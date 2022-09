Dược sĩ tỉnh bang Ontario sẽ được quyền thay các bác sĩ, cho toa trị các bệnh nhẹ.

Toronto: Theo như những tin tức đã được loan báo thì vào tháng giêng năm tới 2023, các dược sĩ ở tỉnh bang Ontario có quyền thay bác sĩ, cho toa trị các bệnh nhẹ thông thường.

Tình trạng thiếu hụt các bác sĩ gia đình ngày một trầm trọng ở Canada, khiến nhiều tỉnh bang như là tỉnh bang Alberta đã cho phép các dược sĩ được quyền cho toa cho bệnh nhân, chữa trị các bệnh thông thường.

Trong thời đại dịch covid, các dược sĩ cũng đã góp sức trong việc chủng ngừa, cũng như phân phối thuốc chữa covid, Paxlovid.

Các giới chức y tế tỉnh bang Ontario đã cần đến sự giúp sức của các dược sĩ, để làm giảm bớt gánh nặng đến các bác sĩ gia đình, cũng như giảm bớt bệnh nhân đến những phòng cấp cứu..

Từ năm tới, những cư dân tỉnh bang Ontario bị các bệnh nhẹ, thay vì phải đến phòng cấp cứu, khi họ không có bác sĩ gia đình, thì có thể đến những dược phòng, kể bệnh cho các dược sĩ, và những dược sĩ này có thể cho toa và bán thuốc luôn cho các bệnh nhân: thật là nhất cử lưỡng tiện, không phải đến phòng cấp cứu chờ nhiều tiếng đồng hồ, trước khi lại phải đến dược phòng mua thuốc.

Hiện nay nhiều dược sĩ ở tỉnh bang British Columbia, cũng đang vận động yêu cầu chính quyền tỉnh bang cho các dược sĩ được quyền cho toa thay thế bác sĩ.

Hiện nay một bệnh nhân đến khu cấp cứu của bệnh viện tỉnh bang Ontario phải chờ trung bình 16 giờ 30 phút mới được các bác sĩ chăm sóc.

Các bản tường trình cho thấy là trong năm 2014, 1.4 triệu cư dân Canada đến các khu cấp cứu bệnh viện mà triệu chứng bệnh nhẹ có thể chỉ là đau cổ họng.

Các tiên đoán cũng cho là nếu cho dược sĩ quyền cho toa thì số người đến các khu cấp cứu bệnh viện sẽ giảm 35 phần trăm.

Chi phí mà bệnh viện phải chi ra cho một bệnh nhân ở khu cấp cứu là $304.

Vì thế cho các dược sĩ quyền cho toa, cũng giúp cắt giảm chi phí y tế.

Vào tháng giêng năm tới, các dược sĩ ở tỉnh bang Ontario có quyền cho toa cho những bệnh nhân bị các bệnh thông thường như cảm cúm, eczema, dị ứng…

sau đây là danh sách các bệnh mà dược sĩ tỉnh bang Ontario có quyền cho toa:

• Allergic rhinitis

• Candidal stomatitis

• Conjunctivitis (bacterial, allergic or viral)

• Dermatitis (atopic/eczema, allergic or contact)

• Dysmenorrhea

• Gastroesophageal reflux disease

• Hemorrhoids

• Herpes labialis

• Impetigo

• Insect bites and urticaria

• Tick bites, post-exposure prophylaxis to prevent Lyme disease

• Musculoskeletal sprains and strains

• Urinary tract infection (uncomplicated)