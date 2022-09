Dòng nước thiên thần

“Trời nóng quá,” cô nói nhanh, như để giải thích.

“Ừ. Sao em không mở cúc cổ áo ra và xắn tay áo lên?”

Nếu cô làm vậy, lớp bột hồ trên áo sẽ nhăn nhúm khi cô trở về nhà, nhưng giờ cô đang thấy quá ngột ngạt, để trần cánh tay sẽ khiến cô thấy thoải mái hơn nhiều. Cô bỏ qua gợi ý đầu tiên của anh và tháo khuy cổ tay áo, cô xắn nó lên nhiều lần để trần cánh tay.

“Tốt rồi đấy,” anh nói, sau đó đưa tay lên cúc cổ áo cô.

Cô ngồi yên, đôi mắt xanh dương tối lại khi bàn tay mạnh mẽ, xương xương của anh từ từ tháo từng chiếc cúc nhỏ. Cổ áo cô được nới lỏng, không khí mát mẻ tràn qua làm dịu đi làn da nóng nực của cô. Bàn tay anh di chuyển xuống qua xương đòn cô.

“Đủ rồi,” cô nói, cố tỏ ra bình tĩnh.

“Thật sao?”

Anh không dừng việc mở những chiếc cúc kế tiếp, thêm một chiếc nữa. Và thêm một chiếc nữa. Trọng lượng bàn tay anh đang đặt giữa hai bầu ngực cô, lướt nhẹ qua chúng trong mỗi cử động. Đôi mắt anh khép hờ, trông như thể đang buồn ngủ. Miệng anh thật đầy đặn, môi hé mở như thể anh đang chờ để thưởng thức một bữa tiệc ngon lành.

Ngực cô căng bên bên dưới sự tiếp xúc, và rồi đến viền ren của chiếc áo lót trong. Từ từ các ngón tay anh di chuyển xuống đến eo cô, để lại áo khoác của cô mở bung. Cô ngồi thật yên, thậm chí còn không dám thở.

Anh dịch người đối diện với cô. Chậm rãi, anh kéo áo khoác của cô khỏi dây lưng, mở rộng hơn.

Họ hoàn toàn im lặng. Cô nghe được tiếng lũ ngựa đang gõ móng gần đó, tiếng chúng gặm cỏ. Một làn gió nhẹ khiến vòm lá đung đưa trên cao, tiếng côn trùng rỉ rả đều đều bên dưới cái nóng.

Cuống cuồng nhún vai, để dây áo rơi xuống cánh tay.

Cơ thể cô phấn khích trước những cảm giác khác lạ, cùng với sự tinh tế và mãnh liệt. Khi cuối cùng anh cũng lùi khỏi cô, cô thoát ra một âm thanh nhỏ hối tiếc, nhưng anh đặt một tay lên môi cô.

“Em cũng sẽ thích thế này.”

Rồi anh cởi áo mình, để lộ vòm ngực rộng, đầy cơ bắp với lớp lông xoăn đen mềm mại trải dài từ núm vú bên này tới bên kia.

Anh đặt tay lên tay cô, dẫn chúng vuốt ve khắp ngực anh.

“Không, không quá khác. Anh yêu việc em chạm vào anh. Anh muốn cảm nhận bàn tay em trên làn da trần của anh. Nó cũng mang lại cảm giác tương tự khi anh chạm vào em.”

Bàn tay anh rời khỏi tay cô, nhưng cô không di chuyển. Cô đang quá thích nó, thích cảm giác cơ thể mạnh mẽ của anh bên dưới những ngón tay mình. Cô trượt tay dọc theo lồng ngực anh và đặt chúng ở đó trong một phút, thưởng thức cách ngực anh nâng lên hạ xuống với mỗi hơi thở. Cơ bụng anh cứng và phẳng, nhưng làn da trên bụng anh thật mịn màng, để lộ ra điểm yếu của anh. Quay lại với ngực anh lần nữa cô cảm nhận trái tim mạnh mẽ đang đập rộn bên dưới. Vai anh rộng và đẹp, thật cứng cáp, làn da anh sáng bóng như sa tanh bên dưới ánh mặt trời. Anh thật đẹp. Không chút suy nghĩ Olivia chạm môi vào làn da bên dưới bả vai anh, lưỡi cô nếm thấy vị mằn mặn của mồ hôi. Luis rùng mình, và bàn tay anh siết chặt eo cô, kéo cô áp vào anh.

“Luis, Luis!”

“Gì vậy, tình yêu?” anh nhẹ nhàng hỏi. “Em muốn nữa sao?”

Cô cào móng tay lên vai anh, thở hổn hển vì phấn khích. “Vâng,” cô nói. “Làm ơn.”

Anh cười khẽ trước cách cư xử hoàn hảo của cô ngay cả khi cả hai đều đang quá khuấy động, nó là tất cả những gì anh có thể làm để giữ mình khỏi chiếm lấy cô hoàn toàn. Chỉ có bản năng nhạy bén về phụ nữ mới ngăn anh lại, dù anh có thể dễ dàng quyến rũ cô, cô vẫn chưa hoàn toàn yêu anh.

“Anh muốn nằm khỏa thân cùng em,” anh thì thầm. “Mỗi đêm, tình yêu. Khi em kết hôn với anh, anh sẽ dạy em mọi điều một người đàn ông và một người phụ nữ có thể làm cùng nhau, và em sẽ tận hưởng từng phút của nó.”

Olivia vùi mặt vào ngực anh. Anh không nói ra như một câu hỏi, vậy nên cô cũng thấy không cần thiết phải trả lời. Nhưng anh đã nói điều đó một cách vô cùng chắc chắn, như thể anh không hề nghi ngờ chuyện cô sẽ kết hôn với anh. Liệu cô có chút nghi ngờ nào không? Cô không biết nữa. Cô thấy kiểu sống mà anh có thể áp đặt lên cô, lang bạt khắp đất nước, nhưng đồng thời suy nghĩ đó cũng vô cùng hấp dẫn. Cô không biết liệu cô có yêu anh không, nhưng cô biết cô khó có thể tồn tại qua hết cả tuần, cảm thấy mình chỉ thực sự sống một lần mỗi tuần trong buổi chiều khi cô được ở bên anh. Và cô vô cùng muốn anh chỉ cho cô mọi điều về chuyện ân ái.

Kể từ khi gặp Luis cô không còn bất cứ nghi ngờ nào về mối quan hệ gữa Beatrice và Ezekiel Padgett nữa. Nó thật ngọt ngào, là sự nóng bỏng thể xác, những niềm vui họ cùng chia sẻ trên giường. Và liệu cô, Olivia, có bao giờ chấp nhận được điều gì ít hơn những cảm nhận hiện tại lúc này không?

“Em nghĩ là em yêu anh,” cô nói, nâng mặt cô lên nhìn anh. “Nhưng em không chắc nữa. Nghĩ về việc kết hôn với anh khiến em sợ hãi bằng với suy nghĩ không thể kết hôn với anh. Có phải chúng ta sẽ rời khỏi đây không? Em sẽ phải rời xa gia đình mình đúng thế không?”

“Gần như chắc chắn là vậy,” anh trả lời, không muốn nói dối cô. Tim anh đập thình thịch khi nhận ra anh đang gần có được điều mình mong muốn đến thế nào. Gương mặt xinh xắn của cô đang nhăn lại khi cô nghĩ đến việc rời khỏi ngôi nhà an toàn mà cô đã biết đến trong suốt cuộc đời mình. “Chúng ta sẽ có những cuộc phiêu lưu cùng nhau, làm tình bên dưới những vì sao, hoặc bắt tàu tới bất cứ đâu nó đưa chúng ta đến. Và chúng ta sẽ có những đứa con, tình yêu, và một ngôi nhà nơi chúng có thể lớn lên an toàn, khỏe mạnh. Em có nghĩ cha mẹ em sẽ trông cháu trong khi chúng ta lên đường cho những chuyến phiêu lưu không?”

Cô run run cười, tâm trí cô quay cuồng với những hình ảnh anh vừa mô tả, nhưng cô không thể trả lời câu hỏi về cha mẹ cô được. Họ sẽ phát hoảng khi nghĩ đến việc cô con gái yêu quý kết hôn với một người làm công. Cả hai đều rất trông mong ở cô, sẽ thật khủng khiếp khi khiến họ tổn thương và thất vọng. Họ yêu cô; và cô không nghĩ họ sẽ phản đối bất kể cô muốn kết hôn với ai, nhưng nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt cô khi cô tưởng tượng ra nỗi đau sẽ gây ra cho họ. Tuy nhiên, cô không thể cứ mãi mãi sống như những tuần vừa qua, cả Luis cũng thế.

Cô ngước nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước, đong đầy cả nỗi đau lẫn sự hứa hẹn.

“Em sẽ cho anh câu trả lời sớm thôi,” cô thì thầm.

***

Dee bước ra hiên nhà, chìa một ly nước chanh mát cho Olivia đang ngồi trên chiếc ghế đá. Cô quan sát gương mặt Olivia, nghĩ rằng mình chưa bao giờ trông thấy gương mặt cáu kỉnh như vậy từ bạn mình cho đến bây giờ.

“Có chuyện gì thế?” cô hỏi.

Olivia nhấm nháp đồ uống, sau đó xoay ly nước trong tay. Cô quan sát chuyển động những ngón tay của chính mình như thể bị mê hoặc.

“Mình nghĩ là mình đang yêu,” cô buột miệng. Cô run rẩy hít vào một hơi sâu. “Với Luis Fronteras. Và mình sợ lắm.”

“Luis Fronteras sao?” Dee ngây người hỏi. “Anh ta là ai?”

“Anh ấy làm việc cho Kyle Bellamy. Anh ấy là người Mexico. Một người lang bạt.”

Dee thốt ra một tiếng ngạc nhiên, từ từ ngồi xuống. Đây giống như chuyện giữa một nữ hoàng và một dân thường.

“Anh ấy muốn bọn mình kết hôn,” Olivia tiếp tục.

“Cậu sẽ kết hôn với anh ấy sao?”

Olivia gửi tới cô ánh nhìn khắc khoải.

“Mình không thể chịu được suy nghĩ sẽ không được gặp lại anh ấy nữa. Nhưng điều đó sẽ gây tổn thương cho cha mẹ mình, mà mình cũng không muốn thế. Mình không biết phải làm gì nữa.”

Dee không chắc phải khuyên nhủ bạn ra sao nữa. Cô biết gia đình quan trọng đến thế nào với Olivia, và cũng biết việc rời xa người đàn ông mình yêu là điều không thể, ngay cả khi lý trí lên tiếng bảo bạn phải làm vậy.

“Anh ta như thế nào?”

“Là người hiền lành,” Olivia nói, sau đó cau mày. “Nhưng mình nghĩ anh ấy có thể cũng nguy hiểm nữa. Chỉ là anh ấy luôn tử tế với mình, ngay cả khi anh ấy –” Cô dừng lại, gương mặt bắt đầu ửng hồng.

“Bị khuấy động?” Dee gợi ý, cười toe toét khi Olivia còn đỏ mặt hơn.

“Thế Lucas có nhẹ nhàng với cậu khi anh ấy bị khuấy động không?” Olivia vặn lại. “Và đừng nói với mình là cậu không biết, bởi vì còn lâu mình mới tin. Trong buổi dã ngoại anh ấy không thể ngừng tìm kiếm cậu, và rời đi ngay sau bữa trưa không quay trở lại nữa. Mình đã nghĩ ngay từ đầu là anh ấy hoàn hảo với cậu mà,” cô kết thúc đầy tự mãn.

“Hoàn hảo á?” Dee nói đầy hoài nghi. “Anh ấy hống hách và ngạo mạn lắm, anh ấy –” Cô dừng lại, bởi vì không thể nói dối chính mình cũng như Olivia. “Tớ yêu anh ấy,” cô cuối cùng cũng kết thúc dứt khoát. “Chết tiệt thật.”

