.