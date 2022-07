Dòng nước thiên thần

Linda Howard

Dịch giả: Halucky và Phamjnn

Chương 1

Lucas Cochran đã quay về thị trấn được gần một tháng, nhưng vẫn còn ngạc nhiên bởi cuộc sống ở thị trấn nhỏ của Prosper đúng như tên gọi của nó. (Prosper: có nghĩa là phồn vinh, thịnh vượng). Nó chẳng hơn gì một thị trấn nhỏ khác, ngoại trừ ngăn nắp và hối hả. Một người có thể nói rất nhiều về nơi nào đó chỉ bằng cách nhìn vào những người đi lại trên đường phố, và theo tiêu chuẩn đó Prosper yên tĩnh, bền vững, và – ồ – thịnh vượng nữa. Một thị trấn phát triển bùng nổ có lẽ thu hút hơn một thị trấn kiểu như Prosper, mọi người kiếm được nhiều tiền ở những chỗ như thế, còn những thị trấn khai thác mỏ có xu hướng lụi tàn ngay khi quặng được lấy lên.

Prosper, mặt khác, khởi đầu chỉ là một tòa nhà đơn độc đảm trách cả ba nhiệm vụ: cửa hàng tạp hóa, quán bar, và trạm cho thuê xe ngựa phục vụ vài người đến định cư xung quanh. Lucas nhớ về thời điểm vùng đất mà Prosper giờ đây chiếm giữ chẳng là gì ngoại trừ đất đai trống trải và duy nhất một người da trắng trên hàng dặm kéo dài đến tận Double C. Cơn sốt tìm vàng năm 1858 đã thay đổi tất cả, đưa hàng nghìn người tới dãy núi ở Colorado tìm kiếm cơ hội làm giàu nhanh chóng; vàng không được tìm thấy gần Prosper, nhưng nhiều người đã nhìn ra đất đai và ở lại, bắt đầu gây dựng những trang trại nhỏ. Nhiều người nghĩa là nhu cầu về hàng hóa lớn hơn. Tòa nhà đơn độc từng là cửa hàng tạp hóa/quán bar/trạm cho thuê xe chẳng bao lâu mọc thêm tòa nhà khác bên cạnh, cái nơi định cư bé tí đó một ngày kia trở thành Prosper, Colorado.

Lucas từng chứng kiến nhiều thị trấn phát triển bùng nổ, không chỉ ở Colorado, tất cả chúng đều giống nhau ở nhịp sống điên cuồng, như đường phố lầy lội đầy những thợ mỏ và những kẻ muốn chia rẽ họ khỏi túi tiền của mình: những con bạc, chủ quán rượu, gái điếm, và người tranh chấp quyền khai thác. Anh lấy làm mừng vì Prosper không gặp may mắn – hay bị nguyền rủa, tùy thuộc vào quan điểm của bạn – bởi vàng hay bạc. Với những gì nó là, nó vẫn tồn tại trong khi hầu hết những thị trấn bùng nổ khác chẳng còn gì ngoại trừ bộ khung bị biến dạng.

Nó là một thị trấn nhỏ mạnh mẽ, một nơi tốt để xây dựng gia đình, được minh chứng bằng việc có ba trăm hai mươi tám linh hồn sống ở đó. Tất cả các doanh nghiệp đều đóng trên con phố trung tâm kéo dài, vòng xung quanh là chín con phố dân sinh được sắp đặt. Phần lớn các ngôi nhà đều nhỏ và đơn giản, trừ của một số người, như chủ ngân hàng Wilson Millican, người đã sở hữu tiền trước khi định cư ở Prosper. Ngôi nhà của họ không được tìm thấy ở nơi nào đó tít tận Denver hay thậm chí ở những thành phố lớn lùi xa về phía Tây.

Prosper có duy nhất một quán rượu không nhà thổ, mặc dù nó nổi tiếng giữa cánh mày râu trong thị trấn (và cả phụ nữ, tuy ít đàn ông không biết) rằng có hai cô gái ở quán rượu sẽ chăm sóc nếu họ có bất kỳ cơn ngứa nào phát sinh, với một mức giá. Có một nhà thờ ở đầu phía bắc của thị trấn, một trường học cho trẻ thành niên. Prosper có một ngân hàng, hai khách sạn, ba nhà hàng (đấy là tính cả hai cái nằm trong khách sạn), một cửa hàng bách hóa, hai trạm cho thuê xe, một cửa hàng đồ khô, một hiệu cắt tóc, một thợ đóng giầy, một thợ rèn, và thậm chí một hiệu mũ dành cho quý bà, quý cô. Xe ngựa tuyến mỗi tuần chạy qua một lần.

Toàn bộ thị trấn ở đó chỉ vì gia đình Cochran đã gây dựng nên Double C rộng lớn phát triển nó, chiến đấu với người Comanche và Arapaho, nhà Cochran trả giá cho đất đai bằng chính máu của mình. Lucas được những thành viên đầu tiên nhà Cochran sinh ra ở đấy, và giờ đây anh là người duy nhất còn lại; anh đã chôn cất hai người anh em và mẹ mình trong cuộc đấu tranh với người Da đỏ, còn cha anh vừa qua đời tháng trước. Những trang trại khác đã dọn đến, nhưng Cochran là đầu tiên, và họ mang sự an toàn theo cùng đến cho thị trấn, giờ đây thị trấn vui mừng rằng có người Cochran sống ở đó. Những người sống lâu năm ở thị trấn đều biết rằng xương sống của Prosper không phải là con phố dài trung tâm, mà là hàng mộ trong mảnh đất nghĩa trang gia đình trên Double C.

Gót giầy của Lucas gõ đều đều trên vỉa hè khi anh cuốc bộ hướng về phía cửa hàng bách hóa. Một cơn gió nổi lên mang theo mùi của tuyết, anh ngước nhìn bầu trời. Những đám mây xám xà thấp đang che kín đỉnh núi, báo hiệu một sự chậm trễ nữa của mùa xuân. Thời tiết ấm áp có thể đến bất cứ ngày nào, nhưng những đám mây thấp kia chỉ ra rằng vẫn còn lâu đấy. Anh vượt qua một phụ nữ với chiếc khăn choàng buộc kín quanh vai, anh nghiêng mũ và nói với bà.

“Có vẻ như tuyết rơi nhiều hơn, bà Padgett.”

Beatrice Padgett mỉm cười thân thiện. “Đúng đấy, anh Cochran.”

Anh bước vào cửa hàng bách hóa, gật đầu chào ông Winches, là ông chủ. Winches đã buôn bán khấm khá trong mười năm Lucas ở đó, đủ để thuê một nhân viên bán hàng người mà lo phần lớn hàng hóa nhập kho.

“Hosea,” Lucas cất tiếng chào hỏi.

“Thế nào, Lucas? Trời hơi trở lạnh ngoài kia đúng không?”

“Tuyết sẽ rơi vào buổi sáng. Lớp băng có thể đi lại bên trên được, nhưng tôi sẵn sàng đối phó với mùa xuân rồi.”

“Không phải tất cả chúng ta đều thế sao? Cậu muốn thứ gì đặc biệt không?”

“Chỉ ít dầu bôi súng thôi.”

“Xuôi về bên trái, hướng tới chỗ trong cùng ấy.”

“Cám ơn.”

Lucas xuôi theo lối đi giữa các kệ hàng Hosea đã chỉ, gần như đụng mạnh vào một phụ nữ nông trại người đang sờ mó mấy bộ yên cương. Anh lơ đãng lẩm bẩm lời xin lỗi và tiếp tục bước mà không thèm liếc nhìn thêm. Công việc ở trang trại là quá vất vả đối với một phụ nữ, khiến họ trông già đi trước tuổi. Bên cạnh đó, anh vừa nhìn thấy một mái đầu vàng hoe quen thuộc lấp ló trên các bao bột, rồi một cảm giác hài lòng lấp đầy anh. Olivia Millican là típ người anh sẽ chọn nếu anh đi loanh quanh tìm kiếm người để kết hôn: có giáo dục, tính tình vui vẻ, hòa nhã, đủ xinh đẹp để anh luôn mong ngóng lên giường với cô suốt phần đời còn lại. Anh đã lên kế hoạch cho Double C, và khao khát không ngừng biến chúng thành hiện thực.

Có hai phụ nữ trẻ khác đứng cùng Olivia, nên anh không tiến tới gần được, chỉ tự vừa lòng bằng cái chạm nhẹ vành mũ khi đôi mắt cô lạc tới lối anh đi. Với danh tiếng của mình cô không cười khúc khích, mặc dù hai người kia làm thế. Thay vào đó cô trao cho anh cái gật đầu nghiêm túc ghi nhận, và nếu màu sắc trên gò má cô có nhỉnh lên đôi chút, nó chỉ làm cô thêm xinh đẹp mà thôi.

Anh trả tiền dầu bôi súng và rời đi, không để cánh cửa đóng lại cẩn thận phía sau trước khi tiếng kêu ré lên bị kìm nén và tràng cười khúc khích nổ ra, một lần nữa Olivia không tham gia vào.

“Anh ấy nhảy với chị hai lần!”

“Anh ấy kể vậy sao?”

“Em rất mừng khi anh ấy mời mình, em gần như chết ngất mất!”

“Anh ấy nhảy giỏi chứ? Em thề là em thấy lo lắng bồn chồn chỉ với ý nghĩ cánh tay anh ấy vòng quanh eo mình! Thật là may vì anh ấy đã không mời em, nếu không em đã làm một điều thật ngu ngốc, nhưng đồng thời em thừa nhận em ghen tị với chị kinh khủng, Olivia.”

Dee Swann liếc về nhóm ba người phụ nữ trẻ, hai trong số họ đang thay phiên nhau liến thoắng không cho Olivia cơ hội trả lời. Olivia đỏ mặt một chút tuy nhiên vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Họ đứng tránh sang một góc của cửa hàng, cố gắng giữ giọng nhỏ xuống, nhưng niềm phấn khích của họ đã thu hút sự chú ý của Dee. Chỉ mất một chút thời gian nghe lén là phân biệt được chủ đề ngồi lê đôi mách về gì, và như thường lệ, là về đàn ông, mà lần này là Lucas Cochran. Cô tiếp tục lắng nghe khi lựa chọn sợi dây cương mới. Những sợi dây da thô cứng trượt qua kẽ tay khi cô tìm cho mình một sợi mềm dẻo nhất.

“Anh ấy rất lịch sự,” Olivia nói với tông giọng không thay đổi. Cô con gái của ông chủ nhà băng hiếm khi mất bình tĩnh. Dee ngẩng đầu lên lần nữa với vẻ thích thú lấp lánh trong đôi mắt đối với thái độ không dễ bị dao động của Olivia, ánh mắt họ gặp nhau dọc theo lối đi giữa các kệ hàng trong mối giao thiệp thầm lặng. Olivia hiểu điệu bộ vui vẻ của Dee rõ ràng như thể cô đã cười to, cũng như hiểu rằng tại sao Dee không tham gia cùng họ mà còn thích Olivia thậm chí thừa nhận sự có mặt của mình không hơn một cái gật đầu lịch sự. Dee kiên quyết bảo vệ sự riêng tư của mình, và Olivia tôn trọng người bạn cũ đủ để không cố lôi kéo cô vào một cuộc thảo luận mà cô không hứng thú và có thể còn chọc tức cô.

Cho dù nhỏ như Prosper, cũng có một cấu trúc xã hội nhất định. Dee không thường được chào đón trong những nhóm mà Olivia hoạt động, và đã từ lâu cô khiến người bạn của mình hiểu rõ rằng cô không muốn trở thành một quy tắc ngoại lệ. Dee hoàn toàn không quan tâm đến các mối giao tiếp xã hội kiểu thế. Thiên hướng của cô về sự riêng tư rất mạnh mẽ đến nỗi mặc dù mọi người đều quen biết lẫn nhau, vì họ cùng theo học ở trường địa phương, chỉ hai trong số họ biết tình bạn thân thiết thực sự là thế nào. Dee không bao giờ ghé thăm Olivia; luôn luôn là Olivia – người đã vượt qua được, một mình tới căn nhà gỗ nhỏ của Dee, nhưng đó là một sự sắp xếp phù hợp với cả hai. Không chỉ là sự riêng tư của Dee được bảo vệ, Olivia lần lượt cảm thấy một sự tự do nhất định, một cảm giác nhẹ nhõm khi biết rằng bản thân không bị để ý, bị soi mói trong ít nhất vài giờ đồng hồ bởi ai đó ngoại trừ Dee, người phán xét ít nhất mà Olivia từng gặp. Chỉ với Dee cô mới thực sự là bản thân mình. Thế không có nghĩa cô không phải là một quý cô nữa, mà đơn thuần cô có thể tận hưởng cảm giác được nói bất kể điều gì mình nghĩ. Cái liếc mắt họ trao nhau là lời hứa của Olivia rằng sẽ nhanh chóng thoát ra và kể với Dee tất cả mọi chuyện xảy ra kể từ lần cuối cùng hai người gặp mặt, cách đây một tháng vì mùa đông kéo dài.

Chọn lựa xong, Dee đặt sợi dây cương và các hàng hóa khác lên mặt quầy thu ngân nơi Hosea Winches đang đợi. Ông cẩn thận ghi tên hàng cô chọn vào trang sổ cái có gắn tên cô trên đầu, rồi trừ tổng số tiền vào tài khoản tín dụng của cô tích lại từ năm trước. Chỉ còn lại một ít tiền, cô biết thế, nhờ đọc ngược những con số, nhưng nó sẽ được kéo dài cho tới vụ thu hoạch của cô vào mùa hè này.

Ông Winches quay cuốn sổ cái để cô kiểm tra tính toán của mình. Trong lúc cô rà ngón tay xuống cột tên hàng, ông đưa mắt lại nhóm phụ nữ trẻ vẫn đang đứng trong góc cửa hàng. Những tràng cười phá lên, âm thanh the thé phấn khích, khiến ông lắc đầu.

“Âm thanh như thể có con cáo trong chuồng gà, tất cả kêu quang quác,” ông lầm bầm.

Dee gật đầu đồng ý với kết quả, quay cuốn sổ lại vị trí ban đầu, rồi thu thập hàng của mình.

“Cảm ơn, ông Winches.”

Ông lơ đãng lắc lắc đầu.

“Thật cảm kích vì cô điềm đạm hơn một số người,” ông nói. “Cô hẳn nghĩ họ chưa từng gặp một người đàn ông trước đây.”

Dee quay lại mấy người kia, rồi nhìn ông Winches lần nữa, cả hai đều nhún vai. Nếu Lucas Cochran quay về thị trấn sau mười năm vắng bóng thì sao chứ? Nó chẳng có nghĩa gì với cả hai bọn họ.

Tất nhiên, cô đã nhận ra Cochran khi anh đâm sầm vào cô ở lối đi giữa các kệ hàng, nhưng cô không lên tiếng vì nhận ra ai đó không đồng nghĩa quen biết anh ta, và cô không chắc anh nhận ra mình. Sau tất cả, anh rời khỏi Prosper ngay sau khi người thân của cô đến sinh sống trong vùng. Cô là một nữ sinh trung học mười bốn tuổi, còn anh là một người đàn ông trưởng thành mười tám. Họ chưa từng gặp nhau. Cô biết khuôn mặt anh, nhưng cô không biết về đàn ông cũng nhiều như về anh.

Dee theo thói quen chỉ quan tâm tới công việc của chính mình và mong muốn người khác cũng làm như thế, nhưng ngay cả vậy cô vẫn nhận thức được vấn đề đang xảy ra ở Double C. Nó là trang trại chăn nuôi gia súc lớn nhất vùng, mọi người đều chú ý tới nó. Ellery Cochran, cha của Lucas vừa qua đời cách đó vài tuần. Dee không biết về đời tư của người đàn ông, chỉ đủ để khớp cái tên với khuôn mặt mỗi lần họ gặp nhau trong thị trấn. Cô không thấy có điều gì bất thường về sự ra đi của ông; cái chết là phổ biến, mà ông ra đi thanh thản, là đủ nhiều mà một người có thể trông chờ.

Điều thu hút một chút sự quan tâm của cô, ở mức độ nghe ngóng là vị hàng xóm có con mới đến. Cô chưa từng có thỏa thuận nào với Ellery, nên cô mong đợi không có với con trai ông ấy.

Cô quên Cochran ngay lúc bước ra ngoài, đưa mình vào cơn gió lạnh buốt. Cô sốc lại cái áo khoác cũ của cha cho gọn gàng và kín hơn, sụp cái mũ quá rộng của ông xuống quanh tai, cúi đầu xuống để tránh cơn gió táp vào mặt khi cô vội vã bước tới xe ngựa của mình và leo lên ghế băng.

Tuyết bắt đầu rơi vào chiều muộn hôm đó, những bông tuyết xoáy tròn lặng lẽ là một trong những khung cảnh ưa thích của cô, lấp đầy cô với sự mãn nguyện, chứ không phải nỗi bồn chồn về sự chậm trễ nữa của mùa xuân. Dee yêu thời điểm giao mùa, nó có một vẻ đẹp và sự lôi cuốn của riêng nó, và cô sống với đất đai đủ gần gũi để chìm đắm trong nhịp điệu của tự nhiên. Vật nuôi được nhốt kín trong chuồng, việc lặt vặt của ngày cô đã hoàn thành, cô an toàn trong căn nhà gỗ với ngọn lửa reo lách tách vui tai xua tan đi cái lạnh bên ngoài, và một cốc cà phê sưởi ấm cô bên trong. Không có gì gấp gáp để làm hơn là ngồi duỗi dài chân về phía ngọn lửa, đọc một trong những quyển sách yêu quý cô kiếm được để vượt qua mùa đông. Mùa đông là thời gian nghỉ ngơi của cô; cô quá bận rộn suốt ba mùa còn lại để có thời gian và sức lực để đọc nhiều.

Quyển sách nhanh chóng rơi vào lòng, cô ngả người tựa đầu vào lưng ghế bập bênh, đôi mắt đăm chiêu khi cô lên kế hoạch cho khu vườn. Năm ngoái ngô thu hoạch rất cao nên có lẽ trồng thêm nó là một việc tốt. Ngô chưa bao giờ là một sự lãng phí; thứ gì người dân thị trấn không mua, cô đều có thể dùng làm thức ăn cho ngựa. Nhưng diện tích ngô mở rộng đồng nghĩa với việc cô phải cắt giảm vài loại rau khác, cô không thể quyết định liệu thế có khôn ngoan. Bằng việc lên kế hoạch cẩn thận và nhờ kinh nghiệm, cô biết từng thước vuông cô có thể tự mình chăm bón, chăm bón tốt đến đâu. Cô không có ý định tăng thêm chi phí cho chất lượng rau trồng. Cũng như thuê một cậu bé giúp việc. Đó là sự ích kỷ của cô, có lẽ, nhưng niềm vui lớn nhất cô có được từ khu vườn, hơn cả sự hài lòng nguyên thủy trong việc trồng trọt, là cô độc lập hoàn toàn. Cô đứng đó một mình và say mê nó.

Lúc đầu nó khiến cô sợ hãi khi nhận ra, ở tuổi mười tám, mình hoàn toàn đơn độc trong cuộc sống. Lúc Dee mười sáu tuổi, chỉ vài năm sau khi họ tới định cư ở thung lũng hẹp, màu mỡ bên ngoài Prosper, Colorado, mẹ cô, một giáo viên tiểu học, đã qua đời, để lại cho cô con gái một tài sản là những cuốn sách, một nhận thức về giá trị của sự chăm chỉ, và một tính tình điềm đạm. Chưa đầy hai năm sau cha cô ra đi, George Swann, ông xoay sở thế nào để một con la đá vào đầu, ông chết trên giường ngày hôm sau mà không hề tỉnh lại.

Sự im lặng, nỗi trống vắng đã ám ảnh cô. Tình trạng cô đơn, dễ bị tấn công làm cô hoảng sợ. Một phụ nữ đơn độc là một phụ nữ không được bảo vệ. Dee tự mình đào mộ cho cha và chôn cất ông, không muốn bất kỳ ai biết cô có một mình trên khu đất. Khi phải đi tới Prosper để mua đồ dùng thiết yếu, cô gạt sang bên một cách thân thiện những lời thắc mắc về cha mình, nói rằng ông không thể rời khỏi trang trại ngay lúc đó, và lương tâm cô thoải mái với nhận thức rằng mình không nói dối, dù cô không nói chính xác sự thật lắm.

George chết vào đầu mùa đông, suốt những tháng dài lạnh lẽo sau đó Dee đã đau buồn, suy nghĩ về tình cảnh của mình. Giờ đây cô sở hữu thung lũng nhỏ màu mỡ; nó quá nhỏ để khuyến khích một hoạt động chăn nuôi quy mô lớn, nhưng quá rộng để mình cô làm việc trên đó. Mặt khác, đất đai màu mỡ, được bồi đắp bởi con lạch Angel (Angel Creek) khi nó đổ ra hẻm núi Prosper và chảy thẳng xuống giữa thung lũng. Cô không bao giờ nhớ được mình quyết định sẽ làm gì cho phần đời còn lại vào ngày nào; cô chỉ làm những việc phải làm khi mỗi ngày tự nó bày ra.

Trước tiên là sự cần thiết phải học cách bảo vệ bản thân. Với lòng quyết tâm bền bỉ mỗi ngày cô mang vũ khí của cha ra: một khẩu súng ngắn Colt 36 ly, một khẩu súng trường Sharps cũ, một khẩu súng săn hai nòng nhiều tuổi sáng bóng. Khẩu súng ngắn bị gỉ do ít dùng, George đã không lôi nó ra khỏi bao nơi nó được treo trên cái mắc kể từ ngày họ tới sống ở Angel Creek. Ông không thạo một khẩu súng ngắn, ông thường nói đùa thế; chỉ cần đưa ông một khẩu súng săn, tất cả ông phải làm là nhắm vào mục tiêu.