Olivia ngả mình ra ghế với một tiếng cười bùng nổ, nước chanh sóng sánh trên vành ly. “Mình biết mà, mình biết mà! Sao nào? Anh ấy đã hỏi cưới cậu chưa?”

“Anh ấy đã hỏi nếu như hôn nhân là giá phải trả cho Angel Creek. Không chính xác là vậy.” Dee cố nặn ra một nụ cười méo xệch. “Thực sự thì mình yêu anh ấy không có nghĩa là anh ấy yêu mình.”

“À, có đấy,” Olivia trả lời. “Nếu cậu có thể trông thấy anh ấy ở buổi dã ngoại. Anh ấy cứ cố không nói rằng muốn gặp được cậu, nhưng anh ấy lại không thể nói về bất cứ chuyện gì khác.”

Dee ngồi lặng yên. “Anh ấy nói với mọi người về mình sao?”

“Không, anh ấy chỉ nói với mình thôi,” Olivia trấn an. “Anh ấy tới đây sau khi rời buổi dã ngoại, đúng không?”

“Ừ.”

Olivia hắng giọng, vật lộn giữa cung cách cư xử hoàn hảo và nỗi tò mò. Tò mò thắng. “Có phải anh ấy… Ý mình là, anh ấy có cố… cậu biết đấy?”

“Làm tình với mình?” Dee thẳng thừng.

Olivia đỏ mặt lần nữa nhưng cũng gật đầu.

“Anh ấy là đàn ông mà.”

Dee rõ ràng cảm thấy tuyên bố đó của mình là đủ. Olivia quyết định đồng ý với bạn mình.

“Cậu có thích khi anh ấy chạm vào cậu không?” cô hỏi gấp gáp. “Ý mình là khi anh ấy chạm vào cậu…” Cô ngừng lời, kinh hoàng trước những gì mình đang đề cập đến. Chuyện gì xảy ra nếu Dee không cho phép Lucas thân mật như vậy? Với câu hỏi của mình, cô đã thực sự thừa nhận rằng cô và Luis…

“Đừng có đỏ mặt nữa,” Dee ra lệnh, dù má cô cũng đang dần hồng lên.

“Thế là anh ấy đã làm vậy rồi. Phải không? Cậu có thích nó không?”

Bối rối, Dee tự hỏi Olivia đang đề cập đến phần nào trên cơ thể. Chỉ vuốt ve thôi hay đã thực sự làm tình? Và rồi, cô nhún vai, bởi với mỗi câu hỏi khác nhau sẽ có câu trả lời khác nhau.

“Ừ,” cô nói.

Olivia nhắm mắt với một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

“Tớ rất mừng,” cô nói. “mình nghĩ bản thân thật hư hỏng, mặc dù Luis đã nói tất cả mọi người đều…” cô ngừng lời lần nữa và mở mắt. Cô chưa bao giờ thực sự nghĩ về nó trước đây, cô thấy choáng váng bởi sự tự do. “Anh ấy có cởi áo ngoài của cậu ra khi chạm vào cậu không?”

Dee bắt đầu thấy bối rối. “Có.”

“Anh ấy có bao giờ kéo cổ áo cậu xuống không? Để anh ấy có thể trông thấy à – ngực của cậu?”

“Có.”

“Lạy Chúa!” cô hét lên, sự kích động vượt quá sức chịu đựng. “Nếu cậu cần biết, thì anh ấy đã lột trần tớ ra và làm tất cả những việc đó! Và tớ đã tận hưởng từng phút một của nó!” Cô đấu tranh với chính mình để kiểm soát và hít vào một hơi sâu. Bằng giọng nhẹ nhàng hơn, cô nói.

Miệng Olivia di chuyển, nhưng không thể thốt nên lời. Đôi mắt cô mở lớn như thể nó sắp che lấp cả gương mặt cô. Miệng cô khép lại.

Họ nhìn nhau trong im lặng. Môi Dee giật giật. Cô nuốt xuống, sau đó gập người phá ra cười. Olivia đặt tay lên miệng trong nỗ lực kiềm chế những âm thanh rất không ra dáng quý cô bật ra, nhưng đó là một nỗ lực vô ích. Cô bật cười ha hả. Đó là từ chính xác nhất dành cho nó. Nước chanh sóng sánh tràn khỏi ly.

Khi những tiếng cười kích động dần lắng xuống thành những tiếng khúc khích họ lau những giọt nước mắt đi, đấu tranh lấy lại sự bình tĩnh.

“Vào trong và sửa lại váy áo cho cậu thôi nào,” Dee nói, giọng cô vẫn còn run rẩy bởi sự vui vẻ.

Olivia đứng dậy bước theo cô vào nhà.

“Đừng cố gắng thay đổi chủ đề,” cô cảnh báo, vai cô bắt đầu rung lên lần nữa. “Tớ muốn biết tất cả về nó. Nếu cậu nghĩ tớ sẽ bỏ qua một cơ hội thế này, thì cậu bị điên rồi!”

“Đi mà hỏi Luis,” Dee cáu kỉnh trả lời, và họ lại bật cười lần nữa.

Chương 13

Kyle Bellamy đá tung lớp đất khô đáy con lạch nhỏ, nhìn lên bầu trời không một gợn mây. Trời không có một giọt mưa suốt sáu tuần nay. Thường thì ở đây không mưa thường xuyên, dù sao họ không cần nhiều đến nó bởi dòng chảy từ tuyết tantrên những đỉnh núi vẫn đủ cung cấp nước. Nhưng mùa đông vừa qua tuyết không rơi nhiều, và giờ đây họ cũng chẳng nhận được lượng mưa bình thường.

Ai biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu chứ? Hạn hán đôi khi kéo dài nhiều năm, biến những vùng đất màu mỡ thành hoang mạc cằn cỗi. Gã chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra ở đây, nhưng khỉ thật, ai có thể tiên lượng được nơi sẽ xảy ra một trận hạn hán. Gã cảm giác gần như phát bệnh vì hoảng loạn. Gã đã thề rằng sẽ làm điều gì đó cho bản thân, điều gì đó đáng kính, mà gã đã gần đạt được nó rồi. Giờ với cái thời tiết chết tiệt này sẽ biến mọi sự thành tro bụi, theo đúng nghĩa đen. Thời tiết! Mọi thứ gã đã làm cho đến lúc này, mọi thứ gã đã gây dựng, gần như đang sẽ bị thời tiết phá hủy.

Giờ chỉ cònlại một con lạch nhỏ chảy trên Bar B. Đến lúc nó cạn khô thì gia súc của gã sẽ chết. Không còn gia súc thì cũng chẳng còn trang trại, sẽ không còn tiền để xoay vòng, bởi gã đã dồn toàn bộ vốn liếng đầu tư vào đàn gia súc. Chết tiệt, tại sao gã không đợi thêm chứ? Nhưng gã muốn mở rộng trang trại, và giờ gã đang có nguy cơ mất trắng mọi thứ. Gã sẽ không có khả năng trả lương cho người làm của mình, sẽ chẳng còn lại gì… một lần nữa.

Chúa ơi, gã đang gần phá sản rồi. Gã nghĩ rằng những năm tháng phải trộm cắp đồ ăn để sống sót đã chấm dứt. Gã cố chôn vùi ký ức về đứa bé sống trên đường phố New Orleans và bị bán vào ổ chứa ở tuổi lên mười. Gã không bao giờ muốn nghĩ lại về người đàn ông mình đã giết ở tuổi mười hai, để thoát khỏi số phận khủng khiếp. Gã nghĩ mình sẽ không bao giờ phải bịp bợmhay dối trá nữa. Tất cả những gì gã muốn là được giống như nhiều người đáng kính ở khắp nơi, được chào đón tới mọi ngôi nhà và được đối xử như một người quan trọng. Gã đã có được điều đó ở Prosper. Chỉ có Tillie biết về quãng thời gian gã sống cuộc đời cặn bã, mà cô ta chưa bao giờ hé nửa lời. Gã và Tillie giống nhau, hai kẻ xuất thân giống nhau không thích nghi được cũng như không thể chịu được sự soi mói, nhưng bởi những lý do khác nhau, gã chọn cách sống để vươn lên như một người có địa vị, trong khi Tillie chọn cách sống không chút đáng kính như một người đàn bà có thể làm.

Gã đã từng lên kế hoạch kết hôn, có những đứa con, làm tất cả mọi việc bình thường, xử sự như một người đáng kính và nỗ lực để làm mọi thứ vì nó, bởi đó là những điều gã chưa bao giờ có được. Ước mơ của gã đã trở thành sự thật trong một thời gian, nhưng giờ gã nhận ra nó đang trượt khỏi tay mình. Ngay cả kế hoạch của gã với Olivia Millican cũng chẳng đi tới đâu. Gã đã tới thăm cô, gây mọi sự chú ý với cô, nhưng cô vẫn luôn tỏ ra dửng dưng và thờ ơ với gã. Chết tiệt, tiền của một chủ nhà băng có thể làm nên sự khác biệt cho gã.

Giờ thì, trừ khi trời sớm đổ mưa, nếu không tất cả kế hoạch của gã sẽ tan tành mây khói.

Gã đã vò đầu bứt tai để nghĩ ra cách chống chọi với đợt hạn hán. Gã nghĩ đến việc dựng một đường máng dài, lấy nước từ giếng dẫn vào máng. Nhưng gã có quá nhiều gia súc; chúng sẽ phát điên với nguồn nước và giẫm đạp lên nhau để có được nó, máng sẽ vỡ. Gã không thể đổ nước vào hồ chứa được bởi đất đang quá khô cằn, nó sẽ ngấm hết nước. Quỷ thật, gã thậm chí còn chẳng có đủ nước trong giếng để lấy nhiều hơn vài thùng mỗi ngày. Mực nước giờ đây cũng đang xuống quá thấp.

Tại sao gã mua nhiều gia súc thế? Nếu đàn gia súc nhỏ hơn, sẽ còn nhiều cỏ và nước quanh đây.

Có lẽ gã nên bán một phần gia súc đi. Chúng còn quá gầy; gã sẽ bị lỗ nếu làm vậy, nhưng không lỗ nhiều như khitất cả chúng chết. Mà gã cũng lo rằng chẳng ai muốn mua thêm gia súc trong thời điểm này cả.

Gã không phải người duy nhất điêu đứng. Người dân trong thị trấn công nhận vẫn đang ổn và sẽ không sao miễn là các giếng vẫn cho nước. Nhưng các chủ trang trại khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự gã; chỉ duy nhất con lạch gã biết vẫn đang chảy là Angel Creek, và gã không thể đoán được nó từng bị khô cạn.

Nó có thể là của gã. Nó nên là của gã. Gã không bao giờ nghĩ người phụ nữ tên Swann lại cứng đầu như vậy trong việc mua bán, cô ta thậm chí không bao giờ bàn về vấn đề này. Gã đã từng hỏi cưới khi rõ ràng cô ta không bán đất, cô ta còn gạt bỏ ngay. Lần duy nhất gã cầu hôn trong đời mình, lần đầu tiên gã cầu hôn một người, mà cô ta thậm chí còn không thèm ngần ngại trước khi từ chối. Buồn cười là, lúc đó, mảnh đất không phải là lý do duy nhất để gã cầu hôn. Dee Swann là một phụ nữ xinh đẹp kinh khủng, với đôi mắt màu lục đẹp mê hồn, và cô ta là người được tôn trọn trong thị trấn. Có lẽ không phải người được yêu mến, nhưng chắc chắn là họ tôn trọng cô ta. Và cô ta cũng chẳng thèm bận tâm họ có ưa thích mình hay không.

Cô ta ở trong cái thung lũng nhỏ màu mỡ đó với đầy đủ nguồn nước, chẳng làm gì ngoài chăm bón khu vườn và để phần còn lại của mảnh đất nằm hoang phí. Đó quả là khu chăn thả lý tưởng, với thảm thực vật dồi dàonhờ con lạch chẳng cần bận tâm đến những cơn mưa, mà nó đang bị bỏ phí.

