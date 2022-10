Động Sơn Đường được liệt vào 1 trong 10 hang động thiên nhiên vĩ đại nhất thế giới

New York: Mới đây mạng du lịch Hoa Kỳ Wonderslist liệt kê danh sách 10 hang động thiên nhiên vĩ đại nhất thế giới.

Trong số 10 hang động này có động Sơn Đường ở Việt Nam

Theo mạng Wonderslist thì” Sơn Đoòng là hang động lớn nhất thế giới được hình thành do sự xói mòn đá vôi bên dưới các ngọn núi bởi nước sông và làm sập trần hang, tạo ra những giếng trời tự nhiên khổng lồ.Hang động ẩn chứa cả một thế giới bên trong nó, với dòng sông, rừng rậm và khí hậu riêng. Một số măng đá (stalagmites) cao nhất thế giới được tìm thấy ở đây.Hang động có một bức tường canxit lớn được gọi là ‘Vạn Lý Trường Thành của Việt Nam’, phía sau được tìm thấy những viên ngọc trai trong hang lớn bất thường bằng kích thước của quả bóng chày.”

Sơn Đường hiện trở thành một trong những thắng cảnh mà du khách trên thế giới khi ghé Việt Nam đều muốn ghé thăm.

Những hang động khác được liệt vào hàng kỳ quan thế giới là Ice Cave gần núi lửa Mutnovsky (Russia), độngAlgarve (Bồ Đào Nha), Marble Caves ( Chí Lợi- Á Căn Đình , Antelope Canyon (American Southwest), Waitomo Glowworm (New Zealand), Cave of Swallows (Mexico), Caverns of Sonora (US), Fingal’s Cave (Scotland), and Painted Cave (US).

Động Sơn Đường được tìm thấy vào năm 1991 bởi một người tên là Hồ Khanh.

Động Sơn Đường nằm trong vùng công viên quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng tại tỉnh Quảng Bình.

Động Sơn Đường được Liên Hiệp Quốc công nhận là một di sản thiên nhiên thế giới.