Dee thì cảm thấy chúng giống nhau, cô lau và tra dầu cả ba vũ khí, công việc mà cô thường xuyên thấy cha làm, rồi lần lượt thực hành tháo và lắp từng loại súng, hết giờ này đến giờ khác, cho tới khi cô có thể làm tự động, không cần suy nghĩ. Chỉ sau đó cô mới bắt đầu luyện tập với các mục tiêu. Cô bắt đầu với khẩu súng ngắn, vì cô nghĩ nó dễ sử dụng nhất, rồi ngay lập tức cô hiểu tại sao George không thích nó nhiều lắm. Hơn bất kỳ khoảng cách nào nó chỉ là không đủ chính xác để trúng đích. Cô thử nghiệm cho tới khi biết khoảng cách để từ đó cô tạm chấp nhận bắn trúng trong phạm vi vòng tròn bao quanh mục tiêu cô đánh dấu trên một thân cây lớn. Với khẩu súng trường dễ hơn nhiều để bắn trúng vào thứ cô ngắm, từ một khoảng cách xa hơn nhiều. Nhưng, giống như cha, cô thích súng săn nhất. Một kẻ đang giở trò có thể suy đoán rằng cô không thể bắn trúng gã với một khẩu súng lục, hay thậm chí một khẩu súng trường, rồi nắm lấy cơ hội của mình; nhưng một kẻ với bộ óc giữa hai tai sẽ đoán cô khó có thể bắn trượt với một khẩu súng săn.

Cô không mất thời gian cố gắng cải thiện tốc độ với khẩu súng lục; nó dành cho những kẻ chơi trò rút súng nhanh tìm cách tạo danh tiếng, không phải điều cô cần. Độ chính xác là mục đích của cô, cô tiếp tục tập hết ngày này đến ngày khác cho tới khi cô hài lòng rằng mình đủ khả năng để bảo vệ bản thân với bất kỳ vũ khí nào có trong tay. Cô sẽ không bao giờ thạo hơn cái gọi là khả năng, nhưng có khả năng là điều cô muốn, thế là đủ.

Ruộng vườn cũng là việc làm cần thiết. Cô và mẹ luôn luôn trồng trọt trên mảnh đất, làm việc hàng giờ dài mỗi mùa hè trồng các loại rau để dùng cho suốt mùa đông. Dee yêu thích làm vườn, thích nhịp điệu của nó và cái cách cô có thể thực sự chứng kiến thành quả lao động của mình. Mất cả cha lẫn mẹ quá gần nhau khiến cô choáng váng bởi nhận thức rằng mạng sống con người quá tạm thời, cô cần gì đó lâu dài đưa cô vượt qua tình cảnh hiu quạnh, nỗi buồn đau thương nhớ. Cô đã tìm thấy nó trong đất, cho cuộc sống tiếp tục, để mùa màng dẫn dắt đi. Vườn là thứ có sự sinh sôi, hào phóng đáp trả sự cần cù chăm chỉ. Nhìn ngắm sự sống nảy nở từ đất đã xoa dịu nỗi đau trong cô, lao động tay chân cũng là cách giúp cô khuây khỏa. Đất cho cô một lý do để sống và vì thế nó đem lại cuộc sống cho cô.

Đến đầu mùa xuân, thị trấn biết tin George Swann đã chết trong mùa đông, cô phải vất vả vượt qua một trận bão những câu hỏi. Mọi người không hơn một cái gật đầu quen biết, thẳng thừng hỏi dự định của cô là gì, liệu cô có người thân nào tiếp nhận cô không, khi nào cô sẽ trở về miền Đông. Cô có anh em họ ở Virginia, nơi cô sinh ra, nhưng không ai gần gũi, nếu cô có nghiêng về ý tưởng quay lại, điều mà cô không hề muốn. Cô cũng không quan tâm tới công việc của bất cứ ai ngoại trừ của bản thân mình. Bản tính tò mò của dân thị trấn gần như không chấp nhận cô, vì cô luôn là một người kín đáo, và tính cách đó còn phát triển mạnh mẽ hơn trong những tháng vừa qua. Những người đó cũng chướng tai gai mắt khi cô thể hiện là mình không có ý định rời bỏ khu đất. Cô chỉ là một đứa con gái, chưa đầy mười chín tuổi, nên trong con mắt của họ cô chả có việc gì sống ngoài đó hoàn toàn một mình. Một phụ nữ đáng trọng không làm một việc như thế.

Vài anh chàng chăn bò từ các trang trại trong vùng, cũng như nhiều người khác – những người không thể bào chữa cho tuổi trẻ nông nổi, cho rằng cô có lẽ đang héo mòn, chờ đợi một người đàn ông đến với mình, và họ tự ý quyết định sẽ giảm bớt nỗi buồn trong cô. Họ tìm ra cách, đơn lẻ và đôi khi theo cặp, tới căn nhà gỗ của cô suốt những đêm mùa hè. Với khẩu súng săn trong tay Dee đảm bảo rằng họ nên nhanh chóng tìm đường cuốn xéo khỏi đất của mình, rồi dần dần lời đồn thổi xung quanh rằng cô Swann không có hứng thú. Ống quần vài người trong số họ đã bị lấm bụi trước khi nhìn thấy ánh lửa toé ra, nhưng một khi họ nhận ra cô không ngần ngại kéo cò họ đã không quay trở lại. Ít nhất không núp dưới chiêu bài những thanh niên rộng lượng.

Mùa xuân đầu tiên, theo thói quen, cô trồng một vườn có thể cung cấp cho cả hai người, vì đó là thứ cô từng trồng trước đây, rồi khi mùa màng vào vụ thu hoạch cô nhận thấy mình sẽ có một lượng dư thừa lớn. Cô bắt đầu đưa những thứ mình không dùng đến vào thị trấn bán rẻ trên xe ngựa. Thế nghĩa là cô phải ở trong thị trấn cả ngày dài, nên cuối cùng cô thu xếp với ông Winches để ông mua rau cỏ của mình, thỉnh thoảng lấy tiền mặt thỉnh thoảng là tài khoản ký gửi trong sổ sách của ông, rồi ông bán lại chúng trong cửa hàng bách hóa. Đó là một sự sắp đặt phù hợp cho cả hai người, Dee có nhiều thời gian hơn làm vườn còn ông Winches có thể bán rau cho dân thị trấn – những người không có một mảnh vườn nhỏ – để thu về một ít lợi nhuận.

Năm tiếp theo, lần này chủ tâm, Dee trồng trên một diện tích lớn, rồi nhanh chóng phát hiện ra mình không đủ sức chăm bón nó. Cỏ dại mọc nhanh hơn bỏ qua nỗ lực của cô nhằm tiêu diệt chúng, các loại cây phải hứng chịu. Tuy vậy, cô đã thực hiện đến cùng một thỏa thuận tốt đẹp với ông Winches, nhận khoản trả trước hơn cả đủ nuôi sống cô qua mùa đông.

Mùa xuân kế tiếp, khi Dee gieo trồng trên mảnh vườn lần thứ ba, một chủ trang trại mới chuyển đến khu vực phía nam của Prosper. Kyle Bellamy còn trẻ, chỉ ở độ tuổi cuối hai mươi, quá đẹp trai nhưng chỉ nghĩ về lợi ích bản thân mình. Dee không thích cung cách của anh ta; anh ta xông xáo thái quá, lấn lướt các cuộc trò chuyện và ý kiến của mọi người khác. Anh ta dự định xây dựng một trang trại lớn và không hề giấu giếm nó khi bắt đầu giành mua đất đai, mặc dù anh ta cẩn thận không giẫm vào vết xe đổ của Ellery Cochran.

Bellamy quyết định rằng mình cần một nguồn nước tốt để phát triển đế chế, nên anh ta đề nghị mua thung lũng Angel Creek của Dee. Cô gần như cười phá lên bởi con số đưa ra thấp một cách lố bịch nhưng cô xoay sở từ chối lịch sự.

Lời đề nghị tiếp theo của anh ta cao hơn hẳn. Lời từ chối của cô vẫn lịch sự.

Lời đề nghị lần thứ ba thậm chí cao hơn nữa, anh ta rõ ràng tức giận khi đưa ra. Anh ta cảnh báo cô rằng mình sẽ không nâng giá lên nữa đâu, còn Dee quyết định anh ta chẳng hiểu tí nào về vị trí của cô.

“Ông Bellamy, vấn đề không phải là tiền. Tôi không muốn bán cho bất cứ ai, với bất kỳ giá nào. Tôi không muốn rời đi; đây là nhà tôi.”

Trong trải nghiệm của Bellamy, anh ta có thể mua bất kể thứ gì mình muốn; chỉ là câu hỏi anh ta sẵn sàng trả nó với giá bao nhiêu. Một cú sốc đánh vào anh ta khi đọc thấy sự thật trong đôi mắt xanh kiên định của Dee. Vấn đề không nằm ở việc anh trả bao nhiêu, mà cô sẽ không bán.

Nhưng anh ta muốn mảnh đất đó.

Lời đề nghị tiếp theo là lời cầu hôn. Dee sẽ lấy làm thích thú nếu không vì cú sốc bất ngờ khi nhận ra rằng cô không hứng thú kết hôn với ai đó vì như thế cô phải bán đất đai của mình. Bất cứ khi nào nghĩ về tương lai, cô luôn mường tượng rằng ngày nào đó mình sẽ lấy chồng và sinh con, nên cô ngạc nhiên khi biết đó không phải tất cả điều cô muốn. Hai năm rưỡi hoàn toàn độc lập dạy cô biết cách sống hòa hợp với tình cảnh cô độc, cô làm chủ bản thân, không ai biện giải được ngoại trừ cô.

Trong một thoáng, hình ảnh cuộc đời cô bị đảo lộn và sắp đặt lại, như thể cô đang nhìn thấy chính mình qua chiếc gương méo mó và sững sờ, cô nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ thực sự chứ không phải một hình ảnh giả mạo.

Thay vì bật cười, cô ngước nhìn Kyle Bellamy với một biểu hiện xa cách kỳ quặc và nói, “Cảm ơn ông Bellamy, nhưng tôi chưa từng có ý định kết hôn.”

Sau lời khước từ của cô, vài anh chàng chăn bò nghĩ rằng sẽ thật vui nếu cưỡi ngựa chạy qua vườn rau của cô, nổ súng lục vào không khí đe dọa súc vật cô nuôi, rồi cười lớn và hò hét với nhau. Nếu họ chờ đợi cô úp dưới gầm giường thì họ nhanh chóng nhận ra mình đã nhầm, cũng như những thanh niên nông thôn trước đây đã gặp nguy hiểm vì dám đánh giá thấp cô. Vườn rau đó là kế sinh nhai của cô, cô bảo vệ nó bằng tiếng nổ đùng đùng của khẩu súng săn hai nòng. Cô chưa từng nghi ngờ phần lớn những anh chàng chăn bò đến từ trang trại Bellamy, nhưng ngày càng nhiều các trang trại nhỏ đang mọc lên, đưa những người lạ tới – những người đã được dạy hãy để người phụ nữ Swann yên.

Trong suốt thời kỳ mùa màng sinh trưởng, cô học cách ngủ với một mắt mở và khẩu súng săn trong tay, để ngăn chặn đám chăn bò, những kẻ không thấy sai trái gì khi quấy rầy một chủ đất. Cô vẫn sống tốt ngoại trừ chuyện đó, cô cảm thấy có thể đối phó với những kẻ quấy rối. Nếu họ bắt đầu gây phiền toái hơn, nếu cô thấy bị đe dọa, cô sẽ hành động hơn là chỉ vấy bụi họ bằng đạn chì.

Đã sáu năm trôi qua kể từ khi cha cô qua đời. Dee nhìn quanh căn nhà gỗ nhỏ và hài lòng với những gì mắt thấy, với cuộc sống của cô. Cô có mọi thứ mình cần và vài đồ xa xỉ nho nhỏ bên cạnh đấy; cô có một ổ trứng đang lớn dần dần trong ngân hàng, tài khoản tín dụng ở cửa hàng ông Winches, và một thung lũng nhỏ nhưng màu mỡ nơi nuôi lớn cây cô trồng hàng năm. Hai con bò cái trong chuồng cho sữa, một con bò đực để chắc chắn rằng cô luôn có vật nuôi một tuổi cung cấp thịt. Cuối cùng con bò đực và cặp bò sữa lại được thay thế bằng những con vật một tuổi này, cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Cô có một con ngựa, con vật sung sức giúp cô kéo cày và xe hàng, thỉnh thoảng còn chấp nhận cho cô ngồi trên lưng. Một đàn gà đẻ trứng và giúp cô đổi món thịt bò. Tất cả là của cô, và cô tự mình gây dựng nó.

Khi một phụ nữ kết hôn, bất cứ thứ gì cô ấy sở hữu tự động trở thành tài sản của chồng, một điều thuận lợi theo ý muốn của anh ta hơn là của cô ấy, ngay khi người phụ nữ làm việc đó. Dee chẳng tìm thấy lý do gì để từ bỏ quyền kiểm soát bản thân và mảnh đất. Nếu thế nghĩa là cô sẽ trở thành một gái già, tốt thôi, đó là điều tồi tệ trong cuộc sống. Cô thực sự tự lập, như vài phụ nữ khác, lao động trên đất đai của mình và tự nuôi sống bản thân. Người dân ở Prosper có lẽ nghĩ cô có một chút kỳ quặc, thì cô cũng được tôn trọng vì là một người chăm chỉ và một người buôn bán trung thực. Cô hài lòng với điều đó.

Chương 2

Cây cối trên Double C cuối cùng cũng cho thấy sự phát triển, dấu hiệu chắc chắn của mùa xuân. Bất chấp cái lạnh len lỏi trong không khí, được gây ra bởi những đợt gió quét xuống từ dãy núi, nơi vẫn còn ngập trong cái mũ mùa đông trắng xóa, Lucas Cochran ngửi thấy mùi thơm mơ hồ của sự sống mới, tươi mát và xanh non. Đã mười năm anh rời bỏ vùng đất anh yêu, giờ đây anh trở về, cảm giác không có đủ nó, như thể một phần đã mất của anh lúc này được khôi phục.

Anh được sinh ra trên mảnh đất này, trong căn hầm trát bùn (mud dugout) chỉ năm tháng ngắn ngủi sau khi cha anh đưa gia đình nhỏ của mình rời khỏi Tennessee tới lập nghiệp ở thung lũng rộng mênh mông, sau trở thành trung tâm của Double C. Đôi khi anh tự hỏi lòng can đảm nào đã đưa mẹ mình rời khỏi ngôi nhà thoải mái đến với nơi đây ở trong túp lều tồi tàn nhô trên mặt đất với đứa con chưa đầy một tuổi và một đứa khác sinh ra dọc đường đi, mà hơn hết thời điểm đó, họ là những người da trắng duy nhất trên hàng trăm dặm vuông. Tuy vậy, những ngày đầu tiên ấy lại an toàn nhất, vì người Da đỏ chưa bị báo động bởi người lạ chuyển đến lãnh thổ của mình.

Nhìn lại, anh nghĩ có lẽ cơn sốt tìm vàng năm 49 ở California đã khơi mào cho thái độ thù địch thực sự giữa người Da đỏ với người da trắng. Hàng nghìn người đổ về miền tây, rồi sau khi cơn sốt tìm vàng kết thúc vài người trở về nhà. Số lượng người da trắng lang thang ở mạn tây sông Missisippi tăng lên, tình trạng căng thẳng giữa hai tộc người tự nhiên theo đó mà lớn dần. Rồi Lãnh thổ Colorado tự phát cơn sốt tìm vàng năm 58, đợt bùng nổ dân số da trắng quy mô lớn lần hai đã đẩy tình huống trở thành cuộc chiến mở rộng.

Thời điểm đó Double C đã mở rộng tới kích thước hiện tại, thuê gần một trăm nhân công, và căn hầm trát bùn từ lâu nhường chỗ cho căn nhà gỗ thô kệch. Ellery Cochran đang trong quá trình xây dựng một ngôi nhà lớn, mơ ước cho vợ và gia đình. Lucas mười bốn tuổi năm đó, cao sáu feet và có sức khỏe của một người cả đời làm việc nặng nhọc. Anh trai anh Matthew gần mười sáu, với tất cả tính hung hăng, hoang dã của bất kỳ thanh niên nào ngấp nghé tuổi trưởng thành. Hai cậu bé không thể tách rời nhau, sự vui vẻ của Matt cân bằng với bản tính kín đáo của Lucas, và sự bình tĩnh, điềm đạm của Lucas kiềm chế tính liều lĩnh không mong muốn của Matt.

Thành viên nhỏ nhất nhà Cochran, Jonah, ít hơn Lucas sáu tuổi, luôn luôn bị đẩy ra ngoài mối quan hệ khăng khít giữa hai người anh, không phải sự ác ý nào của họ, mà thật đơn giản, sự cách biệt tuổi tác không thể vượt qua. Độ tuổi gần nhau nghĩa là Matt và Lucas trải qua tuổi thơ cùng nhau, là bạn cùng chơi, và cùng chung chăn đắp. Đó là những thứ mà Jonah không bao giờ được cùng chia sẻ, phần lớn cậu bị bỏ mặc tự xoay sở lấy. Cậu bé sống khép kín, thu mình, luôn đứng bên lề quan sát hai anh mà hiếm khi được tham gia vào những hoạt động ầm ĩ của họ. Thật kì lạ, Lucas thường nghĩa, cũng như với Matt, khuôn mặt mảnh dẻ, nghiêm nghị của Jonah lưu lại rõ ràng trong trí nhớ anh.

Người Da đỏ tấn công ngôi nhà trệt ở trang trại vào một ngày hầu hết đàn ông ở trên cánh đồng, điều họ hiển nhiên biết. Matt và Lucas chỉ tình cờ ở đó, vì con ngựa của Matt bị bay móng, một con quay về tức là con kia cũng thế. Alice, mẹ họ, khăng khăng hai đứa phải ăn bữa trưa trước khi cưỡi ngựa đi. Họ đang ngồi ở bàn ăn cùng mẹ và Jonah thì nghe thấy tiếng la hét đầu tiên.

Người Da đỏ không có bất kỳ khẩu súng cầm tay nào, nhưng họ vượt xa về số lượng so với những người tự vệ với năm chọi một, và mất thời gian để nạp đạn cho loại súng nạp đạn đằng nòng nhà Cochran sở hữu. Tốc độ tấn công, một kỹ năng đặc biệt của người Da đỏ, thì chóng mặt. Tất cả Lucas nhớ được là sự mập mờ của âm thanh và chuyển động, những tiếng nổ của thuốc súng trong tai, nỗi hoảng loạn khi anh cố gắng nạp đạn trong khi giữ một mắt hướng về những người Da đỏ. Anh, Matt và Alice mỗi người đóng một vị trí ở cửa sổ, và anh nhớ tiếng hét thất thanh của Alice khi bà nhìn thấy đứa con tám tuổi Jonah đang đứng ở cửa sổ không được bảo vệ, dũng cảm ngắm nòng súng lục, khẩu súng quá nặng nên cậu phải dùng đến hai bàn tay giữ nó. Lucas, gần nhất, đã túm cậu em nhỏ, đẩy cậu bé vào sau chiếc bàn lật nghiêng với mệnh lệnh ở yên đấy. Rồi anh quay lại ngay khi cửa trước bị đạp mở, Matt đối mặt với một chiến binh Da đỏ, hai người đụng nhau ngực chạm ngực, cơ bắp gồng lên, bàn tay khóa chặt vào nhau. Người Da đỏ một tay cầm gậy, con dao sáng loáng trong tay kia. Lucas nâng khẩu súng lục Jonah đánh rơi, quỳ trên một đầu gối quay đi quay lại, cố gắng cho một mục tiêu rõ ràng, khi Matt ngã xuống bên dưới trọng lượng của người chiến binh với lưỡi dao dài ngập trong lồng ngực, Lucas đã nổ súng, anh bắn trúng mục tiêu, nhưng quá muộn cho Matt.

Cuộc tấn công kết thúc cũng nhanh như nó bắt đầu, có lẽ vì người Da đỏ biết rằng những người đàn ông trên đồng cỏ, bị cảnh báo bởi tiếng súng, sẽ cưỡi ngựa hộc tốc về hướng ngôi nhà. Toàn bộ cuộc chiến kéo dài chưa đầy năm phút.

Mất Matt khiến Lucas như con thú bị thương, không gì an ủi. Cha mẹ anh đã động viên nhau vượt qua nỗi mất mát đứa con đầu lòng; Jonah, đã quen bị bỏ mặc một mình, thậm chí rút sâu hơn nữa vào trong vỏ bọc. Lucas là người bị quăng đi xa, lang thang, vì anh luôn có Matt ở cùng, và giờ toàn bộ thế giới của anh bị thay đổi. Anh đã trưởng thành trong năm đó, anh chứng kiến cái chết, anh đã giết người, và không có Matt làm đệm cho những trải nghiệm, tính cách khắc nghiệt đó còn mạnh mẽ hơn.

Cuộc Nội chiến bắt đầu năm 1861, quân đội đã rút khỏi Lãnh thổ Colorado để chiến đấu, hậu quả việc những người dân rời đi đặt vùng đất của chính họ phải đối mặt với những cuộc tấn công ngày càng tăng của người Da đỏ. Chỉ vài thị trấn định cư được an toàn; Prosper lúc đó đã đủ lớn để tự vệ, còn đoàn xe ngựa tuyến và những trang trại vành ngoài phải tự cầm cự hết sức có thể. Double C là một trang trại được vũ trang, nhưng cũng phải gắng gượng để tồn tại. Alice Cochran không qua được, không phải vì người Da đỏ; một đợt lạnh chuyển thành bệnh viêm phổi trong mùa đông năm 63, chưa đầy một tuần đầu tiên của đợt dịch bà được đặt nằm yên nghỉ trong ngôi mộ. Trụ cột thứ hai trong cuộc sống của Lucas đã ra đi.