Sau khi cô từ chối kết hôn, gã đã lần theo con lạch ra khỏi thung lũng, nghĩ rằng gã có thể chuyển hướng nó tới khu đất của mình. Trước sự ngạc nhiên của gã, con lạch đổi ngoặt hướng về phía đông, biến mất dưới chân núi, thấm ngầm qua khe đá rồi trồi lên lần nữa mà có Chúa mới biết ở đâu. Nó chảy ra từ núi rồi quay trở lại núi, chỉ ghé qua thung lũng nhỏ đó bồi đắp nên mảnh đất màu mỡ nhất mà gã từng biết.

Bar B cũng là mảnh đất màu mỡ – không bằng Angel Creek, nhưng cũng là nơi tốt để xây trang trại. Trong bốn năm ở đó gã đã nhận được những trận mưa thường xuyên và những hồ nước luôn dồi dào. Gã luôn lo lắng về mùa đông hơn là mùa hè, lo sợ những trận bão tuyết sẽ quét qua, thay vào đó tuyết dường như không đủ trong mùa đông vừa rồi, các dòng chảy chẳng có mấy. Giờ đây, một mùa hè không mưa đang hủy hoại giấc mơ cả đời của gã.

Gã leo lên ngựa, gương mặt đẹp trai buồn rầu nhìn quanh. Mọi thứ vẫn xanh tốt, nhưng chỉ là vẻ ngoài gây hiểu lầm. Thảm thực vật đã khô, giòn dễ gãy, một cơn gió nhẹ cũng khiến đám cành lá kêu răng rắc. Gã chỉ còn biết trông vào số phận chờ mọi chuyện khá hơn, nhưng gã đã học được từ khi là một đứa trẻ đường phố lăn lộn trong đống sình lầy rằng sự giúp đỡ duy nhất để mọi chuyện khá hơn là dựa vào chính sức mình. Nguyền rủa, hay cầu nguyện, đều sự lãng phí sức lực.

Duy nhất một người gã có thể nói về chuyện đó, người duy nhất hiểu chuyện này ý nghĩa thế nào với gã. Thậm chí cả các chủ trang trại khác cũng không biết nó đang giáng một cú vào gã mạnh thế nào. Vì vừa quá trưa gã đoán quán rượu gần như vắng khách, khi tới nơi gã thấy mình đã đúng. Dù vậy, không thấy Tillie đâu cả, gã cau mày khi nghĩ đến chuyện cô ta có thể đang tiếp khách. Verna, cô gái còn lại trong quán rượu, đang dựa người vào quầy bar tán chuyện với tay pha chế. Cô ta đứng thẳng lên khi trông thấy Kyle bước vào.

“Tillie trên lầu à?” gã hỏi, lờ đi ánh mắt thất vọng của Verna. Gã hình dung ra cô ta phải nghe câu đó quá thường xuyên. Thật chẳng dễ dàng gì cho cô ta, với bản tính thích cạnh tranh với Tillie trong việc cung cấp dịch vụ ở Prosper. Mặc dù biết tính Tillie, cô hẳn thường xuyên gửi những gã đàn ông đến chỗ Verna.

“Cô ấy tới cửa hiệu bán mũ rồi,” Verna trả lời.

Kyle gọi một ly whisky từ tay pha chế, ngồi xuống chờ, nhưng gã không phải người kiên nhẫn, nó nhanh chóng khiến thần kinh gã căng thẳng. Khỉ thật, gã quan tâm quái gì đến chuyện người dân trong thị trấn trông thấy gã đi cùng Tillie chứ? Gã đang sắp mất trang trại, thì sự kính trọng gã vẫn cần mẫn trau dồi để làm gì? Chuyện rồi sẽ như thế, gã sinh ra như một con chuột trong cống rãnh và sẽ chết như thế thôi, bất kể gã đã cố gắng như nào để thay đổi mọi thứ.

Khi gã tìm thấy Tillie, cô ta chỉ vừa rời khỏi cửa hiệu, một hộp mũ cầm trong tay như một tặng phẩm. Cô ta không bao giờ có dấu hiệu nào tỏ ra rằng quen biết gã, và giờ cũng như vậy, cô ta chẳng hề liếc nhìn gã. Kyle dừng lại trước cô ta, nhấc lấy hộp đựng mũ, nhét nó dưới cánh tay mình.

“Tôi đưa cô về quán rượu.”

Cô ta nhướn mày ngạc nhiên. “Anh không nên bị trông thấy ở cùng tôi thế này. Chẳng ai trong số các bà mẹ rồi sẽ muốn anh tán tỉnh con gái họ nữa đâu.”

“Tôi cóc thèm quan tâm,” gã nói dưới hơi thở.

Cô ta bắt đầu bước xuống vỉa hè. “Sau tất cả những việc anh làm tạo dựng một nơi cho mình ở đây sao?”

Gã không muốn nói chuyện này trên phố. Gã đang rất khó chịu, sự thất vọng quá mạnh mẽ.

Không có nhiều người chạy loanh quanh dưới tiết trời nóng nực thế này, nhưng gã trông thấy có vài người ngoái đầu nhìn khi thấy gã đi cùng Tillie. Như gã hiểu thì chỉ sẩm tối thôi là chuyện sẽ lan ra cả thị trấn rằng Kyle Bellamy đã lượn quanh phố cùng một trong mấy cô gái ở quán rượu, trơ tráo như chẳng có việc gì tốt hơn. Vậy đơn giản là gã chẳng quan tâm. Điều gã quan tâm là trang trại của gã, và những cơn mưa. Cứ để họ bàn tán nếu muốn. Gã phát bệnh và mệt mọi với toàn bộ trò chơi đố chữ này rồi, giả vờ là một quý ông trong khi gã chẳng có lấy một mẩu xương quý phái trong người.

Bên trong quán rượu khá mát mẻ sau cái nắng mặt trời gay gắt. Tay pha chế chẳng thèm bận tâm khi hai người cùng bước lên cầu thang. Verna quan sát họ với biểu hiện chút đố kị.

Khi họ đã ở trong phòng, Tillie ngồi xuống trước chiếc gương trang điểm, từ từ tháo những chiếc ghim khỏi vành mũ bằng nhung có mạng thanh nhã đang đội trên đầu. Cô ta không bao giờ ghé qua các cửa hiệu trong bộ cánh thiếu đứng đắn, sặc sỡ thường mặc trong quán rượu. Chiếc váy cô ta đang mặc vô cùng lịch sự như bất kỳ trang phục nào của những bà vợ nghiêm túc mặc trong các buổi lễ nhà thờ, có khả năng nó đắt hơn kha khá. Khẩu vị của Tillie trong vấn đề trang phục thường có xu hướng tốn kém. Chiếc váy màu đồng hoàn toàn tôn lên nước da cô ta. Gã bước tới chạm tay vào tay áo cô, nghĩ rằng tình yêu với những bộ trang phục đẹp là dấu vết cuối cùng còn sót lại của cuộc đời cô ta trước đây.

“Mở cái hộp đó ra giúp tôi,” cô ta lên tiếng. Đôi mắt màu nâu ấm áp của cô ta pha trộn giữa niềm phấn khích lẫn hài lòng. Tillie tôn thờ những chiếc mũ.

Kyle nghe lời, mở nắp hộp nhấc ra một mẩu nhỏ bằng nhung và da thú. Chiếc mũ màu đỏ tía đậm, miếng da thú màu đen, và một chiếc lông vũ nhỏ màu đen uốn cong đính ở vành mũ. Tấm mạng che nửa mặt hai lớp được gắn vào mũ cũng màu đỏ sẫm. Nó trông thật lố bịch trong bàn tay to lớn của gã, nhưng Tillie đặt nó trên đầu và nghiêng nó che qua một bên mắt, nó ngay lập tức biến thành một kiệt tác.

“Cô Wesner làm đẹp thật đấy,” cô ta rên rỉ vui sướng, nghiêng đầu bên này sang bên kia trong sự mãn nguyện. “Tôi đã thiết kế cái mũ, và cô ấy đã làm nó chính xác như những gì tôi đã mô tả.”

“Và giờ thì cô cần một cái váy phù hợp với nó.”

“Tất nhiên.” Cô ta bắt gặp ánh mắt gã trong gương và nở nụ cười chậm rãi. Cô ta hẳn đã trông thấy điều gì đó trên gương mặt gã, bởi nụ cười nhạt đi và cô bỏ chiếc mũ xuống, quay lại nhìn gã. “Có chuyện gì sao?”

“Hạn hán,” gã nói đơn giản. “Tôi sắp mất trang trại rồi.”

Cô ta chỉ im lặng. Cô ta biết hạn hán nghĩa là gì, biết rằng thiên nhiên luôn thay đổi và rất khắc nghiệt.

“Tôi chỉ còn lại một con lạch nhỏ có nước, và chảy rất chậm,” gã nói. “Khi nó cạn khô thì lũ gia súc sẽ bắt đầu chết. Tôi đã cố gắng, nhưng tôi sắp mất hết rồi.”

“Trước đây anh đã qua được đấy thôi. Làm thế thêm lần nữa đi.”

“Sao phải bận tâm chứ? Tôi bắt đầu nghĩ rằng mình nên quay lại trò cờ bạc. Ít nhất thì tôi có thể làm gì đó với sự may mắn.”

Tillie lắc đầu. “Anh muốn chết à. Anh là tay bạc bịp giỏi thật đấy, nhưng anh không giỏi đến thế đâu. Tôi luôn có thể phát giác ra anh.”

Gã xoa cằm cô ta. “Chỉ bởi vì cô giỏi đến chết tiệt thôi, em yêu ạ.”

Tillie nhún vai, không nói gì. Kyle nghiên cứu khuôn mặt tinh tế của cô ta, tìm kiếm vài dấu hiệu cho thấy cuộc sống đã hằn in trên nước da hay vẻ mặt, nhưng cô ta chỉ trông thật bình thản như một nữ tu. Cô ta chẳng thay đổi nhiều kể từ khi còn là cô bé ở New Orleans.

“Tại sao cô không quay lại?” gã đột ngột hỏi. “Cô có thể làm được. Không ai biết cả.”

Cô không di chuyển nhưng sự bình thản biến mất, thay vào đó là biểu hiện trống rỗng.

“Tại sao tôi muốn quay lại chứ?”

“Gia đình cô là một trong những gia đình giàu nhất ở Louisiana. Tại sao cô lại muốn sống thế này, trong một căn phòng trên quán rượu, khi mà cô có thể có cả một lâu đài?”

“Tôi không thể chịu được nó khi tôi còn là một cô bé,” cô nói nhẹ nhàng. “Những quy tắc, những gò bó, bị đối xử như một con búp bê không trí não. Tôi đã tự mình làm mọi thứ cho đến lúc này, tự mình đưa ra những quyết định, đúng cũng như sai. Tôi quay lại thế nào được chứ, ngay cả nếu cha tôi có chấp nhận tôi về nhà, biết rằng tốt nhất là mọi chuyện sẽ chỉ như cũ? Tệ nhất là, ông ấy sẽ khóa tôi lại để tôi không thể gây tổn hại thêm đến danh tiếng gia đình hơn những gì tôi đã làm nữa.”

“Gia đình có biết cô đang ở đâu không?”

“Không. Họ nghĩ tôi chết rồi. Tôi đã sắp xếp mọi việc theo cách đó.”

“Vậy bây giờ có thể cha cô đã qua đời mà cô lại không biết chuyện.”

“Thỉnh thoảng tôi có nhận tin từ New Orleans. Cách đây sáu tháng ông ấy còn sống. Tôi không mong ông chết,” cô ta nói, mỉm cười với Kyle. “Ông là cha tôi. Ông không phải người độc ác, chỉ quá nghiêm khắc, tôi không thể sống như thế. Như này là tốt nhất. Nhưng tại sao chúng ta lại nói về tôi trong khi nên thảo luận về kế hoạch của anh?”

