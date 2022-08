Đường Wellington ở thành phố Montreal là con đường hợp thời, thu hút và hấp dẫn nhất thế giới

New York: Theo bản sắp hạng hàng năm các thành phố trên thế giới của tổ chức Time Out vừa phổ biến, thì trong năm 2022, con đường có sức hút hấp dẫn nhất ( coolest street) trên thế giới là Rue Wellington ở thành phố Montreal.

Tổ chức Time Out được thành lập tại thành phố London, Anh quốc vào năm 1968, chuyên môn tìm tòi và công bố những đường phố trên thế giới, để khuyến khích người ta đi thăm viếng và thưởng thức những hấp dẫn của các thành phố đẹp nhất trên thế giới.

Ba con đường được tổ chức Time Out xếp hàng đầu thế giới theo thứ tự là đường Wellington ở thành phố Montreal.

Đứng hàng thứ nhì là đường Gertrude Street, ở thành phố Melbourne, Úc Đại Lợi và đứng hàng thứ ba là đường Great Western Road, ở Glasgow, Tô Cách Lan.

Con đường Wellington ở khu Verdun trong thành phố Montreal được chọn vì “có những quán rượu nổi tiếng, những nhà hàng ăn sáng nhộn nhịp khách hàng , những tiệm bán bánh mì săng uých ngon nhất ( chắc gồm cả những tiệm bánh mì Việt Nam??) và còn cả một bãi cát biển ngay trong thành phố”

Đường Hayes Street ở thành phố SanFrancisco là con đường “hấp dẫn” nhất ở Mỹ đứng hàng thứ 10, trong khi đường Ossington Avenue trong thành phố Toronto đứng hàng thứ 14.

Danh sách 15 con đường “hấp dẫn” hàng đầu thế giới:

1. Rue Wellington, Montreal

2. Gertrude Street, Melbourne

3. Great Western Road, Glasgow

4. Yongkang Street, Taipei

5. Værnedamsvej, Copenhagen

6. Karangahape Road, Auckland

7. Tai Ping Shan Street, Hong Kong

8. Yaowarat Road, Bangkok

9. Oranienstrasse, Berlin

10. Hayes Street, San Francisco

11. Avenida Ámsterdam, Mexico City

12. Kolokotroni, Athens

13. Virgil Avenue, Los Angeles

14. Ossington Avenue, Toronto

15. Via Provenza, Medellín