Cuộc chiến tranh với người Da đỏ còn tồi tệ hơn vào năm 1864. Tháng Mười một năm đó Đại tá John Chivington dẫn đoàn quân tình nguyện thứ ba của Colorado chống lại một nhóm người Da đỏ ở lạch Cát (Sand Creek) thảm sát hàng trăm phụ nữ và trẻ em, gây nên một vụ bạo loạn trải rộng từ Canada tới Mexico, các nhóm thổ dân Da đỏ Plains đầy phẫn nộ liên kết lại trả thù. Đoàn quân tình nguyện bắt đầu trở về sau khi Nội chiến kết thúc năm 65, nhưng Lãnh thổ còn chìm trong cuộc chiến tranh bế tắc của chính nó.

Mặc tất cả những nguy hiểm, dân khai hoang vẫn đổ về thị trấn, thậm chí thuê một giáo viên tiểu học, dấu hiệu chắc chắn của nền văn minh. Một cộng đồng phải có trường học làm phương tiện thu hút người định cư mới. Những công nhân đã xây ngôi trường đầu tiên năm 60, người dân Prosper tự hào bởi thực tế rằng chưa đầy năm năm họ có một ngôi trường nữa. Lucas và Matt được mẹ dạy ở nhà, còn việc học hành của Jonah bị gián đoạn bởi cái chết của bà. Lần đầu tiên trong đời Jonah bắt đầu tham dự một trường học ở tuổi mười lăm, hàng ngày cưỡi ngựa vào Prosper.

Jonah không bao giờ nói nhiều; cậu chỉ quan sát. Khi Lucas trưởng thành hơn anh thấy hối hận vì sự thiếu gần gũi giữa mình và cậu em còn lại, nhưng Jonah dường như không muốn một mối quan hệ thân thuộc. Cậu sống khép kín, giữ những ước mơ và ý nghĩ cho riêng mình. Thỉnh thoảng Lucas tự hỏi điều gì đang diễn ra đằng sau đôi mắt xanh ảm đạm của cậu, màu mắt giống như màu mắt anh. Anh không bao giờ khám phá ra được.

Con ngựa của Jonah mang cậu từ trường về nhà vào một buổi chiều. Cơ thể gục sát vào yên cương, một mũi tên xuyên hoàn toàn qua ngực cậu. Lucas là người đầu tiên chạy tới, biểu hiện ngượng ngùng rõ rệt sượt qua khuôn mắt trắng bệch của Jonah khi cậu bé ngã khỏi yên vào vòng tay anh trai. Cậu ngước lên nhìn Lucas, và lần đầu tiên đôi mắt xanh không còn ảm đảm, mà sáng ngời một tình yêu mãnh liệt, một niềm vui. “Em ước … “ cậu bé nói, nhưng cậu ước gì thì không bao giờ được biết vì cậu chết ngay hơi thở tiếp theo.

Lucas quỳ trên mặt đất, đung đưa em trai trong vòng tay. Cậu bé ước gì hả, chàng trai trẻ không có đủ thời gian để nói? Cậu ước điều gì đó thật giản dị, một điều ước rằng sẽ ngừng đau đớn chăng? Hay cậu ước nụ hôn của một thiếu nữ, tương lai của chính mình, hay những thú vui mà cậu chưa từng được nếm thử? Lucas không biết; anh chỉ biết rằng giây phút cuối cùng trước cái chết đôi mắt của Jonah chứa đựng sự sống hơn chưa từng trước đây.

Double C thấm đẫm máu nhà Cochran cũng như máu người Da đỏ. Người nhà Cochran nằm yên nghỉ trong đất của nó. Và giờ đây Lucas là người duy nhất nhà Cochran còn lại.

Những ước mơ của anh tập trung quanh Double C, như chúng luôn luôn ở đó. Đó là điều đã dẫn đến sự rạn nứt giữa anh và cha. Nếu như Jonah không chết, Lucas sẽ không cảm thấy quá đau buốt, quá dữ dội, nhưng đó là câu ‘nếu như’ to đùng, nên anh không bao giờ để bản thân băn khoăn về nó. Một thực tế đơn giản là trang trại chỉ có thể có một ông chủ, hai thành viên còn lại nhà Cochran nhiều lần đối đầu nhau. Ellery bằng lòng với những gì mình có, trong khi Lucas muốn mở rộng hơn.

Sau tất cả, Double C thuộc về Ellery, nên Lucas là người phải ra đi. Cha và con đã dàn hòa, nhưng họ đều biết hai con ngựa giống không thể thả chung trên một đồng cỏ. Họ lấy làm tiếc về sự rạn nứt, với cả hai người, tốt hơn là Lucas hướng cuộc sống của chính mình rời xa khỏi Double C. Họ đã viết thư, thậm chí viếng thăm Denver vài lần, nhưng Lucas không hề trở lại trang trại cho tới ngày Ellery qua đời.

Anh không sống mười năm ấy trong sự giàu sang. Anh đã làm nhiều nghề khác nhau trong quãng thời gian đó: một người chăn bò, một tay cờ bạc, thậm chí một luật sư. Anh biết rõ trang trại hoạt động thế nào, anh xử lý được một khẩu súng, nhưng chỉ điều đó thôi không giữ anh sống sót. Một cái đầu lạnh, đôi mắt sắc bén, và quyết tâm sắt đá mới đảm nhiệm tốt. Lucas Cochran không phải người hay can thiệp vào chuyện của kẻ khác; anh không để bất kỳ thứ gì cản đường khi anh muốn thứ gì đó. Nếu giá cả cao – được, anh sẵn sàng trả giá nếu anh muốn thứ đó đủ tồi tệ. Không có nhiều thứ cản được một người đàn ông sẵn sàng trả giá, bằng máu hay bằng tiền, để có được thứ anh ta muốn, thứ anh ta biết.

Nhưng với cái chết của Ellery, Double C thuộc về anh. Nó đã sinh lời, nhưng anh muốn nó tăng lên nhiều hơn. Colorado đang trên bờ vực trở thành một bang của Mỹ, mở ra một mỏ vàng những cơ hội mà một người đủ thông minh và đủ cứng rắn nắm lấy chúng. Anh không dùng cả mười năm làm các công việc nặng nhọc; trong hai lần tới Denver, anh làm việc với thống đốc bang anh chắc chắn về tương lai của tiểu bang, học cách quyền lực làm việc thế nào, ngay lập tức nhìn ra những ứng dụng to lớn của nó. Anh là một phần của hội nghị đã họp ở Denver tháng Mười hai năm ngoái dự thảo ra bản hiến pháp, nó đến kỳ bỏ phiếu vào tháng Bảy này.

Giá trị của cương vị tiểu bang đối với Double C gần như không thể kể hết. Là tiểu bang sẽ thu hút những người định cư đến; những người định cư sẽ kéo theo đường sắt. Đường sắt sẽ giúp anh vô cùng dễ dàng mang thịt bò của mình ra thị trường, lợi nhuận thu về sẽ tăng vọt. Anh muốn Double C là trang trại lớn nhất và tốt nhất. Nó là tất cả anh bỏ lại lúc này; đất đai chôn giữ gia đình anh lúc chết, duy trì cuộc sống của họ. Khi Double C trở nên giàu có hơn, anh sẽ làm việc thông qua những mối liên hệ anh đã thiết lập ở Denver. Hai nơi sẽ hỗ trợ lẫn nhau: Double C kiếm được nhiều tiền hơn, anh sẽ có ảnh hưởng hơn ở Denver; ảnh hưởng nhiều hơn anh có được ở Denver thì những quyết định của anh càng giá trị hơn, điều đó tác động lại Double C, do đó khiến nó giàu có hơn.

Anh không có tham vọng chính trị, nhưng anh cần phải làm trang trại chắc chắn tiếp tục thịnh vượng. Anh sẵn sàng trả giá. Mười năm hoàn toàn một mình đã dạy anh vài bài học cứng rắn, kết thúc quá trình sơ cứng đã bắt đầu từ thời niên thiếu. Những bài học này giờ đây sẽ có ích khi anh có một đế chế để xây dựng.

Một đế chế cần người kế tục.

Anh không thực sự vội vã ràng buộc bản thân, nhưng anh không lờ đi được lâu trước khi Olivia Millican, con gái ông chủ ngân hàng Wilson Millican, lọt vào mắt anh. Cô ấy xinh đẹp, điềm tĩnh và tao nhã, giỏi giao tiếp xã hội và luôn luôn lịch sự. Cô sẽ là một người vợ hoàn hảo. Người phụ nữ như cô phải được tán tỉnh, và Lucas sẵn sàng làm việc đó. Anh thích cô; anh hình dung họ sẽ sống bên nhau tốt hơn hầu hết mọi người. Trong một năm hoặc hơn cô sẽ trở thành người vợ đảm của anh.

Nhưng năm nay anh bận rộn biến những kế hoạch của mình thành hành động.

Có rất nhiều việc anh muốn làm. Một trong số đó là cải thiện đàn gia súc, mang về vài con bò đực mới, cố gắng lai giống mới để sản sinh ra lứa bò con khỏe mạnh hơn mà không giảm đi chất lượng thịt. Anh cũng muốn cố gắng chăn thả trên những cánh đồng cỏ khác, hơn là để cho đàn gia súc thả trên bất cứ nơi nào chúng từng lớn lên.

Và anh muốn mở rộng. Không quá lớn ngay lập tức; anh không muốn bắt đầu bằng cách gồng gắng vượt quá sức mình. Sau khi sản sinh ra một đàn tốt hơn anh muốn phát triển nó lớn hơn so với là tốt, thế nghĩa là cần nhiều đất hơn để chăn thả, nhiều nước hơn. Anh hiểu sâu sắc giá trị của một nguồn nước dồi dào; nó có nghĩa là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết của một đàn gia súc. Nhiều chủ trang trại phá sản khi nguồn nước cạn khô.

Xây dựng dần trang trại sẽ cho anh cơ sở vững chắc anh cần để hoàn thành phần còn lại những tham vọng của mình. Nó là bước đầu tiên, bước quan trọng nhất.

Hiện tại anh có một nguồn nước tốt, một con lạch chảy lờ đờ uốn quanh trang trại. Anh nhớ nó chưa từng cạn kiệt, nhưng có vài mùa hè nó chảy chậm lại bé hơn một dòng nhỏ giọt. Trời luôn mưa trước khi tình huống trở nên nghiêm trọng, nhưng ngày nào đó mưa sẽ không đến kịp lúc. Dù thế nào lượng mưa không lớn ở Colorado; phần lớn nước đến từ những đỉnh núi phủ tuyết. Một năm tốt lành phụ thuộc vào lượng tuyết trong mùa đông hơn là lượng mưa trong mùa hè, mà mùa đông vừa qua tuyết không rơi nhiều lắm. Một chủ trại khôn ngoan luôn có nhiều hơn một nguồn nước, chỉ để đề phòng. Vài con suối tiếp tục chảy trong khi những con khác cạn khô.

Một trong những vấn đề anh đã tranh luận với Ellery là sự cần thiết có một nguồn nước tốt khác, cụ thể là Angel Creek. Angel Creek và con lạch chảy trên Double C xuất phát từ cùng một nguồn, một dòng suối lớn đã chia làm hai nhánh đổ xuống hai sườn núi đối diện. Tại điểm phân chia đáy của Angel Creek nằm thấp hơn của con lạch kia. Vì vậy lượng nước từ ngọn núi trong mùa khô sẽ chảy vào Angel Creek, bỏ rơi con lạch khô kiệt kia cho đến khi mực nước trong con suối dâng lên đủ để tràn vào con lạch cao hơn.

Lucas muốn đòi thung lũng hẹp Angel Creek chỉ vì dòng nước của nó, nhưng Ellery đã từ chối, nói rằng Double C có đủ nước cho mình, và dù sao, Angel Creek ở bên kia quả núi không phải là cách hay để đàn gia súc chăn thả trên đó. Chúng phải di chuyển quanh núi, điều đó gặp quá nhiều rắc rối. Mặt khác, thung lũng quá nhỏ để cung cấp cho một đàn gia súc lớn. Lucas không đồng ý với những luận điểm của cha.

Angel Creek. Lucas nheo mắt, nhớ về thung lũng tươi tốt ra sao. Dù thế nào nó có lẽ sẽ trở thành đất nhà Cochran.

Anh tìm người đốc công. “Toby, không có người sinh sống trên Angel Creek vài năm trở lại đây à?”

William Tobias, đốc công của trang trại từ rất lâu Lucas có thể nhớ, cằn nhằn câu trả lời.

“Có. Một nester tên là Swann.”

Vành môi cong nhẹ chỉ ra rằng anh không thích, ngay cả nhắc đến từ ‘nester’. (nester:người di cư trồng trọt trên đất do chính phủ cấp để canh tác.)

Lucas cằn nhằn lại, vẻ cau có dịu đi trên khuôn mặt. Giống như mọi người chăn nuôi gia súc, anh không quan tâm tới những nester hay những hàng rào họ dựng lên ở nơi từng là cánh đồng rộng rãi. Có lẽ nester trên Angel Creek nên cân nhắc việc bán lại. Tuy vậy, từ những gì anh quan sát về nester, họ cứng đầu như những con la.

Chuyện này sẽ ý nghĩa hơn. Ít nhất, đáng làm một chuyến cưỡi ngựa qua Angel Creek, vì anh sẽ không bao giờ biết trừ khi anh lên tiếng hỏi.

Một người cưỡi ngựa có thể lựa đường vượt qua bất kỳ hẻm núi hẹp nào, mặc dù cố lùa một đàn gia súc qua đó lại là ngu ngốc. Lucas nheo mắt nhìn mặt trời, tính toán rằng mình còn khá nhiều thời gian cưỡi ngựa đến đó và quay về trước khi đêm xuống, nên chẳng lý do gì để mà chờ đợi.

Anh không lạc quan về việc nói chuyện mua bán với người nester, nên nó đặt anh vào tâm trạng cáu kỉnh. Nếu Ellery lắng nghe, Angel Creek đã là của anh rồi. Hoặc anh có thể tuyên bố nó thuộc về mình trước khi những người định cư bắt đầu chuyển đến nếu anh không quá trẻ và nóng vội lập kế hoạch trước. Nhìn lại và nhận ra rằng điều anh đã làm chỉ là một sự lãng phí thời gian.

Mảnh vườn nhỏ khiến anh ngạc nhiên khi anh cưỡi ngựa xuống con dốc rộng hướng về phía ngôi nhà nông trại. Chỉ có hai con bò sữa và một con bò đực, nhưng chúng đẫy đà và khỏe mạnh. Con ngựa duy nhất trong bãi quây trông béo tốt và được chăm sóc cẩn thận, cho dù nó không phải một vật mẫu hoàn hảo. Đàn gà thong thả mổ mồi trên mặt đất vừa mới thu hút sự chú ý của anh khi anh xuống ngựa, buộc dây cương vào cái cọc, nhìn quanh thích thú. Căn nhà gỗ nhỏ, mặc dù xây có hơi thô, ngăn nắp và vững chãi, giống như khu chuồng và hàng rào. Ở phía sau là mảnh vườn rộng trồng rau, đất mới được cày xới chuẩn bị cho vụ gieo trồng mùa xuân, tuy vẫn còn hơi sớm. Anh không thấy bất cứ thứ gì bừa bộn hoặc không được chăm sóc, hy vọng mong manh rằng nester sẽ bán đất biến mất. Nếu nơi này xuống cấp anh sẽ có một cơ hội, nhưng mảnh đất đang phát đạt. Chẳng cần thiết để con người dọn đi nơi nào khác.

Cánh cửa căn nhà gỗ mở, một phụ nữ trẻ mảnh dẻ bước ra hiên, khẩu súng săn trong tay. Khuôn mặt cô bình tĩnh nhưng báo động, Lucas nhìn thấy ngón tay cô trên cò súng.

“Nói rõ lý do đến, thưa ông.”

Một khẩu súng săn buộc anh cảnh giác bất kể lúc nào, nhưng anh bực tức gấp đôi khi đối mặt với một khẩu nằm trong tay một phụ nữ. Nếu cô ấy kích động, cô có thể vô tình giết chết anh hoặc con ngựa, hoặc cả hai. Anh nén xuống cơn giận dữ đang gia tăng, hạ thấp giọng, cất tiếng mềm mỏng.

“Tôi không có ý gây nguy hại cho cô đâu, ma’am. Cô có thể hạ súng xuống.”

Khẩu súng không dao động. Hai nòng súng trông thật bự.

“Tôi sẽ tự đưa ra nhận định của chính mình về chuyện đó,” cô bình tĩnh trả lời. “Quá nhiều người chăn bò nghĩ thật hài hước khi giẫm lên vườn của tôi.”

“Cô vẫn chưa có một khu vườn,” anh chỉ ra.

“Nhưng tôi đang thả vật nuôi, nên tôi sẽ giữ khẩu súng này ngay tại nơi cần thiết cho tới khi anh trả lời câu hỏi của tôi.”

Anh có thể nhìn thấy màu lục trong đôi mắt cô ngay cả trong bóng tối của mái hiên nơi cô đứng. Không có vẻ sợ hãi hay dao động trong cái nhìn chằm chằm của cô, cũng như không một chút thù địch, nghĩ về nó, chỉ là một sự quả quyết chắc chắn. Một chút ngưỡng mộ pha lẫn tức giận trong anh. Nester quả là người may mắn có cô vợ tháo vát như này, anh nghĩ. Lucas chợt chắc chắn rằng cô sẽ bắn vào thứ gì cô đang ngắm. Anh cẩn thận không tạo ra cử động nào đường đột khi anh đưa tay lên bỏ mũ.

“Tôi là Lucas Cochran từ Double C. Tôi qua làm quen với chồng cô, thưa cô Swann, và nói một chút công việc với ông ấy.”

Cô trao anh cái nhìn bình thản, phẳng lặng. “George Swann là cha tôi, không phải chồng tôi. Ông đã mất cách đây sáu năm.”

Anh bắt đầu nổi giận vì bị ngăn không cho tiến lại gần.

“Vậy tôi có thể nói chuyện với chồng cô. Hay anh trai cô. Bất cứ ai sở hữu nơi này.”

“Tôi không có chồng hay anh trai. Tôi là Dee Swann. Đây là đất của tôi.”

Sự chú ý của anh trở nên sắc nhạy. Anh đưa mắt nhìn quanh khu đất nhỏ sạch sẽ, gọn gàng lần nữa, tự hỏi ai giúp cô làm việc. Có lẽ còn nhiều phụ nữ khác ở đây, mặc dù không được nghe nói tới; phụ nữ đơn giản không làm việc trên ruộng đồng một mình. Nếu người đàn ông của họ chết, họ sẽ chuyển tới sống với họ hàng thân thích ở đâu đó. Anh lắng nghe nhưng không thấy tiếng động hay chuyển động nào bên trong căn nhà gỗ.

“Cô sống ở đây một mình ư?”

Cô mỉm cười, vẻ mặt bình thản như ánh mắt, thách thức anh. “Không. Tôi có khẩu súng săn này.”

“Cô có thể hạ nó xuống,” anh nói gay gắt, sự tức giận của anh giờ đây rõ rệt. “Tôi chỉ đến đây làm quen, không gây hại tới cô.”

Cô xem xét anh cẩn thận, anh có cảm giác rằng không phải những lời anh nói trấn an cô, mà là đánh giá của riêng cô về anh đã thúc giục cô hạ nòng súng xuống sàn và gật đầu.

“Là giờ ăn tối,” cô giải thích. “Tôi ăn sớm. Anh được chào đón tham gia cùng tôi nếu muốn.”

Anh không đói, nhưng anh nắm lấy cơ hội theo cô vào trong nhà. Chỉ có hai phòng và một gác xép, nhưng nó ngăn nắp từ trong ra ngoài. Bếp ở bên trái; nơi anh đoán là phòng ngủ của cô ở bên phải. Một cái ghế thoải mái kéo qua gần lò sưởi, một đèn dầu trên cái bàn nhỏ bên cạnh, và anh ngạc nhiên thấy một quyển sách để mở nằm trên bàn. Anh nhìn quanh, chú ý vài giá sách tự làm thô sơ xếp những quyển sách. Ra là, cô không mù chữ.

Cô bước thẳng tới bếp lò đun củi, dùng muỗng múc súp đang bốc khói vào hai tô lớn. Lucas bỏ mũ và ngồi vào chiếc bàn chắc chắn ngay khi cô đặt bát trước mặt anh. Một đĩa bánh quy đặt sẵn trên bàn và một bình cà phê. Món súp thật nhiều rau và những miếng thịt bò mềm. Lucas thấy mình hăng hái như thể cả ngày chưa có gì vào bụng.

Dee Swann ngồi đối diện anh, từ tốn ăn như thể cô có một mình. Lucas quan sát, nghiên cứu khuôn mặt cô. Cô hấp dẫn anh. Cô không tán tỉnh anh theo cách anh thường được phụ nữ làm, thậm chí còn cho rằng anh là người đàn ông đơn giản nằm ngoài khả năng được nhận biết sự hiện diện. Cô thẳng thắn trong lời nói và hành động, nhưng anh nghĩ vẻ điềm tĩnh chỉ là vỏ bọc cho nhiệt độ bên dưới. Đôi mắt cô, dài và xanh lục, chất chứa ngọn lửa bên trong.

Thoạt nhìn cô trông mộc mạc, nhưng xem xét kỹ hơn anh nhận ra đó là ấn tượng được tạo bởi quần áo tiện dụng cô mặc và kiểu tóc đơn giản; mái tóc đen của cô được kéo ra sau, giữ chặt trong cái nút ở gáy. Cô có sức dẫn dụ kỳ lạ, với đôi gò má cao và rộng, cái miệng mềm mại, nhưng đó không phải kiểu vẻ đẹp ngang nhiên quyến rũ. Sức nóng kích thích ham muốn bắt đầu hình thành ở vùng thắt lưng và bộ phận sinh dục khi anh quan sát cô ăn, duyên dáng nhúng thìa múc súp mà không hề có dấu hiệu cho thấy cô nhớ tới sự có mặt của anh.

“Cô không có người thân nào khác sao?” anh hỏi đột ngột, quyết tâm buộc cô chú ý đến mình.

Cô nhún vai, đặt thìa xuống. “Tôi có anh em họ, nhưng không ai gần gũi cả.”