“Tôi chẳng có gì. Tôi đã cố gắng, và tôi mất hết.”

“Thật không giống anh khi từ bỏ như thế,” cô khiển trách.

“Tôi chưa bao giờ muốn điều gì như thế này trước đây. Tôi không thể tưởng tượng được việc hứng thú điều gì khác.”

Cô ta chạm vào má gã trong biểu hiện cảm thông, những ngón tay mảnh dẻ mát lạnh trên da gã.

“Có lẽ mai sẽ mưa đấy. Hoặc ngày kia. Và tôi có tiền. Tôi luôn có thể hùn vốn giúp anh vực dậy lần nữa.”

Gã lắc đầu. “Cô sẽ cần đến nó. Nếu các trang trại phá sản, thị trấn cũng sẽ như vậy. Cô sẽ phải tìm nơi khác để sống.”

“Mọi thứ cũng chưa đến nỗi tồi tệ đâu. Tôi luôn hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất.”

“Nhưng vẫn cần chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất.”

Trong những năm qua, gã đã cùng cô ta đi tới nhiều nơi khác nhau, và chứng kiến các cung bậc hưng thịnh. Gã đã từng thấy cô ta rách rưới và đói khổ, nhưng rồi cô luôn có một kế hoạch, không bao giờ lãng phí những đồng tiền mình có. Có khi họ cùng khánh kiệt một thời gian, sống bằng những đồng tiền gã thắng nhờ bài bạc, luôn sẵn sàng rời khỏi thị trấn nếu có ai bắt đầu nghi ngờ có sự gian lận. Họ đã từng cùng nhau rúc rúc bên dưới một tấm chăn mỏng vào những đêm giá lạnh trong quãng thời gian tệ nhất trong vận may của gã,rồi dành ba đêm liền làm tình trên một chiếc giường khách sạn êm ái trong lần nào đó vận may của gã khởi sắc.

Rồi họ đường ai nấy đi, vì vài lý do nào đó mà gã không nhớ. Như thể cô ta có những kế hoạch của riêng mình và gã cũng vậy. Họ không gặp lại nhau cho tới khi cả hai bị thương, một sự trùng hợp ngẫu nhiên, ở Prosper. Nhưng có lẽ nó không chỉ là sự trùng hợp lớn, bởi hai người tìm thấy cùng một điều: một thị trấn nhỏ ổn định và thanh bình. Cả hai từng kiếm sống ở những thị trấn phát triển bùng nổ nên biết rằng đấy không phải là nơi tốt để sống. Những thị trấn phát triển bùng nổ quá ư bạo lực. An toàn vẫn tốt hơn.

“Nếu anh thay đổi ý định trong chuyện tiền nong,” cô ta nói, “tất cả những gì anh phải làm là yêu cầu.”

“Tôi biết rồi.”

Gã cảm thấy một sự ham muốn đột ngột với cô. Gã chưa bao giờ mệt mỏi trong chuyện làm tình với Tillie. Họ đã quen biết nhau quá lâu, làm tình thường xuyên, và họ hoàn toàn thoải mái với nhau. Gã biết cách chạm vào cô và làm thế, vươn tay ra vuốt ve ngực cô với áp lực chính xác nào mà cô thích. Cô ta nín thở, mắt tối lại.

Họ nhàn nhã cởi đồ, dừng lại cho những nụ hôn và những cái vuốt ve thong thả.

Sau đó, khi họ nằm lặng lẽ bên nhau, gã cảm thấy một làn sóng nhỏ dâng trào của sự mãn nguyện. Gã có thể mất trang trại, nhưng sau tất cả, gã vẫn luôn có Tillie. Cô luôn ở đó khi gã cần. Gã chỉ hy vọng gã là một người bạn tốt như cô đối với gã.

Chương 14

Kyle uống say dù mới đầu giờ chiều. Gã hiếm khi cho phép bản thân quá chén vì người nào uống quá nhiều thường cũng nói nhiều, mà gã muốn giữ kín phần đời trước đây của mình chỉ là, trong quá khứ. Có vài trường hợp, gọi đồ uống rồi quan sát trang trại chết đi đủ điều kiện là một trong những cái cớ.

Bên cạnh đó, gã chẳng có việc gì khác để làm, trừ việc cưỡi ngựa ra ngoài, chứng kiến đất đai đang dần khô kiệt. Nếu muốn nhìn thấy nước, gã phải cưỡi cả chặng đường tới Angel Creek.

Giờ đó là một ý tưởng, gã đăm chiêu. Có lẽ nếu gã trả cho người phụ nữ Swann nhiều hơn trước đây, cô sẽ đồng ý lần này. Không phải gã đang có tiền, nhưng cô đâu biết. Tất cả gã cần là chữ ký của cô trên giấy tờ mua bán. Gã bắt đầu di chuyển đàn gia súc tới nơi mới nên lo lắng đến tiền. Giống như lời phát biểu cũ được lan truyền, sở hữu chỉ là chín phần mười theo pháp luật.

Đó là việc gã sẽ làm. Gã sẽ đề nghị trả thật nhiều tiền, cô có là kẻ ngốc mới từ chối.

Gã không quá say đến mức không thể cưỡi ngựa, nên chẳng bao lâu gã đã ngồi trên lưng ngựa. Ít nhất gã có việc gì đó để làm, và nó quả là một sự giải khuây. Chờ đợi vô vọng khiến gã phát điên, mà kiên nhẫn chưa bao giờ là điểm mạnh của gã.

Bước vào thung lũng Angel Creek như du ngoạn tới một phần khác của đất nước. Mặt đất khô cằn, nứt nẻ trên Bar B còn đồng cỏ đang dần héo úa thì ở đây đất đai tơi xốp nhờ dòng nước ngầm và đồng cỏ mọc tốt um. Ngay cả không khí cảm giác cũng mát mẻ hơn. Gã kìm chế, mơ hồ nghĩ rằng không khí không chắc mát hơn, nhưng rồi gã quyết định chắc chắn là như vậy. Gã nhăn mặt cho tới khi làn gió nhẹ táp vào mặt kể câu chuyện. Thung lũng có tác dụng như một cái phễu, những cơn gió thổi xuống từ dãy núi bị nó cuốn lấy phần không khí mát hơn xuống dưới. Không khí vẫn nóng, nhưng không bằng ở mọi nơi khác.

Người phụ nữ Swann bước ra ngoài hiên khi nghe tiếng ngựa của gã, khẩu súng săn đã cầm sẵn trong tay, giống những lần khác gã đến gặp cô nói chuyện. Cô chưa bao giờ dùng nó đe dọa gã, nhưng gã cũng không bao giờ quên sự có mặt của nó ở đó.

Cô đứng đó kiêu ngạo như bất kỳ quý cô mũi cao nào ở New Orleans trong thủa niên thiếu của gã, mặc dù cô làm công việc đồng áng như một người đàn ông và quần áo giản dị, sờn cũ. Chết tiệt, Tillie mặc đồ khá hơn cô. Nhưng đầu cô vẫn ngạo nghễ trên cần cổ thanh mảnh, còn đôi mắt màu lục mê hoặc thì vững vàng như đá.

“Ông Bellamy,” là tất cả lời chào hỏi của cô.

Gã không xuống ngựa. Gã chỉ dướn người về phía trước, tựa cánh tay lên núm yên ngựa.

“Tôi sẽ trả gấp đôi lời đề nghị cuối cùng của mình cho nơi này.”

Cô nhướn cong lông mày, gã nhìn thấy một chút thích thú trong đôi mắt cô.

“Đề nghị cuối cùng của ông là lời cầu hôn. Ông đang nói sẽ cưới tôi hai lần?”

Gã không có tâm trạng để cười nhạo. “Tôi cần mảnh đất này. Tôi cần nước. Gia súc của tôi sẽ chết nếu chúng không có nước, mà cô gần như là người duy nhất có con lạch tốt trong vòng một trăm dặm hay hơn.”

Dee thở dài, nhìn lên bầu trời xanh không một gợn mây. Tại sao trời không mưa?

“Tôi xin lỗi, ông Bellamy, nhưng tôi sẽ không bán cho ông.”

Cô lấy làm tiếc cho gã; tiếc cho mọi chủ trang trại, lớn hay nhỏ, và mọi nông dân. Nhưng cô không thể quan tâm tới tất cả bọn họ, không thể chia nhỏ dòng nước đang chảy qua đất của mình.

Kyle ghì cương, quay ngựa vòng quanh rồi cưỡi đi không nói một tiếng. Gã quá giận dữ không thể cất lời. Khốn kiếp nhà cô! Cô ta không thèm nghe lý do. Cô ta chỉ dùng có hơn một mẫu đất, và để phần còn lại lãng phí, cô ta giữ chặt từng inch đất như thể sẽ chết nếu buông nó ra. Vì lợi ích cái vườn rau khỉ gió của cô ta, bầy gia súc của gã sẽ chết.

Không, vì Chúa, chúng không thể.

Gã gần như tỉnh táo lúc về đến nhà, nhưng cơn giận dữ không hề nguôi bớt, cũng như quyết tâm độc ác của mình.

Một người chăn bò bước ra khỏi khu chuồng. “Gọi Pierce!” Kyle hét lên. “Và Fronteras!”

Hai người đàn ông đều ở ngoài bãi chăn thả, nên đến tối muộn khi cuối cùng họ mới lê bước vào ngôi nhà nơi gã đang đợi.

“Chúng ta bắt đầu lùa đàn gia súc vào ngày mai,” Kyle nói, giọng cộc lốc đầy vẻ giận dữ.

Pierce chậm rãi gật đầu, như thể gã đã cân nhắc ý tưởng đó trước khi đưa ra lời chấp nhận.

Luis thì tò mò. “Ta sẽ lùa chúng đi đâu?”

“Tới thung lũng Angel Creek.”

Piece lên tiếng, “Đó là đất của người phụ nữ Swann?”

“Tôi nói chuyện với cô ta ngày hôm nay,” Kyle trả lời, biết rằng mình sẽ giả vờ là cô đã cho phép gã thả gia súc trên đất của cô.

Piecre gật đầu lần nữa. “Thung lũng nhỏ. Ông muốn tất cả gia súc chứ?”

“Đúng.”

Bầy gia súc sẽ nhanh chóng ăn hết cỏ, nhưng ít ra chúng còn có nước. Tâm trí gã đã lên kế hoạch. Không quan trọng Dee Swann đã nói hay làm gì, gia súc của gã sẽ tiến vào thung lũng.

Lùa gia súc không phải dễ dàng. Chúng không muốn rời bỏ nguồn nước ít ỏi để rồi đánh mất cơ hội chúng có được. Mọi người trên Bar B làm việc cả ngày hôm sau cho tới tận trước khi hửng sáng ngày kế tiếp. Những người đàn ông cảm giác như thể lớn lên trên yên ngựa.

Cuối buổi sáng ngày thứ ba họ bắt đầu di chuyển đàn, họ tới được lối vào thung lũng nhỏ lúc giữa buổi chiều.

Dee dậy sớm sáng hôm đó để nhổ cỏ vườn trước khi cái nóng trở nên khó chịu. Cô không nhớ từng nóng như thế trước đây, cây cối bắt đầu cho thấy biểu hiện. Chúng đang phát triển, nhưng cô sợ rằng mùa màng sẽ cằn cỗi, bị cháy khô dưới ánh mặt trời.

Các chủ trang trại hẳn đang trong tình cảnh khó khăn. Cô đã không vào thị trấn trong vài tuần qua, lần cuối cùng cô tới đó mọi người đều nói chuyện về sự khô hạn, và ảnh hưởng của nó tới việc chăn thả. Kyle Bellamy trông thật tuyệt vọng khi cưỡi ngựa tới thuyết phục cô bán đất, niềm cảm thông khuấy động bên trong khi cô nhớ về gương mặt gã.

