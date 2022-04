Facebooker Đinh Văn Hải bị kết án năm năm tù

Facebooker Đinh Văn Hải người từng lên tiếng chỉ trích chính quyền về các vấn đề xã hội và môi trường trên mạng xã hội Facebook vừa bị Toà án Lâm Đồng hôm 26/4 kết án năm năm tù và ba năm quản chế với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự.

Người nhà ông Hải cho biết gia đình không nhận được bất cứ thông báo chính thức nào từ Toà án về phiên xử. Họ chỉ biết về phiên xử thông qua người hỗ trợ pháp lý cho người khuyết tật vì ông Hải là người khuyết tật.

Hôm 7/10/2021, ông Đinh Văn Hải (48 tuổi) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội: “Làm, tàng trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

Theo người thân trong gia đình ông Hải, phát biểu trước toà, ông Hải đã thừa nhận các hành vi phát tán nội dung trong cáo trạng đưa ra đối với ông nhưng nói rằng mục đích các việc ông làm là muốn xã hội phát triển hơn, tốt đẹp hơn, không có ý chống phá Đảng và Nhà nước. Ông Hải cũng nói ông mong muốn có đa đảng để người dân được quyền lựa chọn bầu cử.

Ông Hải cũng là người tích cực tham gia biểu tình ôn hoà phản đối công ty Formosa ở Hà Tĩnh xả thải gây ô nhiễm môi trường biển các tỉnh miền Trung Việt Nam hồi năm 2016.

Ông Hải còn bị cáo buộc chống Luật An ninh mạng, kêu gọi biểu tình, kêu gọi người dân không đi bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026, có liên hệ với đảng Việt Tân ở nước ngoài – một tổ chức bị Bộ Công an xếp vào các nhóm khủng bố dù tổ chức này đã lên tiếng phản đối.