“Họ sẽ thu nhận cô chứ?”

Đôi mắt xanh lục nghiên cứu anh một hồi lâu trước khi cô hạ cố trả lời. “Tôi cho rằng họ sẽ đồng ý nếu tôi hỏi. Tôi thích ở đây hơn.”

“Tại sao? Cô hẳn đơn độc cũng như rất nguy hiểm.”

“Tôi có khẩu súng săn,” cô nhắc nhở anh. “Và không, tôi không đơn độc. Tôi thích ở ngoài này.”

“Tôi cho rằng cô có rất nhiều bạn bè là nam giới.”

Làm sao lại không cơ chứ? Một phụ nữ trẻ, hấp dẫn, lại ở một mình, sẽ thu hút tất cả các kiểu chú ý.

Cô cười to. Không phải tiếng cười khúc khích nhu mì, mà là âm thanh lấp đầy cổ họng của một phụ nữ biết cách thưởng thức bản thân.

“Không đâu vì họ hiểu được rằng tôi biết cách bắn vào thứ tôi ngắm. Sau khi tôi rải một ít, những người khác quyết định để tôi yên.”

“Tại sao cô làm thế? Cho đến lúc này cô phải kết hôn rồi chứ.”

Tiếng cười phá lên của cô làm hơi nóng tăng thêm. Bất kể lý do của cô là gì, anh vui mừng cô chưa lập gia đình, bởi vì anh luôn luôn lưu ý tránh xa các bà vợ ngay cả khi người vợ trong câu hỏi đang sẵn sàng.

“Ồ, tôi nhận được vài lời cầu hôn, ông Cochran. Ba, tôi nhớ thế. Tôi không kết hôn vì tôi không muốn. Tôi không lên kế hoạch lấy chồng.”

Trong kinh nghiệm của anh, tất cả phụ nữ đều muốn lập gia đình. Anh nhấp một ngụm cà phê, nhìn cô qua vành cốc.

“Nếu cô kết hôn, cô sẽ có người làm công việc quanh đây.”

“Tôi có thể xử trí công việc rất tốt. Còn nếu tôi kết hôn, đất đai không còn thuộc về tôi nữa, nó sẽ là của anh ta. Tôi thích là người phụ nữ của chính mình.”

Họ ngồi một mình trong căn nhà gỗ ấm cúng của cô, ăn thức ăn cô nấu. Cuộc trò chuyện dù không cố gắng đã vượt xa chủ đề cá nhân mà nó nên có trong buổi gặp gỡ lần đầu. Một ánh hào quang của sự thân mật bao bọc họ, khiến anh nghĩ tới việc vươn ra kéo cô ngồi lên đầu gối mình, cái cách anh sẽ làm nếu cô là người phụ nữ của anh. Chỉ là hình ảnh tưởng tượng thôi, vì ánh nhìn màu lục bình tĩnh của cô không mời gọi gì ngoài trò chuyện. Nó kích thích anh vì anh thường được phụ nữ chú ý nhiều hơn thế. Ngay cả Olivia, với cách cư xử hoàn hảo và điềm tĩnh, cũng phản ứng với anh đúng như anh đoán trước.

Có thể đó là điều cuối cùng Dee Swann định làm, nhưng sự thờ ơ của cô kích động phản ứng ngược lại trong anh. Lucas luôn thích thú một thách thức, và cô chắc chắn đúng là thế; bất kỳ phụ nữ nào dùng súng săn làm nản lòng những người cầu hôn nhất định cảnh báo anh. Có lẽ cô không cần một người đàn ông làm thay cô công việc đồng áng, nhưng một phụ nữ chắc chắn cần một người đàn ông để chăm sóc các nhu cầu khác của mình. Thật là tốt cho anh vì cô không muốn kết hôn, và cô không phải kiểu phụ nữ anh sẽ chọn làm vợ. Mặc dù vậy, anh ngẫm nghĩ, Dee sẽ là một bạn đồng hành thú vị trên giường.

Lucas đã vượt qua nhiều tình huống khó khăn nhờ cái đầu của mình, và anh quá thông minh không để lộ bất kỳ ý nghĩ nào. Anh biết rằng chỉ cần ám chỉ điều gì liên quan đến tình dục giữa họ ngay lúc này, cô sẽ chĩa súng vào anh nhanh hơn anh chớp mắt. Để cô dần làm quen với anh trong lần đầu, chấp nhận anh là bạn, rồi họ sẽ trở thành bạn bè thực sự thân thiết. Nên anh giữ khuôn mặt trống rỗng khi quay cuộc trò chuyện trở lại lý do ban đầu anh tới đây.

“Cô đã xoay sở tốt bởi vì cho đến giờ tất cả cô phải đối phó là những gã chăn bò say xỉn chẳng làm gì hơn là la hét kích động. Nhưng nếu một kẻ đến gần cô mà không gây ồn hay tiếng súng báo động cô, hắn sẽ đến gần trước khi cô kịp vớ lấy súng. Hoặc một nhóm người có thể quyết định xông vào ngay cả cô biết; không có cách nào cô bảo vệ được cả cửa ra vào và mỗi cửa sổ đâu. Thật nguy hiểm cho cô ở ngoài này,” anh thuyết phục. “Với số tiền thu được từ mảnh đất cô có thể sống trong thị trấn, làm bất kỳ công việc nào cô muốn mà vẫn an toàn. Hãy nghĩ về nó. Tôi sẵn sàng trả cô hơn một mức giá công bằng.”

“Tôi không phải nghĩ về chuyện đó,” cô nghĩ. “Tôi không muốn bán. Đây là nhà tôi; tôi thích sống ở đây. Tôi chăm nom khu vườn, bán rau trong thị trấn và sống yên ổn. Nếu muốn bán, tôi đã bán cho ông Bellamy cách đây lâu rồi.”

Anh cau mày. “Bellamy đề nghị cô bán đất?”

“Vài lần.”

“Cô nên nhận lời đề nghị. Cô là một phụ nữ đơn độc.”

Anh không thích ý tưởng Bellamy sở hữu Angel Creek, nhưng anh nghiêm túc về nguy hiểm tiềm tàng đối với cô. Một phụ nữ ưa nhìn sống một mình thế này chỉ chuốc lấy phiền toái từ bất kỳ kẻ xấu bụng nào đi ngang qua.

Dee chỉ nhún vai, gạt bỏ những cảnh báo của anh. “Thì sao chứ? Tôi chỉ có một mình bất kể sống ở đâu, nên tôi có thể sống tốt ở ngay đây.”

“Cô có những người khác ở gần nếu cô sống trong thị trấn, trường hợp cô cần giúp đỡ. Cô được bảo vệ thay vì mạo hiểm tính mạng ở ngoài này.”

“Chỉ là tôi sẽ làm gì trong thị trấn đây?” cô thắc mắc, đứng lên đặt cái bát rỗng vào chậu rửa lớn. “Tôi kiếm sống bằng cách nào? Thị trấn đâu cần thêm một hiệu quần áo nữa, một cửa hàng mũ hay một cửa hàng bách hóa khác, mà tiền bán đất sẽ không đủ mãi mãi. Chẳng có gì cho tôi làm hết ngoại trừ lân la qua các phòng ở quán rượu, mà tôi không nghĩ ra bằng cách nào tôi sẽ thành công với việc ấy.”

Lucas điếng người khi nghĩ tới việc cô làm gái điếm. Không, anh không thể nhìn thấy cảnh đó. Cô quá kiêu ngạo và độc lập. Đàn ông không muốn một thách thức khi anh ta đi tới một nhà chứa; anh ta muốn sự giải khuây đơn giản, không suy xét. Anh hình dung cô đang cởi quần áo, đôi mắt phát ra hơi ấm màu lục trong căn phòng tối mờ, máu anh bắt đầu dồn dập qua cơ thể.

Anh là một người khỏe mạnh, anh thích thách thức. Những suy nghĩ cứng rắn trước đây của anh trở thành quyết tâm. Anh sẽ dạy Dee Swann rằng cô cần một người đàn ông, ít nhất cho một việc.

Nhưng anh thông minh, anh không nói điều gì về chủ đề này hay đẩy cô đi xa hơn trong chuyện bán đất. Anh lịch sự cảm ơn cô về bữa ăn, đề nghị giúp đỡ nếu cô cần, nghiêng mũ chào và rời đi như một quý ông. Tuy vậy, anh chẳng có chút ít lịch sự nào khi cưỡi ngựa quay về hướng khe núi. Anh cảm thấy căng thẳng và nhức nhối, các giác quan của anh cảnh báo, bộ phận đàn ông khuấy động. Không, những suy nghĩ và ý định của anh chẳng hề lịch lãm; cả hai điều đó trong anh hoàn toàn như kiểu con đực đánh hơi thấy con cái và muốn cô. Chỉ một điều là, con cái không biết mình đang bị theo đuổi nên cô sẽ không chạy trốn.

Dee bước ra cửa, dõi theo anh cưỡi ngựa đi. Cô cảm giác một sự xáo trộn lạ thường và quá ấm áp; cô nới lỏng những chiếc cúc trên cùng của áo cánh, để làn gió mát mẻ táp vào cổ họng. Vậy đó là Lucas Cochran. Cái nhìn thoáng qua ngắn ngủi của anh trong cửa hàng bách hóa không chuẩn bị cho cô cuộc gặp gỡ mặt đối mặt. Cô không nhận ra anh cao thế, cũng như vóc người khỏe mạnh, hay vẻ cứng cỏi ánh lên rõ ràng trong đôi mắt màu xanh nước biển. Lucas Cochran quen có được thứ mình muốn, anh ta không thích tí nào rằng cô đã gạt bỏ lời đề nghị bán đất.

Cô sẽ đánh cược tất cả số tiền mình có rằng anh ta sẽ quay lại.

Chương 3

Olivia Millican sống cả cuộc đời là một cô con gái hoàn hảo, một quý cô hoàn hảo. Không có gì khó; bản tính cô vốn tử tế và đứng đắn. Thỉnh thoảng cô cảm thấy có tội vì mình được hưởng cuộc sống đặc quyền, dễ dàng như thế trong khi cô nhìn thấy nhiều người phải phấn đấu để có được dù chỉ một phần sự xa hoa mà cô đã quen thuộc, nhưng cô đủ thông minh để hiểu đó cũng không phải lỗi của mình. Cha cô đã làm việc chăm chỉ để ngân hàng thành công; bất kỳ người con nào của ông đều có cuộc sống thoải mái giống nhau thôi. Cô cố gắng làm những gì có thể giúp đỡ vài trại tế bần nhỏ quanh thị trấn, cố gắng không bao giờ ác ý hay thô lỗ. Quy tắc ứng xử của cô rất đơn giản, nên cô thực sự cố gắng tuân thủ theo.

Tất cả cô từng muốn là yêu một người đàn ông tử tế, anh ta cũng yêu cô, kết hôn với cô và cho cô những đứa con. Khi còn nhỏ, cô không hề nghĩ rằng đó là điều mong mỏi vô lý trong cuộc sống; có trời biết nó dường như đủ dễ dàng đối với hầu hết bạn bè cô. Cô vẫn không thấy có gì ngoại trừ một điều ước bình thường, song bằng cách nào đó nó không bao giờ xảy ra.

Bây giờ cô đã hai lăm tuổi, gần như một gái già, dù một lần nữa cô được tiền của cha che chở. Một phụ nữ nghèo hai lăm tuổi chắc chắn trở thành một bà cô; một phụ nữ hai lăm tuổi giàu có vẫn còn là “một mối theo đuổi hấp dẫn.” Vậy mà chẳng hiểu sao, có nhiều đàn ông tử tế trong thị trấn, cô không hề yêu bất kỳ ai trong số họ, và cũng chẳng có ai yêu cô điên cuồng, nên giờ đây tất cả những cô gái trạc tuổi cô đều đã kết hôn với người khác.

Ngoại trừ Lucas Cochran.

Tên của anh chạy qua tâm trí cô khi cô cùng mẹ ngồi thêu tấm khăn trải bàn bằng vải lanh, và cô rùng mình một chút. Không phải cô không thích anh; anh đẹp trai theo kiểu gai góc, giàu có, thông minh, cư xử lịch thiệp, chắc chắn đủ tư cách. Không phải cô tưởng tượng ra rằng anh đặc biệt hơi chú ý đến mình mỗi lần họ gặp nhau kể từ khi anh trở về thị trấn, vì mọi người cũng nhận xét thế. Anh nhảy rất giỏi và tôn trọng cô. Bản năng nữ tính mách bảo cô rằng sau khoảng thời gian đáng kể họ quen biết nhau, anh sẽ ngỏ lời hỏi cưới. Cô rất lo lắng, vì cô đã hai lăm tuổi và đây có khả năng là cơ hội cuối cùng để kết hôn và có một gia đình, cô sẽ đồng ý. Nhưng Lucas không yêu cô. Mặc tất cả những chú ý nhỏ anh dành cho cô, mặc biểu hiện chiếm hữu mờ nhạt trong đôi mắt màu xanh nước biển bất cứ khi nào anh nhìn cô, như thể cô đã thuộc về anh, cô biết rằng mình không làm dấy lên chút nào cảm xúc đam mê trong anh, điều mà cô luôn luôn ao ước có được với người đàn ông cô sẽ lấy làm chồng.

Và anh là một người cứng rắn, cứng rắn theo cái cách mà cha cô, người có bản tính mạnh mẽ, không thể bắt đầu hòa hợp. Lucas Cochran sẽ không bao giờ chấp nhận một ai đứng giữa anh và thứ anh muốn. Olivia hiểu bản thân không phù hợp với anh hơn anh và cha cô; trên thực tế, rất ít. Ừ thì, anh sẽ che chở cô với tư cách là vợ anh, cho cô những đứa con, nhưng cô sẽ không bao giờ quan trọng hơn bất kỳ phụ nữ nào mà anh chọn lấp vào vị trí. Cô có thể trông đợi sự quan tâm nhưng không phải chăm sóc, sự thu hút về thể xác nhưng không phải tình yêu, bảo vệ nhưng không tận tình.

Nhưng nếu cô từ chối anh, cô sẽ chết mà chưa từng kết hôn và có gia đình riêng của chính mình, trái tim người phụ nữ của cô đã gào thét mong mỏi những đứa con.

“Mẹ đã thay đổi ý định về chuyến viếng thăm Patience,” Honora Millican cất giọng nhẹ nhàng.

Olivia ngẩng lên, giật mình. Mẹ cô trông ngóng tới thăm cô em gái ở San Francisco vào mùa hè, nên Olivia không hiểu điều gì đã thay đổi ý định của bà. Thành thật mà nói, cô cũng háo hức chuyến đi giống mẹ. Hai người hiếm khi gặp dì Patience. Đã gần năm năm kể từ cuộc gặp gỡ cuối cùng của họ, và ngoài lý do tới thăm người họ hàng mà cô yêu quý, cô cũng rất háo hức ghé tới những cửa hiệu lộng lẫy ở San Francisco nữa.

“Nhưng chúng ta đã lên kế hoạch cả năm rồi mà!”

“Mẹ biết chứ, con yêu, nhưng mẹ thực sự không nghĩ chúng ta nên rời thị trấn trong vài tháng ngay lúc này.” Honora mỉm cười ngọt ngào với con gái, nụ cười mà Olivia được thừa hưởng.

Olivia vừa bối rối vừa thất vọng. “Tại sao chưa bao giờ không nên?”

“Sự chú ý của cậu Cochran đến con thì sao? Thật không nên đi lâu như thế và để vài phụ nữ trẻ khác có được sự chú ý của cậu ấy.”

Olivia cúi đầu trên khung thêu che dấu nét mặt, thứ cô biết hẳn đã để lộ nỗi hoảng sợ mà cô thình lình cảm thấy. Liệu rằng cô có nên hy vọng hão huyền rằng mình sẽ gặp người nào đó đặc biệt ở San Francisco?

“Mẹ nói cứ như thể biết trước quyết định rằng anh ấy có ý định cầu hôn ấy,” cô nói, mặc dù đó chính là suy nghĩ của cô.

Honora nói bình thản, “Dĩ nhiên, cậu ấy sẽ làm. Tại sao ư, mọi người đều nhận ra nó theo cái cách cậu ấy nhìn con.”

“Anh ấy không yêu con,” Olivia nói, ngước đôi mắt lo âu lên nhìn mẹ.

Nhưng Honora trông không một chút xáo trộn. “Mẹ thừa nhận cậu Cochran không phải người thể hiện tình yêu công khai. Thế tại sao cậu ấy chú ý đến con như vậy?”

“Vì con là con gái ông chủ ngân hàng,” cô trả lời. “Con trông ưa nhìn, và con được giáo dục ở miền Đông.”

Honora đặt kim xuống và cau mày, lúc này bà bị chú ý hoàn toàn. “Đó là một quan điểm đáng để hoài nghi, con à. Điều gì khiến con cho rằng cậu Cochran không hứng thú với con vì chính bản thân con? Con là một phụ nữ trẻ xinh đẹp, mẹ có thể tự hào nói thế với mình.”

Olivia cắn môi, biết rằng bà không có lý do nào vững chắc đưa ra cho nhận định của mình, ngoại trừ trực giác. Cô không muốn làm Honora lo lắng. Mẹ cô có xu hướng buồn phiền quá mức nếu có điều gì đó liên quan đến sức khỏe và tâm trạng của hai người bà yêu quý nhất trên đời, là chồng và con gái. Xuất phát từ sự che chở, cô rất yêu bà, cũng như ý thức trách nhiệm mà cô sẽ làm mọi việc tránh cho Honora khỏi rơi vào tình trạng rối loạn.

Nên cô mỉm cười với mẹ và nói, “Sao cũng được, con không chắc sẽ làm cho anh Cochran vài suy nghĩ tốt về việc con gặp gỡ quá nhiều đàn ông đẹp trai ở San Francisco.”

Khuôn mặt Honora tiêu tan hẳn, và bà bắt đầu cười khúc khích. “Mẹ hiểu. Mẹ không muốn cậu ấy cảm giác quá tự tin vào bản thân. Ý kiến tuyệt vời! Đã vậy, mẹ không nghĩ chúng ta nên dùng cả mùa hè tới này vào mối quan hệ họ hàng.”

Olivia nén một tiếng thở dài. Cô đã hy vọng rằng Honora sẽ nghĩ nó là một ý tưởng hay để quyết định không đi San Francisco sẽ được xem xét lại. Bây giờ cô biết mình phải nói với mẹ tất cả điều cô lo lắng và không chắc chắn cốt để thay đổi ý định của bà, mà Olivia lại không sẵn sàng làm việc đó. Có một điều, cô chắc rằng mình không đơn giản là một con ngốc, ngồi gặm nhấm “tình yêu”. Không phụ nữ trẻ nào trong thị trấn lại ngần ngại một phút nếu có cơ hội kết hôn với Lucas Cochran – à, trừ Dee ra, nhưng Dee lại khác. Một lý do nữa là Olivia là người kín đáo một cách tự nhiên, tôn trọng sự riêng tư của người khác bởi vì cô cần nó quá nhiều cho riêng mình. Không, kể cả với mẹ mình cô có thể tiết lộ những lo lắng thầm kín, vì Honora rồi sẽ thấy cần thiết phải tâm sự với cha Olivia và có lẽ chắc chắn vài người bạn của bà trong thị trấn; chỉ trong thời gian ngắn thôi, nó nhanh chóng trở thành một tin tức phổ biến.

Cả cha và mẹ cô sẽ bắt đầu lo lắng, rồi rối rít lên, điều đơn giản cô không muốn đối mặt. Cô là con một, được sinh ra sau khi Honora sẩy thai hai lần, nên họ dồn tất cả sự yêu thương chăm sóc, thứ nên được chia sẻ với một gia đình đông con. Họ muốn dành điều tốt nhất cho cô; trong mắt họ, không có gì đủ tốt hết. Cô sẽ làm bất cứ việc gì khiến họ hiểu rằng cô thấy khổ sở thế nào.

Cô cúi đầu trên khung thêu không nói gì thêm về chủ đề này, đẩy nỗi buồn trở lại tâm trí, lắng nghe lời kể bình thản của Honora về hoạt động xã hội sắp tới. Prosper dĩ nhiên có một đời sống xã hội đúng như một thị trấn với kích cỡ của nó, những bữa tiệc nhỏ khác nhau và các trò vui chơi giải trí được sắp xếp diễn ra quanh năm. Cuối mỗi mùa xuân phụ nữ trong thị trấn tổ chức một bữa ăn lớn ngoài trời và khiêu vũ, tất cả mọi người trong vùng đều được mời tham dự. Phụ nữ trong thị trấn thay phiên nhau chủ trì công việc, và mùa xuân này tới lượt Honora. Người phụ nữ lớn tuổi trong vai trò chủ trì sẽ lên kế hoạch, tổ chức, giao phó nhiệm vụ, kiểm tra đi kiểm tra lại từng chi tiết. Hàng tuần nay cuộc trò chuyện của bà là về mọi việc đã diễn ra suôn sẻ hay sự cố thế nào, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Olivia kiên nhẫn lắng nghe, đưa ra những lời góp ý nếu được hỏi nhưng phần lớn cô giữ vai trò là một thính giả, thế thực sự là tất cả Honora muốn rồi.

Theo thói quen, khi Honora bắt đầu xem xét lại các kế hoạch và những công việc đã hoàn thành, bà thường nhớ ra vài chi tiết nhỏ cần được xử lý ngay lập tức, và lần này cũng thế. Bà bỗng dưng thả rơi khung thêu vào lòng và lên tiếng, “Ôi, con yêu.”

Giây phút hoảng hốt luôn được dự báo trước nên Olivia mỉm cười hơi thích thú khi cô hỏi, “Có chuyện gì ạ?”

“Mẹ hoàn toàn quên mất việc thu xếp với Beatrice Padgett cho chúng ta dùng bộ đồ rượu pân của bà ấy rồi! Không thể tin là nó trượt khỏi tâm trí mẹ như vậy.”