Cô tự hỏi Lucas đang xoay sở thế nào. Cô nhìn thấy anh duy nhất một lần kể từ khi anh tới đề nghị cô bán đất; đó là sau khi cuộc bỏ phiếu phê chuẩn hiến pháp, anh có vẻ vui mừng về điều đó, song mệt mỏi bởi công việc cũng như lo lắng về việc thiếu nước. Cô muốn động viên anh rằng mọi thứ đều ổn cả thôi, nhưng mọi lời lẽ đều là vô nghĩa. Làm sao cô có thể đảm bảo những cơn mưa?

Nếu hạn hán tiếp tục kéo dài, gia súc của anh bị chết, liệu anh có tha thứ cho cô?

Cô duỗi thẳng người, ngước nhìn mặt trời, thực sự cảm thấy nóng nực cho dù vẫn còn sớm. Ngực cô thít chặt. Cô không kiểm soát được thời tiết, nhưng cô có Angel Creek.

Lucas muốn đất của cô. Kyle Bellamy cũng thế, gã thậm chí còn đề nghị kết hôn để giành được. Kể từ đó mỗi ngày cô sống với nhận thức rằng anh không muốn cô vì chính bản thân cô, mà vì mảnh đất. Nó nằm đó lạnh ngắt và nặng nề trong lồng ngực, thời gian chỉ khiến nó dường như khó chịu thêm. Chẳng ích gì khi biết được căn nguyên cô bị anh thu hút ngay từ buổi đầu, vì dù thế nào như một con ngốc cô đã phải lòng anh. Cô thậm chí không thể coi cuộc làm tình của họ là quan trọng, bởi không thể phủ nhận sự sung mãn bản năng của Lucas, cô cho rằng bất kỳ người phụ nữ sẵn sàng nào đều đáp ứng đủ cho những nhu cầu của anh.

Thỉnh thoảng cô nghĩ tới việc cưỡi ngựa tới Double C, nói với anh mình đã thay đổi ý định, sẵn sàng lấy anh nếu anh vẫn còn hứng thú. Rồi lòng kiêu hãnh buộc cô từ bỏ ý tưởng, cô biết mình sẽ ghét bản thân nếu làm thế. Cô luôn lập kế hoạch sống một mình, thưởng thức cuộc sống chỉ có mình cô. Cô vẫn tận hưởng cuộc sống của mình, nhưng lần đầu tiên cô muốn thêm nữa.

Cô muốn Lucas. Không chỉ về mặt thân thể, mặc dù cô khao khát mùi hương cũng như cái chạm của anh, thái độ chiếm hữu của anh. Cô muốn hơn. Cô chưa bao giờ có một đêm trọn vẹn cùng anh, chỉ là vài giờ đánh cắp. Cô chưa từng thức giấc lúc bình minh sau nhiều giờ cuộn tròn trong vòng tay anh, hay quan sát anh cạo râu. Cô muốn nhiều năm với những trận tranh luận nổ trời cùng anh; sống với một người như Lucas sẽ giúp cô cảnh giác. Anh sẽ hà hiếp người phụ nữ nào mà không đủ dũng cảm đương đầu với anh. Đó là một kiểu sức mạnh cô chưa từng bắt gặp ở một người đàn ông; dù cô đã quen với việc bị đe dọa. Lucas không chỉ chiến đấu với cô, anh còn trao cho cô sự khen ngợi không lời bằng cách không kìm lại bản thân như thể coi cô là một bông hoa mong manh, người sẽ sụp đổ dưới cơn cuồng nộ của anh.

Nếu anh cưới cô để có được Angel Creek, cô sẽ có những năm tháng mình thèm muốn, nhưng cô sẽ không có được tình yêu của anh, cũng như đánh mất lòng tự trọng của chính mình.

Tuy vậy, cô yêu anh, và anh cần cô. Đúng hơn là, anh cần đất của cô.

Cô nhìn khu vườn. Cây cối đều vươn lên mạnh mẽ, xanh tốt, bắt đầu đơm trái và sẽ chín sau những tuần hè dài trước mắt. Mặc tình trạng thiếu mưa, chúng vẫn sum xuê, nhờ con lạch giúp đất đai màu mỡ và tơi xốp.

Có lẽ Lucas sẽ di chuyển một phần đàn gia súc vào thung lũng. Một hàng rào có thể dựng xung quanh để bảo vệ căn nhà gỗ và khu vườn. Anh có thể không đưa gia súc đi qua được hẻm núi, nhưng chỉ mất một vài ngày lùa đàn quanh chân núi. Cô không thấy có lý do nào anh không nên nhận lời; thậm chí đàn gia súc có thể trú đông ở đó.

Nếu cần thiết, nếu anh từ chối chấp thuận thiện chí, cô sẽ bán Angel Creek cho anh. Sẽ giống như bán mất một phần trái tim cô, nhưng cô đâu thể đứng đó nhìn gia súc của anh chết dần khi mà cô có khả năng ngăn chặn.

Chấp nhận chuyện đó như một đòn giáng xuống làm đôi mắt cô nhức nhối khi cô nhìn quanh nơi tổ ấm của mình. Nói rằng cô yêu nó thì chỉ là thảo luận sơ qua vẻ bề ngoài. Hàng năm qua cô làm việc với đất đai, dụ dỗ sự sống nảy nở đâm chồi, cô đã tìm thấy sự mãn nguyện thứ còn sâu sắc hơn cả tình yêu. Đó không chỉ là sự hài lòng được chứng kiến mọi vật lớn lên, đó là mọi thứ về Angel Creek, hoàn hảo tuyệt đối. Tâm hồn cô bén rễ từ đó, chìm ngập trong lòng đất. Cô có thể sống ở nơi khác, nhưng không nơi đâu giống nơi này, nơi cô hoàn toàn phù hợp.

Song vì Lucas cô sẽ từ bỏ nó.

Anh có những ước mơ lớn như thế, tham vọng cao vời như thế. Anh cũng sẽ đạt được, nếu Double C tồn tại qua đợt hạn hán này. Colorado sắp trở thành tiểu bang, nên kế hoạch của anh sắp thành hiện thực. Anh xứng đáng có cơ hội làm điều đó. Người giống Lucas khác những người khác; anh là một nhà lãnh đạo, một người có nhiều việc để làm.

Cô chưa bao giờ tới Double C, chưa từng lên tới hẻm núi hẹp Lucas thường dùng để vào thung lũng. Ngoại trừ chặng đường vào thị trấn mà cô chưa hề bị lạc.

Angel Creek vẫn như thế kể từ ngày gia đình cô tới định cư. Ngay cả cô đã quen thuộc chặng đường tới Double C cô không đến đó, chỉ là thực tế rằng việc cô ghé thăm Lucas Cochran rất không phù hợp với bản tính của cô, nên ngay lập tức mối quan hệ giữa cô và anh sẽ bị nghi ngờ. Bất chấp điều đó, cô sẽ tới trang trại và nói với anh quyết định của mình.

Sau tất cả, lối sống của cô đòi hỏi phải kín đáo, vì bất kể điều gì ít hơn một danh tiếng không tì vết sẽ gây hại đến cô. Một người phụ nữ sống một mình không có nhiều cách bảo vệ. Nhưng nếu sống trong thị trấn, cô không phải quá cẩn trọng. Cô và Lucas có thể giữ kín về mức độ thân mật giữa họ, nhưng họ không phải che giấu hoàn toàn mối quan hệ giữa hai người. Tất nhiên, đó chỉ là giả thiết, mọi người sẽ biết ngay về quan hệ của họ sau khi Lucas nhận được thứ anh muốn từ cô, thứ tên gọi là Angel Creek.

Buổi chiều đến, mặt trời còn đang thiêu đốt mọi vật khi cô kết thúc những việc lặt vặt, đi vào trong nhà rửa sạch bằng nước mát. Giờ cô phải đối mặt với việc mình đã lên kế hoạch, việc khiến cô bồn chồn, không đủ kiên nhẫn để hoàn thành. Có lẽ Lucas sẽ chấp nhận lời đề nghị lùa đàn gia súc của anh tới thung lũng và cô không phải rời đi. Nếu anh khăng khăng đòi mua mảnh đất, cô muốn kết thúc nó và sẽ thu xếp được, giống như uống một liều thuốc đắng thôi.

Sau khi lau rửa cô thay bộ đồ sạch, đứng một phút ngắm nghía xung quanh. Vài giờ nữa sẽ quyết định liệu cô có sống ở đây hay không, rồi trong một khoảnh khắc ý nghĩ về việc rời bỏ thật quá khó khăn để chịu đựng đến nỗi đầu cô gục về phía trước khi cô chiến đấu với những giọt nước mắt.

Rồi một âm thanh khiến cô ngẩng đầu, lắng nghe. Giống như tiếng ồn ào của gia súc. Tiếng sấm sét ầm ầm, cô nghĩ mình nghe thấy tiếng sấm sét. Hy vọng nhen lên, cô đi tới cửa sổ, cúi xuống nhìn ra ngoài. Không hề có mây. Con bò đực lẫn hai con bò cái đang bình thản nhai cỏ, nhưng rõ là cô nghe tiếng ồn của gia súc, hay thứ gì đó giống thế.

Cô bước ra hiên, nghiêng đầu một bên tò mò nghe ngóng. Mắt cô dán vào đám mây bụi đang bốc lên trên những lùm cây, cô thoáng ngây người nhìn vào nó chằm chằm trước khi một biểu hiện kinh hãi sượt qua gương mặt. Cô phóng ngược trở vào trong, lấy khẩu súng săn, nhét một lượng lớn đạn vào đầy túi.

Con vật đầu tiên xuất hiện trong tầm nhìn. Biết rằng mình không có giây phút nào để lãng phí, cô đặt súng lên vai, nổ súng ngay trên đầu chúng, hy vọng làm chúng hoảng sợ chuyển theo lối khác.

Bầy gia súc chen lấn hỗn độn, bị kích thích bởi mùi nước nhưng hoảng loạn bởi tiếng súng. Cô nổ phát nữa rồi nhanh chóng nạp đạn, tim cô đập quá khó nhọc trong lồng ngực khiến cô cảm thấy phát ốm. Nếu đám gia súc vào trong vườn, chúng sẽ phá hủy nó.

“Hạ súng xuống,” Kyle Bellamy hét lên. Gã cưỡi về phía cô, khẩu súng trường trong tay. “Bầy gia súc đang đi qua đây.”

“Không phải trên đất của tôi,” cô dữ dội trả lời. Thung lũng thì hẹp, mà căn nhà gỗ lại gần lối vào; gã hẳn lùa gia súc vào ngay giữa căn nhà gỗ và khu chuồng, mảnh vườn không được rào chắn ở ngay sau nhà. Thứ lũ gia súc không giẫm nát cũng sẽ bị chúng ăn.

Đàn gia súc không chuyển hướng. Cô tiếp tục nổ súng, lần này cô chĩa súng thấp hơn đủ trúng vào con vật. Ở khoảng cách đó đạn chì đe dọa mà không gây nhiều thiệt hại, nhưng những con gia súc vẫn kêu ầm ĩ hoảng loạn, đột ngột đổi hướng bởi cả tiếng động lẫn đau đớn. Những con vật ở hàng đầu quay ngược lại đâm vào những con khác. Cô nổ súng lần thứ tư, và chúng bắt đầu bỏ chạy.

Một phát súng trường nổ giòn rã, miếng gỗ sau cô vỡ vụn.

Cô luồn lách chạy vào nấp trong căn nhà gỗ, đóng sầm cánh cửa, đồng thời vội vã nạp lại đạn cho khẩu súng săn. Với một cú huých nhanh gọn bằng nòng súng, cô đập bể kính cửa sổ, thò súng ra nổ lần nữa.

Nguyền rủa theo từng hơi thở, Kyle bắn trở lại. “Chú ý lũ gia súc!” gã gào thét với người làm. “Mẹ kiếp, lùa chúng vòng lại.”

