Dưỡng da bằng than hoạt tính có tốt?

Sử dụng than hoạt tính làm đẹp là trào lưu rất được ưa chuộng. Tuy nhiên bạn có thật sự hiểu hết về chúng?

Than hoạt tính là gì?

Dendy Engelman – bác sĩ da liễu ở Mỹ giải thích: ‘’Than hoạt tính là một dạng carbon được hoạt hóa ở nhiệt độ rất cao từ 800 – 1000 độ C trong môi trường yếm khí. Nhờ vậy mà cấu trúc của than trở lên xơ rỗng, độ xốp cao và có khả năng hấp thụ tốt với tạp chất, bụi bẩn… Cùng với khả năng hấp thụ mạnh mẽ, than hoạt tính có khả năng làm sạch sâu, loại bỏ bã nhờn trong lỗ chân lông lấy đi tận gốc những chất độc hại tích tụ trong da đồng thời trị nám, ngăn ngừa lão hóa.’’

Lợi ích của việc chăm sóc da bằng than hoạt tính

Michelle Henry – bác sĩ da liễu (Mỹ) xác nhận: ‘’Các nghiên cứu cho thấy than hoạt tính có thể đóng một vai trò trong việc hấp thụ các chất ô nhiễm có trên da, đó là lý do tại sao hợp chất carbon này trở nên rất phổ biến trong ngành chăm sóc da”.

1. Làm sạch, se khít lỗ chân lông

Bụi bẩn từ môi trường, hóa chất trong mỹ phẩm là những nguyên chính gây tắc nghẽn lỗ chân lông. Khi lỗ chân lông không được thông thoáng sẽ khiến làn da trở nên kém sắc và dễ gây mụn. Do đó, việc sử dụng than hoạt tính rửa mặt vào mỗi buổi tối sẽ giúp loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn, độc tố ra khỏi lỗ chân lông, giúp làn da săn chắc, sạch sẽ hơn.

2. Chăm sóc da nhờn

Than hoạt tính là thành phần có thể giúp cân bằng tình trạng dầu nhờn quá nhiều trên da. Được sử dụng trong một số chất làm sạch hoặc mặt nạ than hoạt tính có thể kéo chất dầu dư thừa ra khỏi làn da, giữ cho da căng mịn.

3. Điều trị mụn

Tùy thuộc vào từng loại mụn, mức độ nghiêm trọng khác nhau mà than hoạt tính cũng có thể hỗ trợ điều trị mụn. Ở dạng xà phòng, than hoạt tính có thể tẩy đi những lớp tế bào chết trên da một cách nhẹ nhàng để loại bỏ dầu thừa và độc tố trên da, giúp giảm thiểu mụn trở lại.

4. Làm dịu da, chữa lành vết thương

Các vết muỗi đốt, ong đốt hay côn trùng cắn,.. gây ra những tổn thương cho da và có thể để lại sẹo. Sử dụng than hoạt tính có thể giúp tăng tốc độ chữa lành vết thương bằng cách hấp thụ nọc độc, độc tố tại vết thương để giảm sưng và đau nhức.

5. Điều trị các vấn đề về da đầu

Ngứa da đầu, gàu là những vấn đề mà nhiều người rất hay gặp phải, nguyên nhân chính là do bụi bẩn, độc tố tích tụ lâu ngày gây ra. Do đó, khi sử dụng than hoạt tính kết hợp với dầu gội đầu sẽ giúp loại bỏ độc tố và làm sạch da đầu hiệu quả.

Thu Vân (theo IS)