“Con chắc bà ấy sẽ chấp thuận cho dùng thôi,” Olivia trấn an. “Suy cho cùng, bà ấy là người duy nhất trong thị trấn sở hữu hơn ba trăm cái li rượu pân.”

“Biết thế, sẽ hết sức thô lỗ nếu không hỏi bà ấy, chỉ làm ra vẻ rằng của cải của bà có sẵn đem cho chúng ta dùng. Mẹ sẽ viết vài ghi chú cho bà ấy bây giờ,” Honora nói, đặt khung thêu sang bên cạnh, đi tới bàn viết của mình. “Con có chút thời gian rảnh chuyển nó giúp mẹ tới bà ấy không, con yêu? Mẹ đơn giản có quá nhiều việc phải làm trong chiều nay, mặc dù mẹ rất muốn ghé thăm Beatrice, nhưng con biết bà ấy nói nhiều thế nào rồi đấy. Thực tế là không thể rời khỏi được một khi bà ấy bắt đầu.”

“Được chứ ạ,” Olivia nói, vui mừng đặt khung thêu sang một bên. Cô rất giỏi thêu thùa, nhưng không có nghĩa cô thích nó. “Con nghĩ con sẽ cưỡi ngựa trong lúc ra ngoài.”

Cô muốn có khoảng thời gian ở một mình; có lẽ một chuyến cưỡi ngựa ngắn sẽ xua tan nỗi sầu muộn trong cô, thứ cứ nấn ná như một cảm giác trống rỗng tận sâu bên trong bất chấp những cố gắng của cô đẩy nó đi. Mà có lẽ cô sẽ tới thăm Dee. Ngay khi nảy ra ý nghĩ đó cô nhận thấy đó chính xác là điều mình cần. Thứ logic không dễ chấp nhận của Dee luôn đi thẳng tới trọng tâm của vấn đề, và cô ấy luôn nói chính xác điều mình nghĩ. Olivia cần kiểu suy nghĩ thẳng thắn đó ngay bây giờ. Cô lên gác thay sang bộ đồ cưỡi ngựa trong khi Honora sửa soạn viết lách. Vào lúc cô xuống gác trở lại Honora đang gấp tờ giấy nhắn.

“Đây,” bà nói, nhét tờ giấy vào túi Olivia. “Cứ từ từ thôi, con yêu, và nhắn Beatrice rằng mẹ xin lỗi không tự mình tới được, nhưng mẹ hứa sẽ sớm ghé thăm bà để rà soát lại tất cả kế hoạch cho sự kiện.”

Nhà Millican giữ hai con ngựa của mình ở trạm cho thuê xe, nên đầu tiên Olivia đi bộ tới nhà Padgett, mất chưa đầy năm phút. Sự thật là Beatrice Padgett rất thích nói chuyện, nên hơn một giờ sau Olivia mới có thể rời đi. Beatrice cứ khăng khăng mời cô vào uống trà tới mức nếu từ chối thì thật bất lịch sự, nên Olivia đành ngồi lại và lắng nghe, không chú ý gì hơn là thỉnh thoảng gật đầu, xen phải lời nhận xét.

Tuy vậy, đó là một giờ thú vị, vì Beatrice là một phụ nữ đáng yêu, thành thật, thân thiện và không hề ác ý. Olivia thường nghĩ Beatrice và Ezekiel Padgett có điểm gì đó không phù hợp. Beatrice, ở độ tuổi cuối bốn mươi, vẫn giữ được đủ vẻ đẹp để ai đó nhìn vào là nhận ra ngay nét gì đó ở bà. Bà là một phụ nữ nhân hậu vẫn cho đi những cái ôm và vỗ về, trìu mến không gò bó và toát lên vẻ mềm mại, chứ không phải sự kích thích khêu gợi. Ezekiel, mặt khác, cao và nghiêm nghị, hiếm khi mỉm cười, khuôn mặt ông quá gầy để gọi là đẹp trai. Olivia thường tự hỏi làm thế nào họ sống hòa hợp với nhau, cho dù cô đã có lần nhìn thấy Ezekiel nhìn xuống khuôn mặt vợ mình khi ông nghĩ họ không bị quan sát, và biểu hiện của ông dịu hẳn đi gần như là mềm yếu.

Vậy tình yêu vẫn lớn lên ngay cả trong những cuộc hôn nhân không hòa hợp, hay nó đã ở đó ngay từ đầu, ít nhất về phần Beatrice, một lý do khác giải thích tại sao một người phụ nữ nồng ấm như Beatrice lại đi kết hôn với một người đàn ông khắc khổ như thế? Thật dễ hiểu với mọi người tại sao Ezekiel lại lấy Beatrice, dù cho không có tình yêu, nên Olivia không để ý đến nó.

Phải chăng cô thật ngu ngốc cứ lo lắng về chuyện kết hôn với Lucas. Có lẽ tình yêu sẽ phát triển giữa họ giống như Beatrice và Ezekiel đã làm được, giống như giữa mẹ và cha cô.

Nhưng không quan trọng cô cố gắng thế nào, cô đơn giản không hình dung ra biểu hiện như thế trên khuôn mặt Lucas như cô thấy trên khuôn mặt Ezekiel.

Dee nhìn ra ngoài cửa sổ khi cô nghe thấy có tiếng người đang cưỡi ngựa đến và mỉm cười nhận ra là Olivia. Đã quá lâu kể từ lúc họ có cơ hội tán gẫu, nhưng giờ thời tiết đã tốt lên nên Olivia sẽ ghé thăm thường xuyên hơn. Cô rót hai cốc cà phê, bước ra ngoài hàng hiên chào đón cô bạn của mình.

Olivia xuống ngựa, nhận lấy cốc cà phê với một nụ cười cám ơn khi họ ngồi xuống hiên nhà.

“Mình nghĩ mùa đông sẽ không bao giờ chấm dứt,” cô thở dài. “Mình đã muốn ra ngoài vài lần mà thời tiết chẳng bao giờ hợp tác.”

“Từ những gì mình nghe được ở cửa hàng Winches, Lucas Cochran đang tán tỉnh cậu.”

Dee là thế, đi thẳng vào vấn đề. Căng thẳng của Olivia dịu đi một chút. Nói chuyện với Dee thật nhẹ nhõm vì đối với cô ấy chẳng có quy chuẩn xã hội vô nghĩa nào, không cần tạo một mặt nạ xã hội lịch sự hay lo lắng rằng Dee sẽ bị sốc bởi điều gì cô nói. Không phải cô có khả năng nói gì đó gây sốc, Olivia rầu rĩ thừa nhận với chính mình. Chỉ là thật tốt biết được ai đó có thể.

“Dường như thế,” cô nói.

“Dường như? Anh ấy hoặc có hoặc không chứ.”

“Ừ thì, anh ấy chưa thực sự nói gì hết. Chỉ là anh ấy quan tâm tới mình thôi.”

“Đủ quan tâm để mọi người bắt đầu đề cập về đám cưới?”

“Ừ,” Olivia thừa nhận, không thể giấu nổi vẻ khổ sở trong đôi mắt.

“Bồ yêu anh ấy không?”

“Không.”

“Vậy đừng lấy anh ta,” Dee nói dứt khoát, gợi ý rằng chủ đề này nên khép lại.

“Nhưng nếu anh ấy là cơ hội cuối cùng của mình thì sao?” Olivia hỏi nhẹ nhàng.

“Cho cái gì?”

“Để lập gia đình ấy.”

Dee nhấm nháp cà phê. “Cậu thực sự cho rằng mình sẽ không gặp ai khác nữa sao?”

“Không phải thế. Chỉ là chưa có ai từng yêu mình, và có thể sẽ không có ai thế đâu. Nếu mình không thể có tình yêu, mình vẫn thích có một gia đình. Anh ấy có thể đúng là cơ hội cuối cùng của mình.”

“Ồ, mình có khả năng không phải người tốt nhất đưa ra lời khuyên,” Dee nói, cười khúc khích. “Xét cho cùng, mình đã từ chối ba người đàn ông. À mà, hôm trước anh ấy tới đây. Là Cochran. Anh ấy muốn mua Angel Creek.”

Nghĩ về chuyện đó quả thú vị. Lucas đã quen với việc có được các thứ theo cách của mình. Olivia tưởng tượng được điều anh nghĩ khi gặp Dee, người mà cứng đầu cứng cổ như bức tường đá khi cô ấy chọn.

“Bồ nghĩ gì về anh ấy?”

Dee cười toe toét. “Rằng anh ấy sẽ là một kẻ thù nguy hiểm. Và không thường xuyên có ai nói ‘không’ với anh ấy. Anh ấy không thích thế lắm.”

“Và bồ thích trò chuyện cùng anh ấy.”

“Đương nhiên là có.” Vẻ lém lỉnh ánh lên trong đôi mắt màu xanh lục khi cô liếc nhìn Olivia. “Anh ấy có thể làm cho kẻ nào đó hết vênh váo.”

“Mình không nghĩ anh ấy từ bỏ đâu,” Olivia cảnh báo.

“Ừ, anh ấy sẽ không.”

Dee trông có vẻ thích thú nghĩ về việc cản trở Lucas, và không phải lần đầu tiên Olivia ước mình trở thành bạn với cô hơn. Dee không để Lucas dọa nạt, hay bởi bất cứ ai. Cô có một sức mạnh nội tâm mà hầu hết mọi người không có. Olivia cảm thấy không chắc chắn về mọi thứ, niềm khao khát có một gia đình của cô lại đối lập với nỗi sợ hãi phải kết hôn với người nào đó mà cô không yêu. Cô không hình dung nổi Dee từng bao giờ có cảm giác không chắc chắn thế. Dee đơn giản quyết định theo cách này hay cách khác, và sẽ làm theo.

“Mình cho rằng Lucas sẽ áp chế mình nếu mình lấy anh ấy,” Olivia nói, và cắn môi.

Dee suy nghĩ rồi gật đầu. “Có thể đấy.”

Lời nhận xét thẳng thừng đó làm Olivia giật mình, cô cười phá lên. “Bồ không phải đồng ý thế chứ!”

“Ôi, cậu đâu có yếu đuối,” Dee giải thích, hơi mỉm cười. “Chỉ là bồ quá lịch sự để chiến đấu với anh ấy khi cần thiết phải chiến đấu thôi. Vui lên đi. Biết đâu bồ sẽ gặp ai đó ở San Francisco mà bồ thực sự muốn lấy thì sao.”

“Mẹ mình hoãn chuyến đi rồi. Bà không thấy khôn ngoan khi để Lucas lại một thời gian dài như thế trong khi anh ấy thể hiện là rất hứng thú. Dĩ nhiên, Lucas vẫn chưa có kế hoạch kết hôn nào cả, mà có thể mình lo lắng thái quá.”

Ý tưởng xuất hiện trong đầu cô rằng Dee có thể là người vợ của Lucas phù hợp hơn mình nhiều, cô gần như buột miệng nói ra nhưng dừng lại kịp lúc. Dee sẽ nhìn cô như thể cô bị mất trí nếu cô nói điều gì như vậy.

Nhưng nó là sự thực. Cả tính cách lẫn hình thức Dee là một trận đấu công bằng với Lucas; cả hai người họ quá mạnh mẽ đến nỗi hoàn toàn làm lu mờ bất kể ai không mạnh mẽ. Chỉ một điều là, Dee không quan tâm tới chuyện kết hôn.

Tuy nhiên, ý tưởng cứ vương vấn.

***

Trên đường về nhà, Olivia vòng qua ngân hàng chào cha. Cô vừa bước lên vỉa hè, cửa nhà băng bật mở, Kyle Bellamy bước ra, hai bên là hai người đàn ông. Gã nghiêng mũ chào ngay khi nhìn thấy cô.

“Cô Millican, cô có khỏe không?”

“Tôi khỏe, cảm ơn anh Bellamy. Còn anh?”

“Không thể tốt hơn.”

Gã nhìn xuống, nở nụ cười tự tin. Không nghi ngờ gì, Kyle Bellamy trông ưa nhìn, gã biết điều đó. Mái tóc đen quăn dày, đôi mắt màu nâu sáng bên dưới đôi lông mày đen, nụ cười trắng và đều tăm tắp. Hơn thế nữa, gã cao và cơ bắp, còn trang trại của gã, giờ đây gần đạt kích thước Double C, đang phát triển và thịnh vượng. Không hiểu sao, có điều gì đó về người đàn ông khiến cô bứt rứt. Cách xử sự lịch sự bẩm sinh trong Olivia luôn sẵn sàng.

“Tôi hy vọng anh đang lên kế hoạch tham dự lễ hội mùa xuân. Không còn lâu nữa đâu,” cô nói.

“Tôi sẽ không bỏ lỡ.” Gã trao cô điệu cười nhăn nhở trắng như chó sói. “Trừ khi cô không tới đó.”

“Chỉ là mọi người trong thị trấn đều có mặt thôi,” Olivia trả lời, khéo léo đặt lời bình luận của gã sang một bên, nó đủ riêng tư khiến cô thấy không thoải mái.

“Tôi sẽ trông ngóng được nhảy cùng cô một điệu.” Gã chạm nhẹ mũ lần nữa khi bước qua cô, theo sau là hai người đàn ông.

Khi người làm thuê thứ hai bước qua cô cũng chạm mũ chào, Olivia thình lình phóng cái nhìn về khuôn mặt anh. Cô nhận thấy một ấn tượng về mái tóc đen, làn da rám nắng tối tăm, và đôi mắt đen ấm lên vẻ ngưỡng mộ trước khi anh ta đi qua, nhưng tác động đủ mạnh để buộc cô đứng khựng lại giữa đường đi, một chút choáng váng.

Chắc chắn cô hiểu lầm biểu hiện của người đàn ông đó. Sau hết, cô liếc nhìn quá nhanh. Không đâu, chắc chắn người đàn ông không nhìn cô với vẻ dịu dàng mà Ezekiel nhìn Beatrice. Làm sao anh ta có thể khi mà anh ta thậm chí còn không biết cô? Nhưng thực tế còn lại là, tưởng tượng hay không, đã khiến tim cô đập nhanh hơn một ít và làn da cô có ấm lên.

Cô bước vào ngân hàng, mỉm cười lịch sự và chào hỏi những người nói chuyện với mình trên đường đi vào văn phòng của cha. Wilson Millican đứng lên khi cô vào, tươi cười chào đón.

“Cha đoán mẹ con nhờ con chạy việc vặt,” ông lên tiếng, rồi cười lớn khi cái nhìn chằm chằm của họ gặp nhau trong sự khó hiểu hoàn toàn. “Bà ấy hứng thú việc này như thể quay trở lại tuổi mười sáu lần nữa, và đây là bữa tiệc đầu tiên của mình ấy.”

“Mẹ sẽ thề là không bao giờ muốn tham gia vào việc lập kế hoạch nữa, nhưng tháng Hai đến rồi đi, mẹ sẽ bứt rứt và lại tham gia vào.”

Họ tán chuyện vài phút, Olivia kể với ông về chuyến đi tới nhà Beatrice. Không muốn làm mất thời gian của cha nên cô không nán lại lâu. Cô đang đứng dậy thì sự tò mò nổi lên, cô nói, “Con dừng bên ngoài nói chuyện với anh Bellamy một lát. Hai người đi cùng anh ấy là ai thế ạ?”

“Hai người chăn bò của cậu ấy, Pierce và Fronteras, mặc dù vậy từ vẻ ngoài của họ cha đoán rằng họ xử trí một khẩu súng lục còn tốt hơn một sợi dây thừng.”

“Những tay súng ư?” cô hỏi, giật mình. “Sao anh ta cần các tay súng chứ?”

“Giờ cha chưa thể khẳng định họ là những tay súng. Cha nói họ trông có vẻ thạo súng lục, nếu họ như thế, thì có nhiều người tốt quanh đây thành thạo một loại súng. Trong chừng mực của mình, cha cho là hai người chăn bò của Bellamy chỉ là, người chăn bò thôi.”

Ông vỗ nhẹ lên cánh tay cô trấn an, dù ông không quá tin tưởng trong lời nói của mình, đặc biệt khi chúng có lên quan đến hai người đi cùng Bellamy. Nhưng một điều ông chắc chắn là ông không muốn ai trong số hai gã đàn ông đó quanh quẩn gần Olivia. Cô là một người quá lương thiện để mà kết giao với loại người như thế. Không có người làm thuê nào ở các trang trại gây ra các rắc rối trong thị trấn hơn là kiểu uống rượu thông thường và thỉnh thoảng đánh lộn, song với tư cách là một người cha ông không thể quá bất cẩn với hạnh phúc của con gái mình.

“Người nào là người nào?” Olivia hỏi, vẫn duy trì sự tò mò.

“Gì cơ?”

“Ai là Pierce, còn ai là Fronteras ạ?”

“Pierce ở cùng Bellamy vài năm rồi. Anh ta là một người trầm tính, không bao giờ nói nhiều. Người đàn ông da sậm giống người Mexico là Fronteras. Cha đoán anh ta là người Mê Hi Cô nhờ đó, tuy rằng anh ta cao hơn họ. Nếu không, hẳn là người Tây Ban nha. (Luis Fronteras: anh lính trinh sát trong A lady of the West đấy. Sao mình không nhớ gì về anh chàng này tí nào nhỉ.)

Anh ta là người Mexico. Cô thấy hơi ngạc nhiên đã không nhận ra điều đó khi liếc nhìn, đúng là anh ta cao như cha cô miêu tả. Rồi cô ngạc nhiên hơn bởi sự tò mò của mình lại về một người mà mình chưa từng gặp mặt, nếu đi ngang qua trên vỉa hè chắc chắn không có chuyện hình thành một lời giới thiệu đâu. Đó không phải hành vi thường ngày của cô, rồi cô bị làm đảo lộn bởi cảm giác bị sập bẫy ngày càng gia tăng. Cô không biết làm cách nào thoát khỏi, cho dù cô muốn thoát. Tất cả cô biết là cô cảm giác như đang đứng trên bờ vực hoảng loạn.

“Một người đàn ông có thể làm điều tệ hơn việc cưới con gái ông chủ ngân hàng,” Kyle Bellamy trầm ngâm. “Đặc biệt một người như Olivia Milliacan.”

Pierce cằn nhằn câu trả lời. Luis Fronteras không nói lời nào.

“Cô ấy là con một. Khi ông ấy chết cô ấy sẽ nhận được mọi thứ. Hay đúng hơn là chồng cô ta.”

“Tôi nghe đồn Cochran đang tán tỉnh cô ấy,” Fronteras lẩm bẩm.

Kyle nhún vai. “Thế đâu nghĩa rằng tôi cũng không thể quan tâm tới quý cô ấy.”

Gã nhấp ngụm rượu whiskey, nghĩ về Olivia Millican. Tại sao không chứ? Gã có nhiều cơ hội với cô như bất cứ ai khác, có lẽ còn hơn. Phụ nữ dường như luôn luôn thích gã. Gã thích sự gan dạ trong người phụ nữ của mình hơn Olivia có vẻ có, nhưng cô ấy xinh đẹp và giàu có, và theo kinh nghiệm của Kyle tiền bù đắp được rất nhiều thiếu sót. Gã đang xoay sở rất ổn với số tiền mình có ngay lúc này, nhưng gã đã vất vả học được rằng không tin tưởng mọi thứ ở nguyên một chỗ. Có được tiền của Wilson Millican sẽ khiến cuộc đời gã thoải mái hơn rất nhiều. Gã sẽ tự mình bắt đầu bài tán tỉnh Olivia và cho Cochran điều gì đó để mà suy ngẫm.

Gã nhấm nháp ngụm whiskey thứ hai, thưởng thức cả vị khói lẫn vị cay nồng của thứ chất lỏng, tưởng tượng về chuyện kết hôn với Olivia Millican, thì Tillie nhàn nhã tản bộ về phía gã. Gã dựa lưng vào quầy bar, thưởng thức cảnh tượng, vì Tillie có cái dáng đi khiến chỗ kín của một gã đàn ông phải đứng nghiêm chú ý ngay cả nếu gã có nhiều hơn hai cốc whiskey trong người.

Tillie toát lên vẻ gì đó, ổn thỏa. Gã gặp cô ta lần đầu khoảng mười năm trước, ở New Orleans. Cô ả đã quá cái tuổi mười lăm lúc đó, gã đoán thế, nhớ về dáng vẻ tươi ngon và hoang dã của ả. Gã cười nhăn nhở, nghĩ về việc có khả năng gã là người duy nhất trong thị trấn biết tên cô ta là Mathilde. Gã gọi ả như thế vài lần, khi họ ở trên giường cùng nhau, và luôn nhận được cái liếc dài cảnh báo từ đôi mắt sụp mí. Sẽ chẳng vấn đề gì với gã nếu cô ả chọn làm Tillie – cô gái quán rượu; gã chỉ không muốn ả quên mất gã biết mình đến từ đâu.

Tất nhiên, cô ả cũng biết về gã nhiều hơn bất cứ ai, nhưng gã không lo lắng về việc đó. Tillie không bao giờ cố gắng dùng thông tin để moi tiền từ gã. Thật lạ thường khi ả chấp nhận cuộc sống trong một quán rượu rẻ tiền ở một thị trấn nhỏ, đôi mắt nâu đẹp đẽ của cô ta lấp đầy vẻ nửa mệt mỏi, nửa chấp nhận. Một gã đàn ông không bao giờ nhận biết nếu Tillie đang đánh giá mình;ả đơn giản chấp nhận anh ta như chính bản thân anh ta mà không trông đợi điều gì khác.

Rất nhiều đàn ông ở Prosper, bao gồm cả những người có gia đình, tìm thấy mình trong vòng tay của Tillie. Cô ả rất rộng lượng ngay cả khi thời gian của ả được trả tiền, ít nhất có sự xuất hiện của tình cảm và đôi lúc cả niềm đam mê.

Kyle không bao giờ mong đợi điều gì đó ít hơn sự tham gia hoàn toàn từ ả và không bao giờ để cô ả cho đi ít hơn. Thỉnh thoảng ả muốn quay lưng về phía gã, nhưng gã biết ả một thời gian dài, biết chính xác làm thế nào khiến ả quằn quại và hoang dã bên dưới mình, rồi cuối cùng cô ả luôn luôn cho gã thứ gã muốn.