Vài tên đang cố gắng làm theo. Một số khác đã rút súng lục, chĩa về phía tiếng súng nổ. Tất cả bọn chúng đều biết về người phụ nữ Swann, biết rằng cô ta hay đón tiếp mọi người bằng khẩu súng săn. Thậm chí cô ta còn bắn tới tấp nhiều người cố gắng trao đổi công việc với mình, đúng là con mụ cáu kỉnh xấu tính. Cô ta không nên đối xử với mọi người như thế. Nếu ông chủ có ý định cho cô ta nếm mùi vị thuốc của chính cô ta, với chúng thế cũng tốt. Lúc đầu chỉ lác đác, rồi dần dần tăng lên, chúng bắt đầu bắn vào căn nhà gỗ.

Luis kìm cương con ngựa tránh sang bên, khuôn mặt gầy tối tăm của anh giận dữ, anh đặt bàn tay lên khẩu súng lục sau mông. Anh không biết Bellamy mắc vào chuyện gì, nhưng anh không có ý định gây chiến tranh với một phụ nữ đơn thương độc mã.

Anh thuần thục với một khẩu súng lục, nhưng không đủ giỏi để đảm trách hai mươi gã đàn ông đang trong cơn khát máu. Trong một khoảnh khắc anh cân nhắc tới chuyện giết Bellamy, rồi nhận ra rằng nếu thế cũng không thể dừng sự việc. Anh không có nhiều thời gian nhận được sự giúp đỡ trước khi cái lũ con hoang hoặc giết chết người phụ nữ, hoặc tràn lên căn nhà gỗ và hãm hiếp cô ấy; anh nhìn thấy đủ vẻ khát máu ở chúng để biết sẽ không có sự khác biệt nào.

Bầy gia súc chạy tán loạn, hoảng sợ bởi tiếng súng, điên loạn bởi mùi nước. Một đám mây bụi dày bốc lên trên mọi thứ, che cắt tầm nhìn. Luis lao vào bầy súc vật, la hét kích động chúng to hơn, cuối cùng thoát ra, anh quay ngựa hướng về phía Prosper.

Anh cưỡi con vật không thương xót dưới cái nóng, nó đẫm mồ hôi vào lúc anh kìm cương dừng lại phía trước văn phòng cảnh sát trưởng. Anh nhảy xuống, đôi ủng nện thình thịch trên vỉa hè khi anh xô cửa mở. Văn phòng trống không.

Nơi hợp lý nhất để tìm kiếm là quán rượu. Nếu cảnh sát trưởng không ở đấy, ai đó sẽ biết nơi tìm ra ông ta.

Nhưng cảnh sát trưởng không được nhìn thấy khi anh bước vào quán rượu. “Cảnh sát trưởng Cobb đâu?” anh hỏi mọi người trong quán.

“Không đúng lúc rồi,” một người lên tiếng. Luis nhận ra là chủ một cửa hàng.

“Tôi nghe thấy rằng ông ấy đi thăm con gái ở tận Denver vài ngày,” một người khác trả lời. “Anh gặp rắc rối ư?”

“Bellamy đang cố lùa gia súc vào thung lũng của người phụ nữ Swann,” Luis sẵng giọng. “Một vụ xả súng đang diễn ra, sẽ có một vụ chiếm đoạt hoặc chết người nếu chuyện này không dừng lại.”

Mọi người trong quán rượu im lặng. Luis nhìn xung quanh vào tất cả, nhưng không ai trong số họ đứng lên giúp đỡ. “Vì cảnh sát trưởng đã đi, có ai trong số các người sẵn lòng giúp người phụ nữ đó không?”

Những đôi mắt tránh đi nơi khác. Vì hầu hết mọi người trong quán vào thời điểm này của ngày là dân thị trấn, người buôn bán và chủ cửa hàng. Họ đã không lau chùi vũ khí của mình trong nhiều năm. Nếu một lũ chăn bò om sòm đang trở nên náo loạn, họ sẽ không dính mũi vào, miễn là vụ việc nằm ngoài thị trấn. Dee Swann không phải một người bạn hay điều gì đại loại thế; cô ấy luôn sống tách biệt với mọi người.

Các chủ trang trại luôn giữ vũ khí trong tay và sẵn sàng giúp thì không có ai trong quán rượu. Họ đang bận rộn cả ngày làm cái việc giúp gia súc của mình còn sống. Luis phẫn nộ quay đi, đôi mắt tối màu lạnh lẽo.

“Đợi đã,” Tillie lên tiếng, vội vã chạy về phía anh. Cô dừng lại trên vỉa hè, đặt bàn tay lên cánh tay anh. Cô ta trông nhợt nhạt. “Lucas Cochran ở Double C sẽ giúp.”

“Cô ấy không có đủ thời gian đâu,” Luis nói cay nghiệt.

Đôi mắt nâu của Tillie mở to thống khổ. “Vậy anh quay lại giúp cô ấy, còn tôi sẽ cưỡi ngựa tới Double C.”

Luis gật đầu ngắn gọn, sẵn sàng quay đi. “Tốt hơn là cô nhanh lên.”

Anh cắt ngang đường bộ, thúc con ngựa mệt mỏi chạy, hướng vào từ bên cạnh. Anh vẫn nghe thấy tiếng súng, thế nghĩa là người phụ nữ còn trụ được. Mặc sự dứt khoát không gì lay chuyển, miệng anh xoắn lại thành nụ cười nhăn nhở. Cô ấy đúng là một con mèo chết tiệt. Một phụ nữ như thế xứng đáng nhận được giúp đỡ cần thiết.

Anh bỏ lại ngựa, đi bộ một trăm yard cuối cùng, chọn một thân cây lớn làm chỗ ẩn nấp. Bellamy và người làm đã nấp khá tốt, thi nhau nổ súng về ngôi nhà gỗ. Vài tên còn cố gắng tìm cách đi quanh bắn vào cô từ phía sau, nhưng ngôi nhà ở khu vực rộng, trống trải, nên không có nhiều chỗ nấp để chúng làm việc đó. Người phụ nữ là một tay súng khá. Giờ thì cô đang dùng súng trường, di chuyển từ cửa sổ này đến cửa sổ khác.

Luis cân nhắc chiến lược. Anh không quan tâm che dấu danh tính cũng như vị trí của mình; mục tiêu duy nhất của anh là giúp Swann ngăn chặn bọn chúng tràn lên ngôi nhà, cũng như quay bầy gia súc khỏi vào đất của cô. Có thể có ích nếu người của Bellamy biết anh đang giúp đỡ cô; mặc dù anh sống lặng lẽ ở Colorado thì kỹ năng của anh với một khẩu súng lục vẫn được biết đến. Nó sẽ khiến vài người bọn chúng xem xét lại nếu chúng biết rằng anh đang đợi mình.

Thời gian vừa là đồng minh vừa là kẻ thù của họ. Nếu anh và người phụ nữ duy trì đủ lâu, người của Double C có thể tới. Nếu sự cứu viện không đến trước khi trời tối thì người của Bellamy có thể tiến vào ngôi nhà mà không bị phát hiện.

Với suy nghĩ đó, anh bình tĩnh lựa chọn mục tiêu. Mục đích của anh không phải kìm chúng lại, mà là cân bằng lại thế bất lợi của anh nhiều nhất có thể. Nếu một tên chết hay lĩnh nhiều vết thương, thì bạn không phải lo lắng về gã ngay cả trong đêm tối. Miệng anh di chuyển thành một điệu cười mỏng, lạnh lẽo. Chết tiệt, dù thế nào anh có đủ thời gian ở Colorado rồi.

Tillie không đủ thời gian thay sang bộ đồ cưỡi ngựa hay hỏi mượn con ngựa gần nhất. Vào lúc Luis phi nước đại ra khỏi thị trấn, cô ta cũng phi nước đại theo hướng khác. Chiếc váy ngắn sặc sỡ cô ta mặc có thể giúp cô ta ngồi dạng chân trên yên ngựa, mặc dù cẳng chân cô lộ trần từ đầu gối xuống. Cô thoáng bắt gặp vài gương mặt bị sốc khi cưỡi ngựa ra khỏi thị trấn nhưng không bận tâm nghĩ về hình ảnh mình tạo nên.

Trái tim cô đập thình thịch như tiếng vó ngựa nện trên nền đất. Ôi, Kyle! cô nghĩ ngợi. Sao anh ta làm thế? Cô sẽ cho anh ta vay tiền mà; sẽ không ai biết chuyện, và anh ta sẽ giữ được trang trại, thực hiện được giấc mơ trở thành một chủ trang trại phát đạt, đáng trọng mà. Giờ đây anh ta tấn công Dee Swann, người dân thị trấn sẽ không bao giờ quên, không bao giờ chấp nhận. Không quan trọng anh ta làm thế vì tuyệt vọng; anh sẽ bị lên án. Và nếu Lucas Cochran không tới đó kịp trước khi Dee bị chà đạp hay giết chết, Kyle sẽ bị treo cổ.

Da yên ngựa cọ xát làm trầy xước phần bên trong đùi non của cô, nhưng cô không dám chậm lại, không khi mà từng phút được tính đếm. Sẽ mất nhiều thời gian để Lucas tới được Angel Creek, có lẽ là rất nhiều. Ít nhất bây giờ Dee được Fronteras giúp đỡ – trừ khi cả hai người đều đã bị giết.

Con ngựa bắt đầu mệt lử. Nỗi sợ hãi dâng lên, nhưng cô kìm chế không đá vào con vật khốn khổ. Nếu cô giết nó bằng cách bắt nó chạy quá sức dưới thời tiết nóng thế này, cô sẽ không bao giờ tới được Double C kịp lúc. Nhưng sự thôi thúc phải chạy nhanh đã đánh thắng, trong đầu cô lặp đi lặp lại điệp khúc, nhanh nhanh lên, trước khi là quá muộn. Quá muộn cho Dee, quá muộn cho Kyle,… quá muộn cho chính cô.

Rồi cô ta nhìn thấy tòa nhà. Ngôi nhà của trang trại Double C cao hai tầng, với một hàng cột trắng dựng quanh hiên. Cô ta không kéo dây cương cho tới khi tới nơi, con ngựa kiệt sức vụng về trượt chân.

“Lucas!” cô ta gào lên ngay khi trượt khỏi yên. “Lucas!” Cô ta chạy lên hiên nhà, đấm thình thịch lên cửa bằng nắm tay.

“Ở đây! Tillie, tôi ở đằng này.”

Cô ta quay người, nhìn thấy anh đang sải bước khỏi chuồng gia súc, đôi chân dài lấp dần khoảng cách. Cô ta lao xuống bậc cấp, chạy hết tốc lực qua cái sân hướng về anh, gào thét dọc đường. “Anh phải tới Angle Creek! Họ đang phát điên, họ đang bắn vào cô ấy, cố gắng chiếm đất—“

Cô ta tới chỗ anh, anh nắm lấy cánh tay và dừng cô lại. Đôi mắt màu xanh da trời của anh đóng băng. Nếu địa ngục có lạnh lẽo, nó sẽ giống như đôi mắt anh. “Họ là ai?” Ngón tay anh bấm sâu vào cánh tay mềm mại của cô ta. Cô ta hổn hển thở, anh lắc mạnh cô. “Mẹ kiếp, họ là ai?”

“Là Kyle,” cô ta trả lời, vẫn hớp lấy từng ngụm không khí. “Kyle Bellamy. Anh ấy tuyệt vọng – nước trên Bar B hầu như đã cạn.”

Lucas quay lại, gầm thét gọi mọi người lấy súng và lên ngựa. Từng người nghe thấy đều vâng lời. Lucas lao về phía ngựa của mình. Tillie chạy theo sau, chiếc váy vải taffeta màu đỏ đá tung lên, lộ ra cả váy lót.

“Luis Fronteras đang giúp cô ấy,” cô la lên. “Anh ấy cưỡi ngựa vào thị trấn, bảo tôi gọi anh rồi quay lại.”

Lucas gật đầu ngắn gọn thể hiện mình đã nghe thấy. Cảm giác hoảng sợ thắt chặt trong lồng ngực nới lỏng khi anh nhận ra Dee không phải một mình đối mặt với Bellamy và đám người làm.

