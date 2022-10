Du khách ùn ùn trở lại nước Nhật, sau khi lệnh phong tỏa vì covid hủy bỏ

Tokyo: Ngay trong ngày thứ ba 11 tháng 10 năm nay 2022, ngay ngày đầu tiên mà chính quyền Nhật cho hủy bỏ những ngăn cấm đại dịch, những du khách từ nhiều quốc gia đã kéo đến nước Nhật để nhìn cảnh lá đổi màu trong mùa thu, để ăn sushi và để đi mua sắm.

Sau hơn hai năm trời bị ngăn cách vì đại dịch covid, những du khách đã ào ạt đến Nhật.

Nền kỹ nghệ du lịch đã mang lại cho nước Nhật số thương vụ hàng năm lên đến 35 tỷ Mỹ kim và giúp cho sự phát triển của cường quốc kinh tế đứng hàng thứ ba trên thế giới.

Sẽ không còn giới hạn chỉ cho 50 ngàn du khách vào nước Nhật mỗi ngày.

Các hãng hàng không đã mở thêm các đường bay. Du khách ở trên 60 quốc gia trên thế giới đã có thể đến thăm viếng nước Nhật mà không cần chiếu khán.

Một trong những du khách là ông David Beall, một nhiếp ảnh gia nhà nghề ở thành phố Los Angeles, đã tới nước Nhật 12 lần trước thời đại dịch covid, dự định sẽ đến thăm các thành phố Fukui, Kyoto, Osaka và Tokyo trong lần thăm viếng sắp đến.

Ông Beall đã khuyến cáo những du khách lần đầu tới Nhật, nên mua thẻ đi xe lửa của hãng xe lửa Japan Rail để có thể đi xem phong cảnh của nước Nhật ở mọi nơi.

Những du khách Mỹ tới Nhật lần này sẽ có khả năng chi tiêu nhiều hơn vì đồng yen của Nhật hiện đang mất giá so với đồng Mỹ kim.

Điều kiện đễ được vào thăm nước Nhật là du khách phải chủng ngừa covid hai mũi cộng thêm một mũi bổ sung, hay phải thử nghiệm PCR trong vòng 72 tiếng đồng hồ trước khi đến Nhật.

Những du khách đến Nhật sẽ phải theo những ngăn ngừa mà người Nhật hiện vẫn làm: là họ đeo khẩu trang khi ra ngoài, và nhiều nhà hàng Nhật vẫn buộc khách hàng phải đeo khẩu trang.

Số hành khách ghi danh trong các chuyến bay của hãng hàng không All Nippon Airways gia tăng gấp 5 lần trong tuần qua.

Số hành khách ghi danh trong các chuyến bay đến Nhật của hãng hàng không Air Canada cũng tăng 51 phần trăm trong tháng 10, so với tháng 9 trước đó.