Cô ả có vẻ nhiều hơn hai mươi tuổi so với cái tuổi hai lăm, gã nghĩ, ngưỡng mộ làn da mịn như kem và mái tóc màu gỗ dái ngựa sậm. Ả vẫn còn mảnh dẻ, dẻo dai, bộ ngực đầy đặn vươn cao.

Cô ta dựa vào quầy bar, miệng gợi cảm mời gọi.

“Kyle,” cô ả thì thầm lời chào hỏi.

Gã không cần nhiều lời động viên. Tên gã trong cái giọng kéo dài êm ả là đủ. Gã đặt ly xuống, nắm lấy cánh tay cô ta. “Lên gác.”

Ả chớp mắt vẻ ngạc nhiên chế giễu. “Vâng, gửi lời chào tới các anh. Một ngày đẹp, đúng không?”

Gã lờ đi sự mỉa mai ánh lên trong mắt ả, tiếp tục đẩy ả về phía cầu thang. Gã đánh nhẹ bàn tay cộc lốc về phía Pierce và Fronteras, cho họ biết rằng mình muốn ít thời gian riêng tư, và họ có thể làm bất cứ việc gì nếu muốn.

Luis Fronteras quan sát Bellamy biến mất lên gác với cánh tay vòng quanh eo Tillie trước khi quay sự chú ý trở lại cốc bia trước mặt.

Pierce ngồi vào bàn cùng anh, lặng lẽ giữ cốc bia của mình. Đó là điều bình thường với Pierce, người hiếm khi nói nhiều hơn ba từ trong một câu.

Luis bị kích thích bởi sự giằn vặt nhỏ của lòng ghen tị anh cảm thấy khi nhìn theo Bellamy và Tillie cùng nhau lên gác.

Không phải vì Tillie, mặc dù có Trời biết cô ta là một người hấp dẫn khiến người khác phải ngoái nhìn, mà chỉ vì thực tế đơn giản là có một mối quan hệ giữa hai người bọn họ, thậm chí bao gồm cả nhu cầu tình dục nam giới. Đã rất lâu kể từ khi anh cảm nhận mối quan hệ họ hàng với một ai đó. Mười năm, thực tế là vậy. Mười năm trời trôi qua, thỉnh thoảng ham muốn bản năng của anh được xoa dịu với một người phụ nữ sẵn sàng, nhưng không bao giờ cho cô ta nhiều hơn việc sử dụng cơ thể anh. Đầu tiên anh cần một mình để ổn định về mặt tinh thần và cảm xúc, rồi nó trở thành thói quen, và giờ đây cảm giác không thể thay đổi ngay cả khi thỉnh thoảng anh muốn thêm. Thêm … gì đây?

Nhiều phụ nữ hơn nữa ư? Anh có thể có một người phụ nữ bất kể lúc nào anh muốn. Luis có một món quà làm hài lòng phụ nữ, anh biết thế. Chủ yếu là anh thích mọi thứ thuộc về người phụ nữ, kể cả tính khí thất thường, cơn ghen tuông và sự giận dỗi, hay những gì người phụ nữ có thể cưỡng lại là một sự đánh giá cao? Với Luis thật đơn giản: anh là một người đàn ông, do đó anh yêu những quý cô. Họ là những sinh vật thơm ngon nhất mà anh tưởng tượng ra. Phụ nữ đổ xô đến anh kể từ khi lần đầu tiên giọng nói của anh trở nên trầm sâu hơn.

Nhưng anh không quan tâm đến đám đông phụ nữ đó. Ngay bây giờ anh đang hứng thú một người thôi: quý cô tóc vàng Bellamy đã nói chuyện bên ngoài ngân hàng. Cô Millican con gái chủ ngân hàng. Olivia. Anh thích vẻ điềm tĩnh kín đáo của cô, khuôn mặt xinh đẹp cũng như hình dáng bầu ngực bên dưới đường cắt đứng đắn của bộ đồ cưỡi ngựa.

Anh không thích ý tưởng Bellamy tán tỉnh cô, dùng cô làm công cụ giúp gã động tay vào tiền của cha cô. Một phụ nữ xứng đáng được nhiều hơn thế, đặc biệt người trông ngọt ngào như Olivia. Bellamy sẽ chẳng bận tậm tí nào để sử dụng cô, nhưng Luis có những bản năng không nhầm lẫn khi nó liên quan đến phụ nữ, và điều gì đó nói với anh rằng sự nhẫn tâm như thế sẽ phá hủy cô.

Có nét buồn trong đôi mắt xanh nước biển đẹp đẽ đó. Anh đã bắt gặp chỉ với cái nhìn thoáng qua, nhưng nó có ở đó. Điều gì đang khiến cô không hạnh phúc. Bellamy chắc chắn khiến cô bất hạnh thêm mà thôi.

Anh muốn được hôn đi những nét buồn rầu khỏi đôi mắt cô, ôm cô, vuốt ve cô và nói với cô rằng cô đáng yêu thế nào. Một người phụ nữ luôn luôn cần được biết mình được đánh giá cao.

Anh mỉm cười cay đắng. Anh là một kẻ lang thang, phiêu bạt, một người Mê Hi Cô, quá thành thạo một khẩu súng đến nỗi có thể đặt bản thân vào thế nguy hiểm. Cô là con gái ông chủ ngân hàng, và có vẻ cô sẽ lựa chọn giữa hai chủ trang trại giàu nhất trong vùng. Đâu có nhiều cơ hội cho quý cô Olivia Millican thậm chí biết đến tên anh, huống chi là để anh ôm mình.

Chương 4

Bằng cách nào đó Dee không ngạc nhiên khi thấy Lucas Cochran cưỡi ngựa hướng về phía mình ba ngày sau. Mới sáng sớm, cô đã ở bên ngoài với một chảo thức ăn cho gà, tung vãi nó cho bầy gia cầm đang lục tục tụ tập quanh váy cô.

“Anh Cochran,” cô lên tiếng chào khi anh đủ gần để nghe thấy.

Anh không xuống ngựa mà cúi xuống, chống cánh tay lên núm yên ngựa, quan sát cô vãi thức ăn.

“Chào buổi sáng,” anh nói. “Tôi đang trên đường vào thị trấn nên nghĩ rằng ghé qua đây kiểm tra cô.”

Đôi mắt cô bừng lên trong ánh ban mai sáng sủa, và xanh hơn bất kỳ đôi mắt nào anh nhìn thấy trước đó.

“Tôi không nhớ nói điều gì cho anh ấn tượng rằng mình cần được kiểm tra, anh Cochran,” cô nói với hơn một chút sắc lẻm. Cô đã khó nhọc dạy bản thân tự lập là thế nào nên cô phẫn nộ với hàm ý của anh rằng cô không có khả năng tự chăm sóc mình.

“Gọi tôi là Lucas,” anh nói. “Hay Luke.”

“Tại sao?”

“Vì tôi muốn chúng ta là bạn bè.”

“Không đời nào.”

Anh cười toe toét, thưởng thức vẻ cứng nhắc của cô. Thật là thích thú ở gần một phụ nữ không đặc biệt chú tâm vào anh cũng như chiều theo ý kiến của anh.

“Tại sao không? Theo tôi chúng ta có vẻ làm bạn được.”

“Tôi thích ở một mình,” cô trả lời, úp ngược chảo xuống, gõ nhẹ vào hai bên để đánh bật những hạt thức ăn cuối cùng. Cô đi ngang tới bậc lên xuống hẹp đằng sau, treo chảo lên cái đinh đóng trên tường. Lucas rong ngựa theo sau khi cô sải bước nhanh nhẹn vào chuồng gia súc, váy của cô tung lên theo từng bước chân. Cô chỉ mặc một váy lót, anh chắc mẩm, dõi mắt theo sự lắc lư hoạt bát của chiếc váy xanh. Và thân hình mảnh mai đang diện nó.

Anh cúi đầu để vào chuồng, tự động nhắm mắt trong một giây điều chỉnh cho quen với bóng tối lờ mờ, theo dõi cô thành thục múc thức ăn cho con ngựa và hai con bò cái.

Cô thật khéo léo lờ anh đi, anh biết thế, nên anh bắt đầu hơi nổi giận về thái độ của cô. Rồi anh nhớ ra đây là nông trại của cô, và cô đâu có mời anh tới. Con ngựa của anh lồng lên giậm móng guốc khi cô lấy một cái ghế đẩu và đặt một xô sữa bên dưới một con bò. Lucas thở dài xuống ngựa, gài dây cương qua một chấn song chuồng. Con bò kia cũng cần vắt sữa.

“Còn cái xô nào khác không?” anh hỏi.

Dòng sữa đã rít lên vào trong xô theo từng cử động của đôi bàn tay cô khi cô quay đầu về phía anh. Đôi mắt màu lục có một vẻ nguy hiểm.

“Tôi không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.”

“Tôi có thể nhận ra.” Nỗi bực dọc trong anh lớn dần, nó vang lên trong giọng nói. “Nhưng cô có từng nghĩ về việc chấp nhận một lời đề nghị giúp đỡ, không phải vì cô không thể tự mình làm tốt, mà bởi vì việc nhà sẽ được làm xong nhanh hơn với hai người cùng làm thay vì chỉ có một người?”

Cô cân nhắc, rồi gật đầu ngắn gọn.

“Thôi được. Có một cái xô sạch khác trong phòng chứa đồ bên cạnh, phía bên phải. Nhưng tôi không còn ghế đẩu. Anh phải ngồi xổm thôi.”

Anh lấy xô, vỗ vỗ lên cái bụng căng tròn của con bò sữa, để con vật biết mình đang ở đó trước khi trượt cái xô xuống dưới nó. Anh ngồi xổm, quấn những ngón tay mạnh mẽ quanh núm vú dài, rồi kéo với cử động nhịp nhàng mà một khi đã được dạy thì không bao giờ quên. Sữa nóng bắn mạnh vào trong xô. Miệng anh cong lên một nụ cười hài hước khi nghĩ rằng thật mừng làm sao khi không bị người làm của mình trông thấy bây giờ.

“Cô lúc nào cũng như một con nhím thế à?” anh hỏi với tông giọng quan tâm bất ngờ.

“Tôi đoán thế,” cô trả lời với cung cách tương tự, nên anh cười toe toét lần nữa.

“Có bất kỳ lý do cụ thể nào không?”

“Đàn ông.”

Anh khịt mũi. “Đúng, chúng tôi có thể là những tên khốn thực sự.”

Anh không chắc, nhưng anh cho rằng mình nghe thấy một tiếng cười khúc khích. “Tôi không nghĩ về lời phản đối.”

“Những anh chàng nông dân si tình của cô hẳn là người kiên trì,” anh nói, liều mình phỏng đoán.

“Vài người trong số họ. Nhưng tôi không thích thứ xuất hiện trong đầu họ, cả hai chúng tôi đều biết. Dường như đàn ông tự nhiên nhận ra một phụ nữ tự lập là trò chơi công bằng.

Không có người phụ nữ nào trong thị trấn nói với anh như thế, rồi anh nhớ lại trong buổi gặp mặt đầu tiên của hai người, Dee đã thẳng thắn trong lời nói và có những ý kiến thành thật. Anh cảm giác cơn giận dữ chậm rãi thiêu đốt khi nghĩ về việc những gã đàn ông cố gắng quyến rũ cô, hay thậm chí chỉ vồ lấy cô mà chẳng bận tâm giả vờ quyến rũ. Những cách thức anh định bụng dùng quyến rũ cô không khiến anh bớt giận. Một điều là, anh không có ý định làm nhục cô; không ai ngoài hai người bọn họ từng biết chuyện xảy ra giữa mình. Anh không phải một cậu chàng thiếu chín chắn, cảm thấy cần thiết đem khoe người phụ nữ của mình cốt để gây ấn tượng với người khác về vẻ nam tính của bản thân. Điều nữa là, quỷ tha ma bắt anh đi nếu anh không tôn trọng cô vì những việc cô đã hoàn thành ở ngoài này. Có rất nhiều công việc nặng nhọc, nhưng cô không hề nao núng, đúng hơn là vượt lên thách thức và tự hào về nó. Tình trạng mới nguyên, không bị hư hỏng của nông trại là một thước đo thực sự của tinh thần quyết liệt trong cô.

Giọng anh sít chặt với vẻ tức giận muốn chiếm hữu khi anh nói, “Nếu có bất kỳ ai làm phiền cô, hãy nói với tôi.”

“Tôi đánh giá cao lời đề nghị, nhưng một điều là tôi phải tự chăm sóc cho bản thân mình. Anh không phải lúc nào cũng ở quanh đây; họ biết tôi có thể tự bảo vệ, tôi không cần trông cậy vào người khác.”

Logic của cô không thể bác bỏ, nhưng anh không thích nó. “Tôi đâu chắc chắn họ không bao giờ quay lại.”

“Khẩu súng săn có khuynh hướng thuyết phục,” vẻ hài hước trong giọng cô. “Chẳng có gì giống như viên đạn chì sau mông một người buộc họ xem xét lại ý tưởng. Bên cạnh đó, tôi không chắc mình đủ khả năng có anh là người bảo hộ.”

Anh không dừng vắt sữa, nhíu lông mày và hướng đầu tới gần. “Tại sao không?” anh gặng hỏi gay gắt.

“Dân chúng sẽ nghĩ chúng ta đang ngủ với nhau.” Anh không trả lời, Dee tiếp tục giải thích. “Những người đàn ông quanh đây để tôi yên lúc này vì tôi đã thuyết phục họ rằng tôi không muốn bất kỳ người nào. Nhưng nếu họ cho rằng tôi để ai đó vào giường, họ sẽ nghĩ tôi đang sẵn sàng, họ sẽ tử tế ít đi khi bị từ chối so với họ đã làm trước đây. Tình huống trở nên khó chịu, và tôi có khả năng phải giết vài người bọn họ.”

Bàn tay khỏe mạnh của anh vắt kiệt bầu sữa của con bò, anh xách xô đứng dậy cùng lúc Dee kết thúc công việc. Gò má cô ửng đỏ vì ráng sức, cô đặt cái xô sang bên cạnh, đứng lên duỗi lưng. Lucas cúi xuống, xách cái xô còn lại, bước ra khỏi chuồng gia súc hướng về phía ngôi nhà, để cô theo sau. Cô nhướn lông mày với cung cách anh coi chỗ ở của cô như nhà mình vậy. Rõ ràng anh đã quen với cương vị ông chủ. Rồi cô nhún vai; anh đã giúp đỡ nên sẽ thật nhỏ mọn nếu phàn nàn rằng anh quá tự tin về điều đó.

Anh chờ trên bậc lên xuống phía sau cho cô mở cửa.

“Cô làm gì với nhiều sữa thế này?”

“Phần lớn quay trở lại làm thức ăn cho vật nuôi,” cô thú nhận. “Tôi khuấy nó làm bơ, uống một phần, và dùng nấu nướng.”

“Một con bò cái là được rồi.”

“Với hai con bò cái anh sẽ có hai con bê mỗi năm, xẻ thịt chúng khi chúng được một tuổi. Có thịt bò trong súp anh ăn hôm trước đấy. Và theo cách này, tôi vẫn có sữa nếu một trong số chúng chết.” Cô lôi một thùng sữa ra, căng một mảnh vải lên miệng. “Tôi không đoán được một con bò cái là vấn đề ít hay nhiều đối với anh.”

“Không khi mà tôi có vài ngàn đầu bò trên bãi chăn.” Anh nghiêng một cái xô, từ từ đổ sữa qua miếng vải được căng, rồi dốc cạn cái xô còn lại.

Dee nhấc bình cà phê và lắc nó. “Còn nhiều cà phê. Anh muốn một cốc không?”

Lucas đã quá tài tình đẩy cô đi sáng nay trong mối quen biết của họ, nhưng việc ở quanh cô đang cọ sờn lòng kiên nhẫn trong anh, anh quyết định không nán lại.

“Không phải hôm đây. Tôi cần vào thị trấn, rồi quay về trang trại. Dù sao, cám ơn lời mời.”

“Không có gì,” cô trả lời nghiêm túc. “Và cám ơn sự giúp đỡ của anh. Tôi hứa không kể với ai anh vắt sữa con bò cái của tôi.”

Anh nhìn cô sắc nét, mặc dù biểu hiện của cô bình thản anh vẫn có thể nhận ra một tia sáng của tiếng cười trong đôi mắt cô. “Tốt hơn là cô không.”

Rồi cô mỉm cười thực sự, cơ thể anh phản ứng ngay lập tức. Chết tiệt, cô là thứ gì đó khi cô mỉm cười!

Cô bước ra hiên nhà cùng anh, dựa vào một cái cột trong lúc anh quay trở vào chuồng gia súc, rồi đi ra dẫn theo con ngựa. Cô quan sát anh lên ngựa, chú ý tới màn biểu diễn của cơ bắp ở cánh tay và vai anh, cái cách quần anh co lên ôm chặt vào mông và đùi. Vành mũ che khuất khuôn mặt anh, nhưng cô vẫn nhìn thấy màu xanh nước biển mãnh liệt trong đôi mắt.

“Hẹn gặp lại,” anh nói, xuất phát mà không ngoái đầu.

Cô đã cố gắng, nhưng không thể ngừng suy nghĩ về anh khi cô đi khắp nơi làm những công việc còn lại trong buổi sáng. Cô đủ biết tại sao anh ghé qua lần đầu tiên, vì anh đã thành thật về việc muốn mua mảnh đất, nhưng tại sao anh lại đi quá xa như thế trong buổi sáng này? Lúc đầu cô chờ đợi anh vồ lấy mình, nhưng anh chẳng hề nói hay làm điều gì ít nhất là quyến rũ, cô thừa nhận với bản thân rằng cô chỉ có một chút thất vọng.

Không phải cô sẽ để anh hôn mình. Xét cho cùng, người đàn ông đang có ý định kết hôn với Olivia. Nhưng Olivia không muốn anh ấy. Dee biết bạn mình muốn được yêu và có một gia đình thế nào, cô ấy đang lo lắng mình sẽ không bao giờ có cơ hội. Và Olivia cũng không chắc Lucas có ý định cưới mình. Sau cuộc gặp gỡ lần hai, Dee chắc chắn anh không phải là người đàn ông dành cho cô bạn dịu hiền.

Ít hơn một sự thật rằng không có khả năng có ai đó nghĩ cô là người có thể, và một sự thật cũng như thế rằng cô không hứng thú kết hôn với bất kỳ người nào. Mặc dù vậy, không ai trong đó phủ nhận sự thật thứ ba: cô là con người, và cô là một phụ nữ. Cô thích trò chuyện với anh sáng nay, thích việc anh làm. Anh nói chuyện với cô như một người ngang hàng, cho cô cảm giác tế nhị nhưng ngọt ngào của sự tự do vì cô không phải kiểm soát lời nói cũng như hành vi của mình đối với anh. Hầu hết đàn ông sẽ kiên quyết không tán thành những gì cô nói, nhưng Lucas dường như thưởng thức sự thẳng thắn của cuộc trò chuyện giữa hai người. Bất kể bản thân cô phản ứng với anh giống như một phụ nữ, da cô vẫn ấm lên, và hơi thở nhanh hơn. Nếu anh với tới cô, cô có thực sự đẩy anh đi? Cô đủ trung thực thú nhận với chính mình rằng có sự cám dỗ ở đó.

Cô hơi bối rối về sự hai lòng của bản thân. Không quan trọng cô đã nói với anh mình không hứng thú với đàn ông, không quan trọng cô đã tự nhủ mình không cần cũng như không muốn sự ngưỡng mộ anh dành cho mình giống như cho một người phụ nữ; cô nhận thức rất rõ anh là một người đàn ông, nên cái tôi của cô hơi bị tổn thương khi anh có vẻ không bị cô thu hút. Rồi một lần nữa, tại sao anh nên như thế chứ? Anh là Lucas Cochran; anh có thể có bất kỳ người phụ nữ độc thân nào trong thị trấn, hay thậm chí khá nhiều phụ nữ đã lập gia đình nữa. Anh không chỉ ưa nhìn, vẻ nam tính hầu như còn áp đảo, anh cứng rắn, mạnh mẽ và tự tin vào bản thân, cả tinh thần lẫn thể chất. Cô rõ ràng đọc thấy trong mắt anh, anh có thể là một người tàn nhẫn, và ai đó hoặc là thiếu thận trọng hoặc là một kẻ ngu ngốc nếu cản đường anh.

Mặt khác, cô chẳng có điểm gì đặc biệt cả. Cô nhìn thấy điều đó trong hình ảnh của mình phản chiếu trong gương mỗi sáng khi cô rửa mặt. Cô là một người chăm chỉ, người có thiên hướng tiêu một khoản tiền lớn vào những cuốn sách hơn là mua quần áo hay đồ xa xỉ cho bản thân. Chẳng có gì tinh tế hay khéo léo ở cô hết, dù cô tin rằng mình khá thông minh và được giáo dục tốt hơn hầu hết, điểm thứ hai là do mẹ cô là một giáo viên và cô được thấm nhuần tình yêu trong những trang sách từ những năm đầu đời. Hai nét tính cách riêng biệt đó đã giúp cô chuẩn bị cho việc quản lý cuộc sống của bản thân nhưng lại khiến cô đặc biệt không thích hợp để được vừa lòng với quy tắc của bất cứ ai.

Không có gì ở cô để một người đàn ông như Cochran mong muốn, và cô sẽ thật ngớ ngẩn nếu ước khác đi.

Lucas không bao giờ cố tình tìm kiếm Olivia ngoại trừ những hoạt động xã hội mà dù thế nào cũng đưa họ gặp nhau, vì anh không thấy có lý do gì để củng cố mối quan hệ giữa họ khi mà còn ít nhất một năm nữa anh mới có thời gian chính thức dành bản thân cho việc tán tỉnh và kết hôn. Cũng như anh không từng cảm thấy nhu cầu lớn nào cho công việc của cô; cô xinh đẹp và vui vẻ, nhưng cô không thiêu đốt những giác quan của anh. Khi anh cưỡi ngựa vào thị trấn sáng đó sau khi rời khỏi Dee, anh không cố gắng để gặp Olivia, anh sẽ hoàn toàn miễn cưỡng gặp cô dù chỉ tình cờ.