Anh nhảy lên yên, Tillie chộp lấy chân anh. “Đừng giết Kyle,” cô ta điên cuồng van xin. “Lạy Chúa, Lucas, làm ơn đừng giết anh ấy. Tôi yêu anh ấy. Làm ơn, làm ơn đừng giết anh ấy, hứa với tôi đi.”

Lucas nhìn xuống cô ta, biểu hiện băng giá vẫn còn trong đôi mắt. “Tôi không thể hứa gì đâu,” anh nói. Nếu Bellamy đã hãm hại Dee, gã sẽ không còn nhìn thấy mặt trời mọc lần nữa.

Lucas thúc đinh vào con ngựa, khó khăn lao đi theo con đường vẫn đưa anh tới Angel Creek nhanh hơn bất kỳ lối nào khác. Tille đứng trong sân, quan sát những người đàn ông cưỡi ngựa đi, nước mắt lã chã rơi xuống khuôn mặt đầy bụi của mình.

Chương 15

Dee cúi xuống bên dưới một trong những cửa sổ đằng trước. Cô đã đặt khẩu súng săn sang bên để đổi lấy khẩu súng trường, vì độ chính xác hơn, nhưng cô sắp hết đạn. Cô đã chuẩn bị nhiều thứ, nhưng không bao giờ cho một cuộc bao vây, đó là chuyện đang diễn ra.

Ít nhất chúng không lùa đàn gia súc. Có lẽ đám người đã không cố gắng làm thế ngoại trừ tập trung tất cả sự chú ý vào cô. Sau tất cả, nếu cô chết, chúng có thể di chuyển đàn gia súc vào mà không gặp rắc rối.

Cô không biết sự việc diễn ra bao lâu vì một viên đạn đã trúng vào cái đồng hồ, cô không đoán được mấy giờ rồi. Đã chiều muộn. Mặt trời màu đỏ và xuống thấp trên đường chân trời. Bóng tối sẽ buông xuống, chúng sẽ tới gần ngôi nhà, cô không có khả năng kiểm soát tất cả các cửa sổ. Cô đã khóa cánh cửa phòng ngủ để nếu có ai đó bò qua cửa sổ căn phòng, tiếp cận cô mà không đánh động tới cô.

Cô nắm chặt khẩu súng trường khi cô cẩn thận quan sát ai đó đang di chuyển bất cẩn và làm lộ mình. Báng súng trơn trượt, cô lau tay vào váy, nhưng không giúp được gì. Cô nhìn xuống nhận ra đó không phải mồ hôi mà là máu. Vài mảnh kính vỡ bay ra cắt vào cánh tay cô.

Cô mệt mỏi, mệt mỏi kinh khủng, nhưng cô đâu dám lãng phí dù một phút. Cô khát nhưng không thể bò ngang phòng uống một ít nước.

Đó. Một chuyển động lướt qua, màu xanh da trời thấp thoáng. Dee cẩn thận chĩa nòng súng xuống và siết cò, không nghe thấy âm thanh sắc nét khi đạn nổ. Cô nhìn thấy một cử động tức thời và biết rằng mình đã bắn trúng ai đó.

Ngay lập tức một loạt đạn đánh vào ngôi nhà nhỏ, khoét ra một mảnh gỗ dài, đập vào bếp lửa. Cô ngã xuống sàn khi một viên đạn rít lên bay ngang căn phòng, khiến cô tăng thêm nhiều vết cắt bởi những mảnh kính vỡ bao phủ trên mặt sàn. Chẳng còn mẩu kính nào trên các cửa sổ nhà cô.

Vội vàng cô ngồi dậy, xoay súng trường xung quanh. Một gã lao ra khỏi chỗ nấp, cô nổ súng, buộc hắn lùi lại. Chết tiệt, cô bắn trượt gã.

Chẳng mấy chốc trời sẽ tối thôi. Cô phải làm gì đó, nhưng không thể. Nếu cô bắn mà không nhìn thấy mục tiêu, cô sẽ lãng phí đạn, nhưng đơn giản nếu cô chờ đợi, dù thế nào chúng sẽ đánh bại cô.

Cô lau bàn tay đầy máu vào váy lần nữa. Lạy Chúa, những vết cắt trên người cô đều chảy máu. Váy áo cô ướt sũng rồi.

Cô không quan tâm. Đầu óc cô đang sáng suốt vô cùng. Những tên khát máu kia, nếu không giết cô ngay lập tức, chúng sẽ lần lượt thay nhau hãm hiếp cô. Và cô biết mình thà chết còn hơn. Chúng không thể xâm phạm vào cơ thể cô được, phần thân thể cô chỉ chia sẻ với mình Lucas – không khi mà cô còn thở. Bản năng của cô là chiến đấu, và cô tin rằng bây giờ đã quá muộn để đi ngược lại bản năng. Nếu phải chết, cô có ý định kéo thật nhiều gã khốn theo mình.

Cô bò trên đầu gối, đặt súng trường lên vai, bắt đầu nổ súng. Súng trường là loại tự động, nổ nhiều phát liền mà không phải nạp, cô giữ súng cho đến khi hết đạn, cô vội vã nạp lại đạn và lại tiếp tục. Đáp trả loạt đạn đang xoáy vào ngôi nhà.

Khung cửa sổ bị đập vỡ, cô ngã về phía sau với tiếng kêu tắc nghẹn. Vai trái cô đau như lửa đốt, cô liếc xuống nhận ra một mảnh gỗ mỏng, dài đâm xuyên qua đó. Cô gắng kéo nó ra, nhưng những ngón tay quá trơn để giữ nổi. Vì không thể làm gì, cô để kệ nó lờ đi cơn đau.

Luis thu hút rất nhiều sự chú ý một khi Bellamy và đám người làm nhận ra chúng bị bắn từ hai vị trí. Anh bị bắn trúng hai lần – một là vết bỏng nông trên bắp tay trái mà anh đã bỏ qua, lần thứ hai là bên sườn phải. Vết thương không ảnh hưởng tới cơ quan nội tạng, nhưng máu chảy nhiều kinh khủng. Anh tháo chiếc khăn quàng cổ, ấn lên vết cắt dài, tiếp tục nổ súng, chẳng bao lâu máu đổ xuống hông và chân anh.

Anh phải ấn mạnh hơn lên vết thương. Anh chuyển súng lục sang tay trái, thúc mạnh khuỷu tay phải lên sườn. Cơn chóng mặt dâng lên buộc anh lắc lắc đầu trong nỗ lực lấy lại tầm nhìn. Nếu Cochran không đến đó ngay lập tức, sẽ là quá muộn. Người phụ nữ vẫn đang nổ súng, nhưng trời sẽ tối nhanh thôi, mà anh đang mất quá nhiều máu để có thể giúp đỡ.

Lucas chia nhóm người làm của mình, một số vòng lại phía sau Bellamy trong khi anh và phần còn lại kín đáo tiếp cận con dốc, dùng khu chuồng chắn giữa họ và làn đạn. Nhờ khoảng trống xung quanh ngôi nhà nên không tên nào có thể bắn từ bên sườn, Dee tập trung vào phía trước nơi chúng dùng những thân cây làm lá chắn. Sự nhẹ nhõm dâng lên khi anh nghe tiếng súng của cô đều đều, khiến anh cảm thấy yếu ớt. Họ tới kịp lúc. Chết tiệt, đúng là phụ nữ!

Anh phải đợi người của mình tấn công bên sườn của Bellamy buộc chúng di chuyển, rồi nhóm của anh bắt đầu nổ súng. Bellamy không có cơ hội bên dưới làn đạn dữ dội của người Double C. Lucas nhận ra Dee vẫn đang bắn; cô không biết chuyện đang xảy ra và có thể giết vài người của anh nếu cô không dừng lại.

“Tôi sẽ vào ngôi nhà,” anh hét lên. “Ngăn chúng lại.”

Anh chạy hướng về phía bậc cửa sau nhà dưới sự yểm trợ của một loạt đạn, nhưng tên nào đó phát hiện ra anh, một viên đạn xới tung bụi ngay trước mặt anh. Với tất cả những viên đạn chì đang bay tới, thật chẳng có lợi tí nào cho ai đó đứng và lịch sự gõ cửa; mà Dee có lẽ cắt đôi anh bằng khẩu súng săn trước khi nhận ra mất. Anh nhảy lên bậc cửa sau, xô mạnh cánh cửa khi chạy chối chết, lái các cơ vai vào đó buộc nó bật mở đập vào tường. Dee đang ở phía cửa trước, vụng về quờ quạng xung quanh, hét lên khi nổ súng. Trái tim anh siết chặt trong nỗi sợ hãi thuần túy khi nhìn thấy người cô phủ đầy máu, nhưng anh không dừng lại dù chỉ một giây. Anh nhào xuống sàn, lăn mình sang bên, lao lên với cô. Cô vẫn hét lên khi đập khẩu súng trúng đầu anh.

“Dee!” anh càu nhàu, túm lấy cô. “Khốn kiếp, là tôi, Lucas!” Anh giật mạnh khẩu súng trường khỏi bàn tay đầy máu của cô, ném sang bên rồi vòng tay ôm lấy cô.

Cô la lên, cố gắng dãy dụa đồng thời đấm vào mặt anh. Đôi mắt cô hoang dại, đồng tử thu lại thành hai điểm bé tí.

“Dee!” anh gầm lên lần nữa, chỉ cố giữ cô bình tĩnh. Cô bị thương – Ôi Chúa ơi, cô bị thương, anh không muốn gây thêm đau đớn cho cô nhưng anh phải giữ cô bình tĩnh trở lại. Anh đè mạnh cô xuống sàn nhà phủ đầy kính vỡ, ghim chặt cô bằng trọng lượng nặng nề của mình. “Dee,” anh lặp đi lặp lại tên cô. “Nhìn anh đi. Ổn rồi mà. Anh đây, anh sẽ chăm sóc em. Nhìn anh đi.”

Dần dần cô dịu xuống, bởi kiệt sức hơn là nhận thức được sự việc. Cô run rẩy từ đầu tới chân, nhưng ít nhất đã ngừng chiến đấu với anh. Đôi mắt mở to của cô dán chặt lên khuôn mặt anh như thể cô đang cố gắng cảm nhận chuyện đang xảy ra. Anh tiếp tục nói với cô, giọng anh nhỏ và nhẹ nhàng, cuối cùng cô chớp mắt khi bắt đầu hiểu.

“Lucas,” cô thì thầm.

Anh ở đó. Anh thực sự ở đó. Cô nhận thức được sự cứu trợ, không quá nhiều vì cô được an toàn mà bởi vì cô có thể được nghỉ ngơi. Cô mệt, rất rất mệt, còn cơn lạnh kỳ quặc nữa. Cơn đau đớn mà cô đã ngăn chặn một thời gian dài cuối cùng đã bắt kịp khi cô để những cơ bắp mệt mỏi của mình thư giãn. Cô nghe thấy mình phát ra một tiếng rên rỉ kỳ lạ, cơ thể cô nới lỏng rồi nhũn ra. Đầu cô gục xuống buông dài trên ván lát sàn.

Lucas gần như nín thở. Người cô đẫm máu, váy áo cô ướt sũng, thậm chí tóc cô cũng bê bết nó. Khi lần đầu tiên chú ý tới mảnh gỗ dài đâm xuyên vai cô, anh cảm thấy phát bệnh. Nhẹ nhàng anh buông cô và đứng lên. Anh đá tung đám đồ đạc cô chống vào cánh cửa phòng ngủ, giật lấy cái chăn trên giường, giũ nó để chắc chắn không có mảnh kính nào còn sót, rồi trải lại nó. Quay lại căn phòng kia, anh nâng Dee lên cẩn thận nhất, mang cô tới chiếc giường.

