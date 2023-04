FBI bắt giữ hai người Hoa, về tội thiết lập một đồn cảnh sát Trung Quốc bí mật ở phố Tàu New York.

New York: Theo tin của báo Daily Mail phổ biến hôm thứ hai ngày 17 tháng 4, cảnh sát FBI đã bắt giữ hai người Hoa can tội đã bí mật thiết lập một đồn cảnh sát chìm, trực thuộc sở cảnh sát Trung Quốc.

Cũng theo bản tin thì cơ sở cảnh sát chìm này nhằm do thám và đe dọa những di dân người Hoa đang sống ở nước Mỹ.

Hai nghi can này tên là Lu Jianwang 61 tuổi và Chen Jinping 59 tuổi đã phải ra tòa án liên bang ở Brooklyn trong hôm thứ hai 17 tháng 4.

Cũng theo những tin tức loan báo thì cơ quan cảnh sát liên bang FBI đã bắt giữ hàng chục nghi can người Hoa khác, đang sinh sống ở Mỹ , cũng đã bị bắt về những tội danh do thám và đe dọa những di dân Trung Hoa đang sống ở Hoa Kỳ.

Theo các tố cáo, việc thành lập các “đồn công an chìm” tại các quốc gia phương Tây là một phần trong chính sách đàn áp nhắm vào những người bất đồng chính kiến của Bắc Kinh.

Ông Breon Peace, chánh biện lý toà liên bang ở Brooklyn, nói với các phóng viên rằng: “Chúng tôi không thể và sẽ không dung thứ cho sự đàn áp của chính phủ Trung Quốc đối với các nhà hoạt động dân chủ đã tìm nơi ẩn náu ở đất nước này.”

Hồ sơ toà cho biết hai nghi can Lu và Chen đều là công dân Mỹ, lãnh đạo một tổ chức phi lợi nhuận, tuyên bố sứ mệnh của tổ chức này là cung cấp một địa điểm tụ tập xã hội cho những người có nguồn gốc tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc.

Các biện lý cho biết nghi can Lu vào năm 2018 tìm cách thuyết phục một cá nhân bị chính phủ Trung Quốc coi là kẻ đào tẩu trở về nước và vào năm 2022, nghi can này đã giúp mở “đồn công an chìm” và được chính phủ Trung Quốc yêu cầu tìm kiếm một nhà hoạt động dân chu hiện đang sống ở California.