Anh thích Olivia; cô ngọt ngào và tốt bụng, một quý cô thực sự. Anh tưởng tượng ra sẽ có rất nhiều niềm vui trong việc lên giường với cô. Tuy vậy, điều anh không hình dung ra, là đã từng cảm giác bị kích thích tới độ phát cuồng về cô chưa. Khi anh nghĩ về tình dục nóng bỏng, về mồ hôi và những cái chăn vặn xoắn, những móng tay bấm sâu vào lưng anh khi anh say sưa chôn mình trong cơ thể người phụ nữ bên dưới anh, thì cơ thể đó là của Dee, khuôn mặt đó là của Dee, và mái tóc đen dài xõa tung trên gối của anh. Dee sẽ không bao giờ ngoan ngoãn chấp nhận anh; cô sẽ chiến đấu chống lại sự thống trị của anh, hông cô sẽ đẩy về anh. Cô sẽ bám vào anh, quằn quại và dữ dội giữ lấy niềm khoái lạc của chính mình. Rồi sau đó, nằm kiệt sức, cô sẽ chăm chú nhìn anh bằng cặp mắt màu lục bí ẩn, thách thức anh đưa cô lên lần nữa.

Anh không nghĩ về Olivia với những hình ảnh này của Dee đang bùng cháy trong tâm trí anh. Một thôi thúc mạnh mẽ khiến anh phải ngạc nhiên. Anh đã khao khát phụ nữ trước đây, vài lần say đắm, nhưng cảm nghĩ đơn thuần về phụ nữ chưa bao giờ khiến anh thấy như lửa đốt thế này. Anh thậm chí còn chưa chạm tay vào cô cơ! Nhưng anh biết, sẽ sớm thôi. Anh không thể đợi cả tháng để có được cô, ngay cả là vài tuần.

Anh nghiến răng chống lại một đợt ham muốn đang dấy lên. Với cảm nhận của anh lúc này, thời gian còn lại cho trinh tiết của cô có thể được tính bằng ngày, thậm chí như thế cũng là quá dài. Anh muốn cô bây giờ; anh cứng ngắc và bất kham như một con ngựa đực sẵn sàng chồm lên một con ngựa cái trong cơn động dục.

Theo bản năng anh biết Dee còn là một trinh nữ, dù cô sống một mình năm năm nay. Sự trong trắng của cô vừa trở ngại vừa hữu ích. Cô sẽ không ngay lập tức nhận ra mức độ nghiêm trong sự quyến rũ của anh, không biết làm thế nào để kiểm soát phản ứng của mình đối với anh, điều đó cho anh một lợi thế. Nhưng sự trong trắng của cô có nghĩa là anh sẽ phải kiềm chế bản thân.

Không, không một lần trong suy nghĩ thẳng thắn của anh từng xếp Dee là người dễ bảo. Cô là một đám cháy rừng, trong khi Olivia điềm tĩnh và kiềm chế như một cái hồ trên núi.

Anh dừng lại ở quán rượu mặc dù còn sớm so với sở thích uống của anh; liệu rằng một cốc bia sẽ xoa dịu cơn nhức nhối nơi háng anh. Thời điểm đó quán rượu gần như trống rỗng, duy nhất một vị khách đang ngồi sụm xuống nhấm nháp cốc rượu whiskey, quay lưng về phía cánh cửa cánh dơi như thể ánh sáng làm tổn thương đôi mắt mình. Lucas nhận ra những dấu hiệu của tàn dư khó chịu của đồ uống có cồn nên để người đàn ông yên.

Người pha chế đang đánh bóng những chiếc cốc thủy tinh, không chú ý đến anh sau khi phục vụ một cốc bia. Hai cô gái quán rượu đang chơi bài với dáng vẻ nửa uể oải, nửa lười biếng, nói chuyện nhiều hơn chơi.

Sau một lúc Tillie, cô gái tóc đỏ, đứng dậy, thơ thẩn lại gần Lucas. Mặc dù cảm xúc của anh đang quá tập trung vào mái tóc đen và đôi mắt màu lục để mà phản ứng với vẻ đẹp tươi tốt của Tillie, anh vẫn vui thích ngắm nhìn vẻ nhục dục trong dáng đi của cô ả. Cô ả không chỉ bước đi, ả còn đung đưa, lả lướt và uốn éo. Một chuyển động hoàn toàn nữ tính khiến cả người đàn ông với tàn dư khó chịu của đồ uống cũng phải nhìn theo bằng đôi mắt đỏ ngầu.

“Chào buổi sáng,” cô ả dài giọng, ngồi xuống bàn anh. Chất giọng rõ rệt miền Nam, lười biếng và mềm mại. Cô ả hất đầu về phía người đàn ông kia. “Anh ta có lý do để uống, nhưng anh trông không có một buổi sáng khó chịu.”

Thôi được, đúng nghĩa thì anh đang có một buổi sáng khó khăn đấy. “Chỉ giết thời gian thôi.”

“Hoặc anh đến đây vì lý do khác.” Giờ giọng cô ả còn nhẹ hơn, chậm hơn và mời mọc hơn.

“Đang không hứng thú với phụ nữ,” anh nói lấc cấc.

Tillie cười ấm áp, ngồi tựa vào ghế. “Ồ, tôi nghĩ anh thế, cưng à, nhưng tôi không phải một phụ nữ, và đó là chính xác vấn đề của anh. Anh giận giữ, bồn chồn lo lắng như một người đàn ông có, khi một phụ nữ không nằm xuống cho anh ta vài phút mặc dù anh ta muốn cô ta.”

“Một người đàn ông không bao giờ có biểu hiện như thế khi ở gần cô đúng không?” Lucas đáp trả.

“Không thường xuyên, cưng, không thường xuyên lắm. Vậy, nếu anh không tới đây để uống, không muốn lên gác, sao anh không tham gia cùng Verna và tôi chơi bài porker? Chúng tôi thấy nhàm chán vì chỉ có hai người.”

Anh cũng không thích thú trò chơi bài nên anh lắc đầu. Tillie thở dài đồng tình.

“Vậy không có gì tôi làm được cho anh, anh Cochran, không gì hơn là mong anh may mắn.”

“Tôi không cần may mắn,” anh càu nhàu, rời khỏi bàn. “Thứ tôi cần là lòng kiên nhẫn.”

Tille cười dịu dàng dõi theo anh rời quán rượu.

Olivia nấn ná trong cửa hàng đồ khô cho tới khi nhìn thấy Lucas ra khỏi quán rượu, quay đầu theo hướng về Double C. Thật là hèn nhát lẩn trốn anh khi mà anh không làm gì ngoài lịch sự, nhưng khả năng bắt gặp anh trên đường phố với vô số cặp mắt nhìn vào khiến cô cảm thấy phát bệnh. Cô không thể nói một câu mạch lạc với người đàn ông, khi mà đang băn khoăn về những lời thì thầm và suy đoán đang diễn ra đằng sau những cánh cửa phía trước tất cả các cửa hiệu. Cũng như anh trông đang có một tâm trạng đặc biệt không tốt. Cho dù ở khoảng cách xa cô vẫn nhận thấy vẻ cau có, tối tăm trên khuôn mặt anh. Nếu Lucas có áp đảo khi vui vẻ, thì anh đáng sợ thế nào khi giận dữ? Cô không muốn tìm ra.

Chương 5

Nếu Dee không quá mệt mỏi thì có lẽ chuyện đã không xảy ra, nhưng cô dành cả buổi sáng cày xới đi cày xới lại mảnh vườn, rẫy những cục đất lớn cho mịn hơn, thích hợp để trồng trọt. Những ngày đầu tiên của việc làm vườn luôn khó khăn nhất, bởi cơ bắp của cô không còn săn chắc như trước qua những tháng mùa đông. Bởi vậy, khi trèo lên căn gác xép chuồng gia súc, dùng cây chĩa xúc thêm cỏ khô cho bầy vật nuôi, cô không ngờ rằng phản xạ của cơ thể không còn nhanh nhạy. Cô không hề trông thấy con mèo nên cô bước vào ổ của nó. Con mèo ré lên; bị giật mình bởi tiếng ồn, Dee lảo đảo lùi lại rồi hụt chân. Cô ngã nhào khỏi gác xép, tiếp đất bằng lưng, đầu cô va trúng với một tiếng uỵch êm ái.

Khoảnh khắc đau đớn như kéo dài vô tận khi cô không thể hít đủ không khí vào phổi, cô nằm đó tê liệt, choáng váng vì cơn đau, tầm nhìn của cô mờ dần. Và rồi, bên trong cô quyết định hành động đúng đắn, cô tham lam hít vào thật sâu mặc cho khung xương sườn đang đau nhức.

Mất thêm một lúc nữa trước khi cô cảm thấy có thể kiểm soát lại bản thân. Cánh tay và chân cô di chuyển mà không còn đau quá mức, xương sườn cô cảm giác bị thâm tím hơn là đã gãy. Cơn đau ở đầu làm cô đờ đẫn. Nếu mặt đất không được bao phủ bởi lớp đệm rơm mỏng, cô không nghi ngờ mình sẽ ở trong tình trạng tồi tệ hơn nhiều.

Con mèo nhảy khỏi gác xép kêu meo meo quở trách cô, sau đó biến mất sau góc.

Cô loạng choạng đứng dậy, cố gắng hoàn thành việc cho các con vật ăn, nhưng khi quay lại ngôi nhà cô vất vả leo lên những bậc thang. Nấu ăn nghe thật quá xa xỉ, nên cô từ bỏ. Cô chỉ đơn thuần lau sạch mình bằng một miếng bọt biển và cẩn thận chải tóc. Đầu cô quá đau để chịu nổi việc tết chặt những lọn tóc cô thường làm lúc đi ngủ, cô nhăn mặt nghĩ. Tất cả cô có thể làm là mặc váy ngủ rồi bò vào giường.

Cô ngủ không ngon giấc vì mỗi lần cựa mình những cơ bắp đau nhức lại bắt đầu phản đối buộc cô tỉnh giấc; nhưng khi bình minh lên, cô mở mắt cảm thấy khá hơn, nhẹ nhõm hẳn khi cơn đau đầu đã biến mất. Cô hẳn ngập trong một mớ hỗn độn nếu phải chịu một cơn chấn động, may mắn làm sao không phải là lần này.

Tuy nhiên, khi cố gắng rời khỏi giường cô ngã trở lại với một tiếng kêu bị bóp nghẹn bởi cơn đau nhói âm ỷ quanh xương sườn.

Cô nằm đó thở hổn hển vài phút trước khi tập trung trở lại, cố gắng lần nữa. Nỗ lực thứ hai cũng chẳng thành công hơn so với lần đầu.

Cô miễn cưỡng thử lần nữa, cô biết mình không thể đơn giản nằm trên giường cả ngày được. Bởi một điều: cô hiển nhiên phải làm việc.

Lần thứ ba, cô không gắng ngồi dậy, thay vì thế cô lăn khỏi giường, hạ cánh bằng đầu gối, điều đó có khả năng sẽ thêm vào bộ sưu tập những vết bầm tím. Cô tựa vào thành giường và nhắm mắt, cố gắng triệu hồi sức mạnh cùng nghị lực để đứng dậy. May mắn là chân cô ít đau đớn hơn khi ngồi lên, nhưng nỗ lực đó vẫn khiến cô bật ra một hơi nho nhỏ.

Cô gắng gượng chăm sóc nhu cầu cấp bách hơn của bản thân là uống cạn ly nước, vì cô đang quá khát, rồi việc đơn giản là cởi chiếc váy ngủ đã đánh bại cô. Cô không thể nâng cánh tay quá đầu. Thậm chí nếu có thể, cô sẽ không mặc nổi chiếc váy một cách đứng đắn được.

Nhưng đám vật nuôi cần được chăm sóc, mà đây đâu phải lỗi của chúng, cô quá ngu ngốc và vụng về nên mới ngã khỏi căn gác xép đấy chứ.

Trong sáu năm liền ở một mình cô thật may mắn chưa bao giờ bị ốm hay bị thương. Biết rằng không có ai khác để dựa dẫm, cô luôn rất cẩn thận, thậm chí một cái móng tay hơi dài thôi cũng là cả một sự mạo hiểm nếu chẳng may bị một nhát búa đập trúng. Cô đã làm tất cả mọi việc cô nghĩ ra để mọi thứ xung quanh và thói quen của bản thân được an toàn, thế mà không gì trong số những biện pháp phòng ngừa giữ cô an toàn trước một con mèo.

Thậm chí nếu cô mặc chiếc váy ngủ, tự mình bước đi xuống đến khu chuồng trại, thì làm cách nào cô có thể cho mấy con vật ăn đây? Cô không thể nâng nổi cánh tay lên, mấy xô thức ăn thì nặng vô cùng.

Cô không suy nghĩ nổi vì còn đang giận bản thân đã bất cẩn. Điều đó chẳng giúp được gì ngoài việc khiến mỗi cử động lại ập đến một cơn đau mới.

Chân cô căng cứng, đau nhức, nhưng cô muốn nghĩ đó là do nỗ lực trong việc cày xới chưa quen. Tuy nhiên, khi cô quay người, dường như có một vết bầm lớn chạy suốt từ vai đến hông, và xương sườn cô đau nhói theo từng nhịp hít thở. Cô cố gắng ngồi xuống và thấy rằng mình không thể. Suýt chút nữa cô chỉ đơn giản thả rơi bịch xuống giường, nhưng suy nghĩ về những gì cơ thể phải chịu đựng khiến cô gắng kiềm chế không làm thế. Đứng nguyên có vẻ là điều duy nhất cô làm được.

Buổi sáng mùa xuân thường lạnh, cô đang dần ngấm lạnh bởi đứng đây với bàn chân trần, không mặc gì ngoài chiếc váy ngủ. Than trong lò sưởi sẽ bùng lên nếu cô đặt một thanh củi mới lên trên, nhưng chỉ điều đó cũng đã vượt quá khả năng của cô. Trông như thể cô sẽ phải quay lại giường để giữ ấm, bất kể cơn đau sẽ là cái giá phải trả khi cô trở dậy.

Khi nghe thấy tiếng ngựa gõ móng suy nghĩ đầu tiên của cô là với lấy khẩu súng săn, cô di chuyển thật nhanh. Những cơn đau khiến cô không thể thở nổi, và cô đóng băng khi tiếng gọi vang lên.

“Dee!”

Tiếng hét khiến cô gần như khuỵu xuống vì nhẹ nhõm. Là Lucas. Cô sẽ nuốt lại tự trọng và nhờ anh chăm sóc mấy con vật hôm nay; chắc chắn ngày mai cô có thể tự mình làm được rồi. Một cách đau đớn, cô di chuyển đến bên cửa sổ ngay khi trông thấy Lucas hướng về phía nhà kho tìm cô.

“Lucas,” cô lên tiếng, nhưng anh không nghe thấy.

Cô hướng đến cửa, giữ chặt hơi thở chống lại từng cơn đau nhói khi bước đi, sau đó nhìn chằm chằm trong nỗi thất vọng với then cửa cô đã tự động cài xuống khi cô vào nhà đêm trước. Cô cố nâng cánh tay lên, nhưng nhận ra ngay cả khi cô buộc bản thân chịu đựng thêm nửa cơn đau thì các cơ của cô vẫn đơn giản là không hoạt động. Nhận thức đó, thật không may, đến trước khi cô có thể đẩy được then cài ra khỏi chốt.

“Dee? Cô ở đâu?”

Anh bước ra khỏi chuồng gia súc quay về phía sau nhà. Thở hổn hển, Dee quỳ trên đầu gối và chèn vai bên dưới then cửa, sau đó đứng thẳng lên. Sức nặng của then cài tì xuống vai cô đau như thể có một chiếc rìu đang giáng xuống, nhưng cô không thể nghĩ ra cách nào khác để mở được cửa, cô nghiến răng lờ đi những giọt nước mắt bởi cơn đau đang châm chích mắt mình. Then cài trượt ra và rơi xuống sàn với một tiếng rầm như tiếng sấm.

Lucas nghe thấy tiếng ồn và dừng lại, rồi quay trở về phía ngôi nhà, chắc chắn âm thanh đến từ hướng đó. Sự thận trọng khiến anh đặt tay lên khẩu súng lục phía sau mông.

Cô cố gắng kéo mở cánh cửa và đứng đó một tay giữ chặt khung cửa để hỗ trợ.

“Lucas,” cô gọi. “Tôi ở cửa trước.”

Anh hiện ra từ bên hông bước hai bước dài, rời tay khỏi khẩu súng lục khi anh trông thấy cô.

“Sao cô không trả lời?” anh hỏi đầy kích động, dừng lại khi quan sát cô rõ hơn.

Cô đứng ở cửa hơi lắc lư, trong khi bàn tay phải của cô siết chặt lấy khung cửa đến nỗi những ngón tay trở nên trắng bệch. Cô đi chân trần, chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ trắng trơn, dài tay và cao cổ, nghiêm trang như thói quen của một nữ tu sĩ trừ thực tế rằng anh trông thấy núm vú tối màu của cô bên dưới làn vải.

Đuôi tóc nặng nề của cô được cột lỏng lẻo, rối bù, xõa xuống lưng như một dòng mực đen. Thoạt nhìn cô có vẻ hoàn toàn ổn, cơ thể anh đáp lại ngay lập tức với trang phục không hề đứng đắn của cô, rồi ngay lập tức anh nhận ra khuôn mặt cô trắng bệch và cô đang giữ mình đứng cứng đờ, bất động.

“Có chuyện gì vậy?” anh hỏi, túm lấy cô bởi cô trông như sắp khuỵu xuống dưới chân anh. Sự báo động khiến giọng anh trở nên thô lỗ.

“Không, đừng chạm vào tôi!” cô thét lên hoảng loạn, co mình khỏi tay anh. Cử động khiến cơn đau tăng lên, dù cô cắn môi để khỏi thét lên, một tiếng rên trầm thấp vẫn thoát khỏi cổ họng. Khi cô đã kiểm soát được bản thân lần nữa, cô nói tiếp. “Tôi ngã khỏi gác xép chuồng gia súc. Tôi quá đau để có thể làm được bất cứ việc gì.”

“Quay vào trong để tôi đóng cửa lại đã,” anh nói. Anh không mắc thêm sai lầm bằng việc cố gắng giúp cô, mặc dù cô gần như không thể di chuyển được. Kìm lại ham muốn mạnh mẽ là la mắng cô bởi nếu cô không khăng khăng đòi sống một mình và tự làm những công việc của đàn ông, cô đã không bị thương, nhưng chuyện đó sẽ phải đợi. Anh bước theo cô và đóng cửa, bước đến bên lò sưởi, nhanh chóng thêm vài thanh củi vào, dùng que cời khuấy lớp than hồng.

“Cô ngã khi nào?” anh hỏi cộc lốc, quay lưng về phía cô.

“Chiều tối qua.”

Ít nhất cô không phải nằm bơ vơ nhiều ngày liền. Đã một tuần kể từ khi anh gặp cô, cô có thể dễ dàng bị thương trong khoảng thời gian đó.

Anh quẳng chiếc mũ sang bên, quỳ một đầu gối xuống cạnh cô.

“Việc này sẽ đau đấy, nhưng tôi sẽ kiểm tra cô có bị gãy xương không. Chỉ cần đứng im lặng nhất có thể để tôi xem nhé.”

“Tôi không nghĩ có bất kỳ cái xương nào gãy đâu,” cô phản đối. “Nhưng tôi sẽ rất biết ơn nếu anh chăm sóc giúp mấy con vật hôm nay. Tôi chỉ bị thương nhẹ thôi, tôi có thể chăm sóc chúng vào ngày mai sau khi cơn đau biến mất.”

“Đừng lo về mấy con vật. Và tôi sẽ tự mình xem xương có bị gãy không.”

Lẩm bẩm vài lời báng bổ, gương mặt anh trông thật dữ tợn. Anh đã quyết định những gì mình sẽ làm, còn cô biết mình không phải trong tình trạng ngăn được anh. Dee siết chặt hai tay trong khi anh đặt tay bên dưới váy ngủ và di chuyển dần lên chân cô một cách nhanh chóng và hiệu quả như khi cô kiểm tra một con ngựa. Ngón tay thăm dò của anh rất nhẹ nhàng, cô hít một hơi sâu khi những cơ bắp đau nhức của cô rên lên phản đối. Anh ngước nhìn, đôi mắt xanh nheo lại, quan sát cô thở ra.

“Chân tôi đau chỉ bởi vì tôi đã làm việc thôi,” cô hổn hển giải thích.

Bàn tay anh di chuyển lên cao hơn, lên hai đùi cô. Vạt váy ngủ dồn lại trên cánh tay anh. Cái chạm tay của anh thật nóng, vết chai ráp trên lòng bàn tay anh và các ngón tay cứng rắn trên làn da mượt mà của cô. Cô nhận thức sâu sắc về sự trần truồng của mình bên dưới làn vải cotton mỏng, cũng như luồng nhiệt của cơ thể to lớn của anh khi anh cúi xuống thật gần nơi hai đùi cô đang nép sát vào đường cong của bờ vai rộng của anh, còn gương mặt anh gần như áp vào bụng cô.

“Dừng lại,” cô lẩm bẩm.

Anh nhìn lên, cô nhận ra anh đang phẫn nộ. Đôi mắt xanh của anh rực lửa.

“Dừng cái con khỉ,” anh quát. “Cô có thể quên sự khiêm tốn của mình đi, bởi vì cái váy ngủ chết tiệt này sẽ phải cởi ra.”

“Không.”

Anh đứng dậy với biểu hiện hoang dã. “Đó là điều cô nghĩ thôi.”

Cô nâng cằm lên trong một biểu hiện cứng đầu. “Tôi không thể cởi nó được. Tôi đã cố, nhưng tôi không thể nâng tay mình lên.”