Anh tìm cây đèn, nhưng tất cả đều bị vỡ. Anh kiểm tra cô kỹ càng trong ánh sáng lờ mờ, trái tim anh đập thình thịch khi anh tìm kiếm vết thương do trúng đạn. Một viên đạn sượt qua xương hông bên trái của cô, và cô bị mảnh gỗ tồi tệ đó xuyên bả vai, còn tất cả là những vết cắt do kính vỡ. Khắp người cô bao phủ bởi chúng – những vết cắt nhỏ trên đầu và khuôn mặt, cổ và vai cũng như hai cánh tay. Tách riêng ra, thì những vết thương của cô không nghiêm trọng, nhưng quá nhiều chúng khiến cô mất một lượng máu lớn nguy hiểm đến tính mạng. Đôi môi cô tái xanh, và bên dưới lớp máu làn da cô lạnh ngắt, trong mờ như thể nhìn xuyên qua được.

Anh nghe thấy giọng chửi thề của chính mình thấp và hoang dại khi anh cố cầm máu cho cô, nhưng anh không ý thức được điều mình nói. Những vết thương nhỏ như thế nên cô có thể chưa chết đâu.

Anh nghe tiếng bốt lạo xạo trên kính vỡ, William Tobias xuất hiện ở ngưỡng cửa.

“Cô ấy không sao chứ, ông chủ?”

“Không. Cô ấy mất nhiều máu. Đánh xe ngựa lên đây. Chúng ta phải đưa cô ấy vào thị trấn.”

“Anh chàng người Mexican đó, Fronteras, trúng hai phát đạn. Anh ta cũng mất một lượng máu lớn, nhưng tôi đoán anh ta sẽ ổn thôi. Còn năm gã của Bar B cần chôn cất, nhiều người nữa cần khâu vết thương. Có khoảng ba mươi tên khốn chống lại cô ấy. Chúng ta gây thiệt hại cho hầu hết, tôi nghĩ vậy.”

Lucas gật đầu, không dời sự chú ý khỏi Dee. “Mang xe ngựa đến nhanh lên.”

William rời đi tìm nó.

Lucas bắt đầu rút mảnh gỗ dài khỏi vai cô rồi quyết định để nó lại. Máu đang rỉ ra xung quanh, nếu anh rút nó vết thương có thể chảy máu mạnh hơn, cô không cần mất thêm nhiều máu so với lượng máu đã mất của mình. Anh cẩn thận quấn chăn quanh cô và bế cô lên.

William đánh xe tới hiên nhà ngay khi Lucas bước ra với vật nặng trên tay. Người làm của anh đứng xung quanh với vũ khí chĩa về những gã người Bar B, cái nhìn trên mặt họ nói rằng họ ước có ai đó cố gắng thoát khỏi. Những gã bị thương nằm dài trên mặt đất; còn những xác chết đã được di dời khỏi nơi chúng nằm xuống.

“Fronteras đâu?” Lucas hỏi khi nhẹ nhàng đặt Dee lên chiếc giường của xe ngựa. Cô không hề dịch chuyển.

“Đây.”

“Đặt anh ta vào xe.”

Hai người nâng Luis lên và đặt anh nằm lên xe. Lucas nhìn thấy đôi mắt đen của người đàn ông Mexican hé mở.

“Cô ấy không sao chứ? anh hỏi khàn khàn.

“Cô ấy bị thương,” Lucas trả lời giọng thít chặt. “Fronteras, anh có một chỗ trên trang trại của tôi cho phần đời còn lại của mình nếu anh muốn.”

Luis xoay sở làm ra vẻ một nụ cười, rồi nhắm mắt lại.

“Will, đưa họ tới bác sĩ. Tôi sẽ đi theo trong vài phút nữa.”

Lucas bước lùi lại. William gật đầu, đánh dây cương vào lưng con ngựa.

Chậm rãi Lucas quay đầu nhìn vào đám người của Bar B. Cơn thịnh nộ chết chóc sục sôi trong huyết quản anh, nó lạnh, lạnh như băng. Kyle Bellamy đứng cùng với người làm, đầu cúi xuống, cánh tay buông thõng bên sườn.

Lucas không nhận thức được mình đang di chuyển, rồi đột nhiên áo của Bellamy xoắn lại trong nắm tay to lớn của anh. Gã đàn ông nhìn lên, cánh tay mạnh mẽ quyền lực của Lucas hếch lên, rồi lái nắm đấm như sắt vào đúng mặt Bellamy.

Trước đây anh chưa từng hứng thú trong trò ẩu đả, nhưng anh cảm giác hài lòng man rợ mỗi lần nắm đấm nện trúng Bellamy. Anh đánh gã đàn ông ngã xuống đất, rồi lại kéo gã lên đánh nữa. Nhớ về hình ảnh cơ thể đẫm máu của Dee, anh đấm Bellamy còn mạnh hơn, cảm giác xương sườn gã rạn nứt khi anh hướng nắm tay vào bên sườn và khoang bụng của gã. Bellamy không chống lại, chỉ giơ tay lên cố chặn vài cú đánh. Điều đó không khiến Lucas cảm thương.

Cuối cùng Bellamy khuỵu xuống, ngã về phía trước nằm im, một người làm của Double C giữ lấy cánh tay Lucas khi anh định đánh nữa.

“Không cần thiết, ông chủ,” người đàn ông lên tiếng. “Anh ta không còn cảm giác đâu.”

Lucas dừng lại, nhìn chằm chằm xuống cơ thể nằm bất động dưới chân mình. Khuôn mặt gã không còn nhận ra được, nhưng Lucas không cảm thấy hài lòng với sự trả thù. Cơn thịnh nộ trong anh sâu thăm thẳm đến nỗi ngay cả việc giết Bellamy cũng không làm vơi bớt.

Anh đã không hứa với Tillie sẽ không giết Bellamy, nhưng anh nợ cô ta. Nếu cô ta không cưỡi ngựa thục mạng tới gặp anh, Dee đã chết một mình trong ngôi nhà gỗ. Anh buông hai bàn tay.

“Ta làm gì với chúng đây?” một người hỏi.

Lucas gầm gừ. Chẳng ích gì đưa chúng vào thị trấn; chúng vẫn chưa phạm luật nào trong phạm vi quyền hạn của cảnh sát trưởng. Trừ khi anh sẵn sàng treo cổ tất cả chúng lên ngay bây giờ, chẳng có gì làm được hết.

“Để chúng đi,” anh nói.

Anh nhìn đám người của Bar B, giọng anh gần như một tiếng gầm, “Cút khỏi đất này, lũ khốn các ngươi, mang theo cả cái đồ cặn bã. Nếu bất kỳ ai trong chúng mày từng cảm thấy đủ dũng cảm tấn công người phụ nữ đơn độc một lần nữa, tao thề có Chúa tao sẽ khiến chúng mày nghĩ rằng địa ngục là thiên đường đem so với điều tao làm với chúng mày trước khi chúng mày chết. Rõ chưa?”

Đám người Bar B ủ rũ lẩm bẩm trả lời. Lucas đi về phía con ngựa của mình và leo lên. Nếu không rời đi, dù thế nào anh có khả năng giết tất cả bọn chúng lắm.

Trời tối hoàn toàn, trăng vẫn chưa lên, nhưng ánh sáng từ vô số các ngôi sao đủ để anh nhìn thấy đường. Anh phóng đi hết khả năng, bắt kịp xe ngựa chỉ trước khi nó tới thị trấn.

Bác sĩ Pendergrass và vợ mình, Etta, nhanh chóng bắt tay vào chăm sóc Dee. Luis Fronteras được đưa vào căn phòng khác, anh được coi là ít nguy kịch hơn vì anh vẫn còn tỉnh táo trong khi Dee thì không. Lucas bị đẩy ra khỏi phòng ngay khi anh đặt Dee nằm lên bàn, anh đi đi lại lại như một con thú nhốt trong chuồng.

Tillie trượt vào trong cánh cửa. Mặc dù quán rượu lúc này đang bận rộn vì là buổi tối, cô ta mặc một chiếc váy màu xanh đậm với ống tay dài và cổ áo cao chứ không phải bộ đồ ngắn, lòe loẹt mặc khi tiếp khách. Khuôn mặt cô ta rất nhợt nhạt, nhưng biểu hiện đã bình tĩnh.

“Anh có đến kịp không?” cô ta hỏi.

Lucas bỏ mũ, thọc bàn tay qua mái tóc. “Có. Tôi hy vọng thế. Cô ấy bị khá nhiều vết cắt tồi tệ bởi kính cửa sổ bị trúng đạn, cô ấy mất nhiều máu.”

“Nhưng họ không—“

“Không. Cô ấy còn trụ được khi chúng tôi tới.”

Anh không nhận ra cô ta căng thẳng thế nào cho tới khi nhìn thấy vẻ thư giãn tinh tế của cô. Đôi mắt nâu to lớn của cô ta không dời khuôn mặt anh.

“Kyle?” cô ta thì thầm.

“Tôi đánh hắn ta nhừ tử.”

Cô ta co rúm, rồi lấy lại kiểm soát. “Cảm ơn, Lucas.”

Anh lắc đầu. “Không. Lúc này cô ấy đã chết nếu không có cô.”

“Còn Luis Fronteras. Anh ấy ổn chứ?”

“Anh ta bị thương, nhưng anh ta lo liệu được.”

Cô ta đứng đó cúi đầu trong một lát, rồi thở dài, vươn thẳng người. Cô ta chạm vào cánh tay anh, vuốt ve nhẹ nhàng trước khi rời đi.

Mất hơn một giờ đồng hồ trước khi bác sĩ Pendergrass bước ra, ông kiên quyết đóng cửa lại khi Lucas bước về phía mình.

“Tôi đã cầm máu,” bác sĩ nói. “Etta đang lau rửa cho cô ấy.”

“Cô ấy tỉnh lại không?”

“Không hẳn. Cô ấy tỉnh lại một chút vài lần rồi lại thiếp đi. Giấc ngủ là thứ tốt nhất cho cô ấy bây giờ. Tôi sẽ cho anh biết thêm sau khi chăm sóc Fronteras.”

Lucas ngồi xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối, gục đầu về phía trước. Anh cần nhìn thấy cô để trấn an mình rằng cô vẫn ổn.

Không mất nhiều thời gian của bác sĩ với Luis như với Dee. Ông ấy bước ra sau mười lăm phút.

“Vết thương đã được khâu và đang ngủ,” bác sĩ mệt mỏi thông báo. “Cậu ta ổn cả, có khả năng đứng dậy và bước đi trong vòng vài ngày.”

“Thế còn Dee?” Lucas hỏi với giọng gay gắt.

Bác sĩ thở dài, dụi mắt. Ông là một người mảnh khảnh, ưa nhìn ở độ tuổi đầu bốn mươi, nhưng giờ đây sự mệt mỏi khiến ông như già đi mười tuổi. “Có rất nhiều vết cắt. Cơ thể cô ấy bị một chấn động tồi tệ. Cô ấy sẽ như một người ốm rất nặng trong nhiều ngày, sốt và yếu ớt.”

“Tôi muốn đưa cô ấy về trang trại. Có an toàn không nếu di chuyển cô ấy?”

Bác sĩ ngước lên ngạc nhiên, rồi vẻ hiểu biết xuất hiện trên gương mặt. Như mọi người khác trong thị trấn, ông nghĩ rằng Lucas có mối quan hệ với Olivia Milliacan. Lucas Cochran và Dee Swann,…. ồ hay, hay đấy.

“Không,” cuối cùng ông trả lời. “Phải mất vài ngày, có thể còn lâu hơn. Sẽ tốt hơn cho cô ấy nếu ở lại đây với Etta chăm nom cô ấy.”

Khuôn mặt Lucas cứng lại. “Khi cô ấy đủ sức để di chuyển, tôi sẽ đưa cô ấy về trang trại.”

Có một phần trong anh không thể thư giãn cho tới khi anh có được cô an toàn dưới mái nhà của mình. Cho đến ngày anh chết anh sẽ không bao giờ quên được cảm giác của bản thân khi lần đầu tiên nhìn thấy cô ngập trong máu của chính mình.