Đức giáo hoàng Phanxicô đến Canada

Edmonton, Alberta: Chuyến bay chở đức giáo hoàng Pahnxicô đã hạ cánh xuống phi trường Edmonton vào lúc 1 giờ trưa hôm chúa nhật ngày 24 tháng 7, cho chuyến viến thăm 6 ngày của đức giáo hoàng ở Canada.

Mục đích của chuyến viếng thăm này là giáo hội Công Giáo tìm cách hòa giải với những người thổ dân trong việc mà những trẻ em thổ dân đã bị buộc đến học ở các trường do giáo hội Công Giáo và chính quyền liên bang sắp xếp, hàng trăm năm trước. Việc ép buộc này đã khiến nhiều trẻ em thổ dân đã chết vì những bạo hành và chúng không được học những văn hóa của những người thổ dân.

Ra đón tiếp đức giáo hoàng Phanxicô ở phi trường Edmonton có thủ tướng Justin Trudeau và bà toàn quyền Mary Simons. Bà toàn quyền cũng là một người thổ dân.

Khoảng 150 ngàn trẻ em thổ dân đã buộc phải vào học những trường học do chính quyền liên bang chỉ định và 60 phần trăm số trường học này do giáo hội Công giáo đảm trách.

Theo những lời tố cáo thì một số những trẻ em này đã bị bạo hành về thể chất và tình dục trong thời gian chúng phải theo học.

Trong chuyến viếng thăm 6 ngày, đức giáo hoàng Phanxicô sẽ đến thăm viếng một số các trường học cũ mà trẻ em thổ dân phải theo học, trên toàn Canada.

Trong tháng 4 vừa qua, đức giáo hoàng Phanxicô đã chính thức xin lỗi những người thổ dân Canada, khi có một phái đoàn đại diện cho nhiều bộ lạc thổ dân ở Canada, đến La Mã.

Những người trong phái đoàn thổ dân này nói là họ muốn đức giáo hoàng phải sang tận Canada nói lờn xin lỗi, và đó cũng là lý do cho cuộc thăm viếng, tuy rằng sức khỏe của vị giáo hoàng 85 tuổi này không khả quan cho lắm.

Sau khi đến Edmonton, đức giáo hoàng sẽ đến thành phố Quebec đọc diễn văn vào ngày thứ tư và sang ngày thứ năm là một thánh lễ lớn sẽ diễn ra ở Sainte Anne de Beaupre.

Đến ngày thứ sáu đức giáo hoàng sẽ thăm viếng Iqaluit ở Bắc Cực trước khi trở lại Vatican.

Trong chuyến thăm viếng này, đức giáo hoàng sẽ phải ngồi xe lăn.