Anh trừng mắt nhìn cô, sau đó đột ngột rút con dao ở thắt lưng ra. Cô không thể di chuyển đủ nhanh thậm chí chỉ để bắt đầu lẩn tránh anh. Anh nắm lấy làn vải ở mặt trước váy, kéo nó ra khỏi cơ thể cô, chèn con dao vào và rạch lên. Chiếc váy mở toang.

Dee thực hiện một nỗ lực vô ích để kéo hai vạt váy trở lại, nhưng trong điều kiện hiện tại của bản thân, cô không thể chống lại anh. Anh đơn giản là gạt tay cô sang bên, kéo chiếc váy ngủ ra khỏi vai, xuống cánh tay cô. Chiếc váy rơi xuống quanh đường cong ở hông, rồi trượt xuống tụm lại quanh chân cô.

Hoảng sợ kết hợp nhục nhã nhấn chìm cô trong một cơn lũ lớn. Màn sương xám che khuất tầm nhìn kỳ lạ của cô, đôi tai cô bắt đầu lùng bùng.

“Quỷ tha ma bắt, đừng có ngất,” Lucas quát, đặt tay lên eo cô để túm lấy cô trong trường hợp cô ngất đi. “Hít một hơi thật sâu nào. Thở đi, khốn kiếp!”

Cô làm vậy, sự tự trọng không cho phép cô ngất xỉu như một con ngốc. Lớp sương mù xám mờ dần, cô tập trung vào gương mặt anh, đang ánh lên sự giận dữ thuần túy. Một sự nhẹ nhõm kỳ lạ tràn qua cô, vì chính sự giận dữ của anh cho cô điều gì đó để tập trung vào.

“Đừng có chửi tôi, đồ khốn nhà anh! Anh cắt quần áo trên người tôi!”

Ngón tay rắn chắc của anh siết chặt eo cô khi anh chiến đấu với thôi thúc lắc mạnh cô. Chỉ có nhận thức rằng cô thực sự sẽ ngất xỉu mới giữ anh kiềm chế. Chết tiệt cô, cô không biết khi nào nên ngừng chiến đấu sao! Cô bị thương, phải có ai đó để mắt đến cô vì cô không thể tự mình làm vậy được.

Nhưng chút sắc hồng đã trở lại trên gương mặt trắng bệnh của cô, cả sự hoảng loạn kỳ lạ cũng biến mất khỏi đôi mắt, thứ khiến đôi mắt màu xanh lục của cô tối lại vì giận dữ. Mặc cho tính khí nóng nảy của mình anh gần như mỉm cười, bởi nếu cô đủ khỏe để giận dữ thì có lẽ cô cũng không bị thương nghiêm trọng lắm. Bên cạnh đó, sự tức giận của Dee thật khêu gợi, nó khiến cô hồng hào trở lại và đảm bảo với anh về sức mạnh của cô. Nếu anh cắt một cái váy ngủ rơi khỏi bất kỳ người phụ nữ nào khác, anh biết mình sẽ phải đối mặt với một trận la hét cuồng loạn. Nhưng Dee chửi rủa lại anh và trông cũng giận dữ ngang bằng anh mặc dù cô gần như bất lực như một con mèo con.

“Im đi và để tôi xem cô đã gây ra thiệt hại thế nào cho bản thân mình,” anh nói, đẩy mặt gần hơn vào cô.

Dee lắc lư trên đôi chân, đau đớn nhận ra sự trần truồng của cơ thể khi không khí mát lướt trên làn da, nhưng cô không thể đánh lại anh, không thể chạy khỏi anh, thậm chí không thể tự quấn mình trong một cái chăn. Cô ghét sự bất lực, nhưng thực tế buộc cô phải thừa nhận rằng cô đang như vậy. Anh quan sát cô thật kỹ, cô cử động tay trong nỗ lực bản năng bảo vệ bản thân mình. Nỗi xấu hổ lan khắp cơ thể và khuôn mặt cô.

“Vì Chúa, tôi đã trông thấy đầy phụ nữ trần truồng trước đây rồi,” anh cáu kỉnh, đặt tay lên ngực cô và buộc sự chú ý của bản thân để dò dẫm từng xương sườn, xem có cái nào gãy không.

“Tôi không quan tâm anh đã thấy những gì,” cô bật lại, cẩn thận không nhìn anh. Nếu cô không quan sát anh kiểm tra mình, cô có thể giữ được một chút nho nhỏ khoảng cách về tinh thần. “Tôi chưa bao giờ trần truồng trước mặt một người đàn ông trước đây.”

“Tôi sẽ cởi hết quần áo của mình nếu điều đó khiến cô thấy khá hơn.”

“Lucas!”

“Dee!” anh nhại lại cùng tông giọng của cô, sau đó anh vén tóc cô qua vai. Mái tóc dày bờm xờm che kín khuôn ngực cô, giờ đang lộ ra đầy đặn và trắng như kem, khuôn ngực bánh dày mơn mởn tròn căng với núm vú hồng nhỏ bên trên. Cơ bụng anh siết lại, một luồng máu đổ thẳng xuống giữa háng. Chết tiệt, cô thật đẹp, tất cả những thứ tròn trịa, nhỏ xinh ở chính xác nơi chúng phải có mặt. Anh dứt khoát giữ vững sự kiểm soát của bản thân, nhưng lỗ mũi anh đang nở ra hít vào mùi hương ấm áp ngọt ngào của cô, những ngón tay nhức nhối của anh trượt xuống giữa hai chân cô. Nếu cô không bị thương…

Anh chiến đấu cố giữ vững sự tỉnh táo. Nếu cô không bị thương, cô sẽ không đứng khỏa thân trước mặt anh như bây giờ. Cô sẽ ra ngoài và làm việc, được bao bọc dưới lớp quần áo, mái tóc xõa hoang dại của cô sẽ được cột lại một cách nghiêm túc phía sau gáy. Nhưng cô đang bị thương, anh buộc mình phải ghi nhớ điều đó.

Xương đòn của cô thẳng, không có dấu hiệu bị gãy, cô không hề nao núng dưới những cái chạm thăm dò của anh mặc dù anh đang quan sát một cách kỹ lưỡng gương mặt cô tìm kiếm dấu hiệu của cơn đau. Anh sờ lên cổ cô, nhắc cô xoay đầu sang hai bên, cô làm vậy một cách cẩn thận nhưng không có vẻ quá đau đớn. Sau đó, anh đi vòng ra phía sau cô, túm lấy mớ tóc đang xõa xuống hông, vắt nó qua vai cô.

Anh chửi thề khẽ giữa hai hàm răng.

“Tôi đoán là mình bị thâm tím,” Dee nói, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. “Tôi hạ cánh bằng lưng mà.”

Vai cô dường như đã gánh lấy cú ngã, bởi có một vết sưng lớn chuyển màu tím đen trải dài từ xương bả vai bên này đến xương bả vai bên kia. Lưng cô cũng bị thương nhẹ, vệt thâm tím còn lan xuống cả rãnh giữa hai mông cô.

Nhẹ nhàng anh kiểm tra xương sườn, thấy chúng bị thương nhưng không gãy, cũng như cánh tay cô. Tất cả đều không sao, cô thật may mắn chỉ bị những vết thương nhỏ như vậy.

Anh bắt đầu nghĩ về tất cả những việc cần làm.

“Tôi sẽ làm cho cô ít đồ ăn sáng.” Anh nói. “Cô có muốn quay lại giường hay ngồi đây bên ngọn lửa?”

Cô quay đầu nhìn anh với vẻ khó chịu. “Tôi không thể ngồi xuống thế này.”

“Tôi không phàn nàn gì đâu. Tầm nhìn có vẻ rất tuyệt xét theo quan điểm của tôi, ngoại trừ các vệt màu sắc khác lạ kia.” Anh nhẹ nhàng vỗ vào mông cô, cẩn thận không chạm vào các vết bầm tím.

Cô di chuyển chậm chạp, đau đớn xa khỏi anh, anh nhanh chóng thấy xấu hổ vì đã trêu chọc cô trong khi cô không thể kháng cự. Anh đi vào phòng ngủ, kéo tấm chăn khỏi giường, anh để ý thấy đó là một cái giường đôi, rồi trở lại với cô quấn nó thật chặt quanh cô. Cô ôm chầm lấy nó vào mình với một vẻ biết ơn mãnh liệt cho sự cứu trợ và anh nhận ra khó khăn đến thế nào khi cô bị lột trần trước mắt anh. Anh muốn hôn cô, nói với cô rằng sẽ ổn cả mà, sớm thôi cô sẽ quen với anh, nhưng không bao giờ là chiến thuật tốt khi để đối thủ biết trước kế hoạch của bạn.

Anh giúp cô tới chiếc ghế lớn đặt bên ngọn lửa, ngồi xuống là điều cô phải tự làm với tốc độ của riêng mình. Khi cuối cùng cô cũng ngồi xuống thoải mái nhất có thể anh chuyển sự chú ý vào lò sưởi.

Nấu ăn là việc anh từng học bởi vì nó là cần thiết, anh làm những việc cơ bản cũng khá. Anh đặt lên một nồi cà phê, khéo léo làm một chảo bánh, thái lát thịt xông khói để chiên. Sau khi chắc rằng lò sưởi không quá nóng, anh đi ra ngoài lấy đủ trứng cho bữa sáng. Anh đã ăn ít bánh quy và thịt nguội trước khi cưỡi ngựa tới đây, nhưng giờ thì dạ dày anh đang đòi hỏi thêm nữa.

Khi anh quay trở lại nhà, Dee vẫn ngồi chính xác vị trí cũ của mình trước khi anh ra ngoài. Tấm chăn đã trượt xa hơn bàn chân trần của cô. Anh bước tới quỳ xuống che chúng lại, bọc chúng cẩn thận bên dưới các nếp gấp.

“Cảm ơn,” cô nói. Sự thất vọng của cô với bản thân cũng hiển hiện trong ánh mắt. Anh vỗ nhẹ vào đầu gối cô. Anh biết bị bệnh hoặc bị thương bào mòn tinh thần đến thế nào. Vài lần trong đời anh đã phải nằm liệt giường, thậm chí còn yếu ớt như một đứa trẻ, anh đã khó tính như quỷ khiến mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm khi anh bắt đầu bình phục.

Chuẩn bị xong bữa sáng, anh đặt tất cả mọi thứ lên bàn, quay trở lại ghế của cô.

“Tôi sẽ đỡ cô dậy.” Anh lên tiếng. “Tôi sẽ đặt tay vào khoảng giữa lưng cô, cô bị đau ở đâu nhất?”

“Tôi phải mặc đồ đã,” cô cáu kỉnh. “Tôi không thể ăn với cái chăn quấn quanh người thế này được.”

Anh vòng tay quanh cô, một tay đặt trên lưng và tay kia bên dưới đùi cô, nhấc cô lên một cách dễ dàng. Cơ bắp anh thả lỏng, cánh tay gần như không hề căng lên.

“Tôi sẽ để ý cái chăn. Đừng lo.”

Ngay khi anh quấn lại chăn thì má cô đã lại nóng lên, bởi vì chiếc chăn bị mở khiến ngực cô lộ ra. Khi anh cuối cùng cũng xong, cô quấn khăn kiểu toga, với cánh tay và vai hoàn toàn để trần. Cô phát giác nếu cẩn thận, cô có thể cử động từ khuỷu tay trở xuống. Cử động phần vai thì vẫn đau dữ dội.

“Cô có bồn tắm không?” anh hỏi, tự lấy một phần ăn lớn cho mình.

“Tôi sử dụng chậu tắm.”

Chậu tắm cũng được, Lucas nghĩ. Không được thoải mái dễ chịu cho cô như một chiếc bồn tắm để cô có thể ngả người, nhưng anh sẽ xoay xở được.

Ngay sau khi hoàn thành việc ăn uống, anh đặt Dee xuống chiếc ghế trước lò sưởi, rửa bát đĩa và lấy một xô nước đặt trên bếp đun.

“Tôi sẽ cho mấy con vật ăn, trong khi nước được đun nóng,” anh nói và rời đi.

Dee cố gắng tìm một vị trí thoải mái hơn. Nước mắt của nỗi thất vọng thi nhau châm chích mi mắt, và cô giận dữ chớp chớp nuốt chúng trở lại. Cô từ chối để mình ăn vạ như một đứa trẻ mặc cho tình trạng ngày càng khó khăn của bản thân.

Chỉ một phần trong đó là vì đau đớn và bất lực, thế là đủ bực mình lắm rồi. Sự trần truồng của cô trước Lucas còn khiến cô đau khổ hơn nhiều, nó đánh vào sự e lệ của cô và thêm vào đó còn là cảm giác dễ tổn thương. Nó đủ tồi tệ với bất kỳ người đàn ông nào, nhưng khi Lucas nhìn cô, cô cảm thấy như thể anh đang vuốt ve cô ở những nơi riêng tư nhất.

Anh quay lại nhà khoảng một giờ sau. Anh đốt thêm lửa, kéo chiếc chậu tắm lớn vào trong, đặt trước lò sưởi. Dee quan sát anh mang thêm nước vào, bắt đầu đổ đầy chậu, và đổ thêm nước nóng cho đến khi hơi nước bốc lên.

“Được rồi, mang em vào nào,” anh nói, xắn tay áo lên.

Cô siết chặt tấm chăn quanh người, nhìn thật lâu vào bồn tắm đang bốc khói. Ngâm mình trong bồn tắm nóng thật lâu sẽ là thiên đường cho các cơ bắp đau nhức của cô, là điều cô cần, nhưng thần kinh cô bị kéo căng gần như đến giới hạn khi cô khỏa thân trước mặt anh sáng nay rồi.

“Tôi nghĩ mình có thể tự làm được,” cô nói. Nó sẽ đau đớn, nhưng cô chấp nhận chịu đau để đổi lại niềm vui sướng được ngâm trong làn nước nóng tuyệt vời.

Câu trả lời của Lucas là kéo tấm chăn ra và đẩy nó sang bên.

“Chết tiệt anh,” cô nói giữa hai hàm răng nghiến chặt khi anh nâng cô lên.

“Một lần thôi, em sẽ yên lặng và để tôi giúp em chứ?”

Sự độc lập cứng đầu của cô lại nhen lên cơn giận dữ của anh lần nữa, nhưng anh bế cô cẩn thận khi anh quỳ xuống và đặt cô vào làn nước. Cô hít sâu bởi sức nóng của nó nhưng không hề phản đối. Ý thức chung của cô nói với cô rằng ngay lúc này đó là một nỗ lực lãng phí.

Anh để cô ngồi xuống làn nước trong khi tìm thấy hai cái khăn tắm. Anh gấp chúng lại, đặt một chiếc lên thành chậu tắm sau đầu cô.

“Ngả lưng lại và đặt đầu em lên đây,” anh yêu cầu. “Chìm vai xuống nước.”

Thận trọng cô làm như anh bảo, nhăn mặt với mỗi động tác. Anh đặt chiếc khăn khác phía cuối chân cô, nhấc chúng lên khỏi mặt nước, để chúng thư giãn bên trên chiếc khăn. Anh lấy thêm nước nóng, từ từ đổ vào cho đến khi mực nước dâng lên ngấp nghé thành chậu.

Dee nhắm mắt chống lại những hình ảnh tưởng tượng cô biết mình hẳn đang tạo ra, nằm đó trong làn nước trong vắt, hoàn toàn phơi bày.

Cảnh tượng của cô trước mắt thật khó cho Lucas để di chuyển hoặc ngồi xuống. Ngực cô nhẹ nhàng nhô lên hạ xuống trong làn nước, khiến anh nghĩ đến việc trượt một cánh tay bên dưới lưng cô và nâng cô lên.

Vì đôi mắt cô đang khép lại nên anh không thể đọc thấy biểu hiện của cô, anh biết vệt ửng đỏ trên má cô không phải hoàn toàn do sức nóng của làn nước. Anh lướt ngón tay mình qua mái tóc dài đang xõa cạnh bồn tắm, trải chúng lên sàn nhà.

“Đừng xấu hổ,” anh thì thầm. “Em quá đẹp để phải xấu hổ khi khỏa thân.”

Dee nuốt xuống nhưng không mở mắt. “Anh không nên nhìn tôi như thế.”

“Ngay cả khi em đang bị thương sao? Đừng có ngốc. Nếu tôi bị bắn vào chân, em có nghĩ em sẽ không tụt quần tôi ra để kiểm tra không?” Anh tiếp tục nhẹ nhàng vuốt tóc cô. “Em rất may mắn vì tôi đã đến đây hôm nay. Em sẽ tự mình làm thế nào được chứ? Mấy con vật thì sao?”

“Tôi không biết nữa,” cô thừa nhận, sau đó sự thành thật thúc giục cô. “Tôi rất biết ơn anh, thật đấy, nhưng chuyện này – nó sẽ gây ra tai tiếng mất.”

“Nếu có bất kỳ ai biết về nó,” anh đồng ý. “Nhưng đó là chuyện giữa chúng ta, và không ai khác sẽ biết được. Tôi cho là mình có thể vào thị trấn và cố tìm người phụ nữ nào đó đến đây chăm sóc em, nhưng tôi đủ khỏe để bế em mà không làm đau em. Và tôi thích ngắm em,” anh lặng lẽ thừa nhận. Anh ngừng lời. “Em có sợ nếu tôi ép buộc em trong khi em đang bất lực không?”

Cô mở mắt và rồi, trông u sầu và hoang mang.

“Không. Anh sẽ không ép buộc tôi. Anh không phải loại người đó.”

Miệng anh mím lại buồn rầu. “Em yêu, đừng đánh cược điều đó khi mà em khỏe lại lần nữa.”

Chưa có người đàn ông nào từng nói chuyện với cô như vậy trước đây, nhưng cô đã trông thấy động vật giao phối và biết anh ám chỉ điều gì. Khi nhận ra điều đó, cô cảm thấy thoải mái với sự thẳng thừng của anh hơn là ngại ngùng giả vờ khiến cô không thể tin được.

Anh giữ cô trong chậu tắm gần một giờ, múc nước ra khi nguội dần và thay thế bằng nước nóng trên bếp. Làn da cô đỏ lên, nhăn nheo khi cuối cùng anh cũng nhấc cô ra, đỡ cô đứng dậy, nước nhỏ giọt trên tấm thảm. Cô thấy cơn đau đã dịu đi, cô có thể di chuyển cánh tay mình thêm một chút. Anh lau khô cô bằng một chiếc khăn, tay anh di chuyển trên cơ thể cô với sự chú tâm cao độ. Sau đó, anh đưa cô trở lại giường, đặt cô nằm sấp trên đó.

Dee cắn môi để giữ mình khỏi khóc khi anh kiên quyết xoa dầu lên các múi cơ khắp trên cơ thể cô. Nó khiến cơ thể cô còn đau đớn hơn lúc trước, nhưng một lần nữa cô nuốt vào sự phản đối của mình.

Mồ hôi đọng thành giọt trên trán Lucas khi anh xong việc. Anh hỏi, “Em có giữ bất kỳ cái áo sơ mi nào của cha em không?” Anh gần như đã đến giới hạn của mình. Nếu anh không bọc cô lại, anh có thể sẽ kết thúc trên giường với cô mặc cho những ý định tốt nhất của mình.

“Không, tôi đã bỏ toàn bộ đồ của ông đi rồi.”

Chết tiệt. Anh đứng dậy, kéo áo sơ mi khỏi quần và cởi cúc. Giống như hầu hết áo sơ mi, nó chỉ cài nút phân nửa, anh kéo nó qua đầu.

“Em nên mặc cái này vào,” anh nói, giũ phẳng áo và đặt nó lên giường trước khi giúp cô đứng dậy lần nữa. Sau đó anh quỳ xuống, giữ áo cho cô bước vào, anh kéo nó lên trên hông cô.

Anh luồn tay cô vào tay áo, chỉnh lại cho đúng vị trí. Chiếc áo khiến cô chìm nghỉm, phủ xuống quá đầu gối cô, tay áo lủng lẳng quá bàn tay cô. Anh cài cúc lại, sau đó xắn tay áo cho đến khi bàn tay cô lộ ra.

“Đó, em trông lại đứng đắn rồi,” anh nói với vẻ căng thẳng lộ rõ trên gương mặt.

Không hẳn, vì chân cô vẫn đang để trần nhưng cô đau đớn biết ơn vì anh đã che phủ lại cho cô. Chiếc áo còn giữ được hơi ấm và mùi hương từ cơ thể anh. Cô cảm thấy mình được bao bọc bởi anh, cảm giác đó rất dễ chịu.

Cô nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào ngực anh. Đó là vòm ngực rộng, cơ bắp và rậm lông, những dải lông đen tuyền nổi lên trên làn da rám nắng. Anh hẳn đã có lúc làm việc mà không mặc áo.

“Anh về nhà giải thích thế nào về việc không mặc áo?” cô thì thầm, không ngước mắt lên.

“Tôi không nghĩ là mình phải giải thích,” anh dài giọng. Anh là ông chủ. Anh có thể mặc áo hoặc không, bất cứ điều chết tiệt nào anh muốn.

Cô vẫn đang nhìn vào phần thân trên để trần của anh với niềm đam mê bất lực.

“Nhìn tôi này,” anh nói, đặt một ngón tay bên dưới cằm cô và nghiêng mặt cô lại. Hàng mi cô ngước lên, và đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt anh. Anh tiến lại gần hơn, cúi xuống áp miệng mình lên miệng cô, buộc đôi môi cô phải hé mở. Anh không tin tưởng bản thân nên đành nhanh chóng thả cô ra, bước xa khỏi sự cám dỗ của cơ thể mời gọi của cô bên dưới làn áo mỏng, nhưng nụ hôn cũng đủ khiến đôi mắt cô tối lại vì choáng váng.

“Giờ thì em an toàn,” anh nói. “Nhưng khi em khỏi, mọi thứ sẽ thay đổi. Tôi sẽ theo đuổi em, và sẽ không lâu đâu trước khi tôi có được em.”