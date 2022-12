Du khách Nga “bỏ” sang Thái, du lịch Việt gặp khó khăn năm 2022

Du khách Nga, một trong những thị trường du khách tiềm năng của ngành du lịch Việt Nam, trong năm qua đã tránh điểm đến Việt Nam và đổ sang các điểm đến khác trong khu vực, đặc biệt là Thái Lan. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do việc Việt Nam ngừng các chuyến bay trực tiếp đến Nga giữa bối cảnh chiến tranh Nga – Ukraine và sự hấp dẫn của các điểm đến đối thủ trong khu vực, theo Reuters.

Dữ liệu chính thức công bố của Việt Nam hôm 29/12 cho thấy chưa đến 40.000 người Nga đến Việt Nam vào năm 2022, giảm gần 94% so với khoảng 650.000 người trước khi xảy ra đại dịch vào năm 2019. Con số này chưa bằng một nửa số du khách Nga đến Thái Lan chỉ trong tháng 11, với 108.985 lượt khách Nga, gấp đôi so với tháng 10 và gấp 7 lần so với tháng 9.

Ngành du lịch Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trong năm nay, với chỉ 3,6 triệu lượt khách so với 18 triệu lượt vào năm 2019, chủ yếu do nhu cầu du lịch toàn cầu thấp hơn và chính sách nhập cảnh của Việt Nam bị cho là hạn chế hơn so với các nước láng giềng.

Ngoài thị trường Trung Quốc, nơi du lịch sụt giảm do các quy định hạn chế đại dịch, thị trường khách Nga bị giảm đi nhiều nhất trong số các thị trường du lịch chính của Việt Nam vào năm 2022.